Autogramm Mercedes A-Klasse Die Revolution rollt

Der erste Eindruck: Linientreu! Mit Haifischnase und stark modellierten Flächen ohne Sicken und Kanten fügt sich die neue A-Klasse nahtlos in die aktuelle Mercedes-Optik ein.

Das sagt der Hersteller: Die neue, vierte Generation der A-Klasse sei nun der Maßstab in der Kompaktklasse, sagt Mercedes-Vertriebschefin Britta Seeger - VW behauptet das seit Jahrzehnten vom Golf. Am neuen Mercedes-Einstiegsmodell müssten sich Autos wie der Audi A3, der BMW 1er oder eben der VW Golf messen lassen, aber auch die anderen Mercedes-Modelle. Das, was die A-Klasse ausmacht, ist vor allem das neue Bedienkonzept MBUX. Selbst E- oder S-Klasse lässt die neue Technologie geradezu alt aussehen. Die Mercedes-Verantwortlichen wissen um dieses Risiko, nehmen es aber in Kauf. Sie sprechen von einer "Revolution von unten", bei der die übliche Strategie - neue Technologien werden zunächst in den großen und erst später in den kleineren Modellen eingeführt - auf den Kopf gestellt wird. Der Anspruch, ein "Smartphone auf Rädern" zu bauen, passe besser zu einem Auto mit jüngeren Kunden als zu solchen mit eher reiferer Klientel.

Video Daimler

Das ist uns aufgefallen: Solange man die neue A-Klasse von außen sieht, hält man die Aussagen von Seeger für das übliche Marketing-Blabla. Denn außer, dass die A-Klasse nun eine Haifischnase wie der CLS trägt und beim Generationswechsel um zwölf Zentimeter länger geworden ist (4,42 Meter), hält sich der Neuigkeitswert in Grenzen. Erst wenn man einsteigt und den Startknopf drückt, erwacht eine nahezu freistehende Bildschirmlandschaft zum Leben, befeuert von den angeblich leistungsstärksten Grafik-Chips der PS-Branche. Eingebettet sind die Monitore in ein Cockpit, das sich mit verspielten Details wie je nach Temperatur unterschiedlich beleuchteten Lüfterdüsen, Ambientebeleuchtung, Head-up-Display ohne Plexiglas-Klappe und einer sorgfältigen Materialauswahl deutlich von der Massenware in der Kompaktklasse absetzt.

Wer das System in jeder beliebigen Situation mit "Hallo Mercedes" anspricht, muss keinen Knopf mehr drücken und keinen Befehl mehr lernen. Man sagt einfach, was man möchte, und wundert sich, dass das Auto den Wunsch erfüllt - egal, ob ein Fenster geöffnet, die Musik lauter gedreht oder ein Navigationsziel herausgesucht werden soll. Noch nie war die Bedienung so einfach und kein anderer Hersteller ist bislang näher an die Idee von Siri, Alexa & Co. gekommen.

Allerdings hat die Sache einen Haken: Was eigentlich den Fahrer entlasten und seine Aufmerksamkeit auf die Straße lenken soll, ist zumindest anfangs so fesselnd, dass man den Blick kaum von den Bildschirmen abwenden kann. Spätestens wenn das Navigationssystem live aufgenommene Kamerabilder, Karten und Fahrhinweise zu einer gemeinsamen Ansicht komponiert, fühlt man sich wie Captain Future. Fahren wird da irgendwie zur Nebensache.

Dass die A-Klasse auch neue Motoren und ein gründlich weiterentwickeltes Fahrwerk erhalten hat, merkt man ohnehin kaum. Nachdem die Schwaben schon beim letzten Facelift mit dem Irrglauben aufgeräumt haben, dass Härte automatisch als sportlich und damit als jugendlich empfunden wird, rollt auch die neue Generation sanft über die Straße.

Werfen Sie einen Blick in den Innenraum der Mercedes A-Klasse - mit unserem 360-Grad-Foto:

Dass man vom neuen Motor nichts merkt, ist durchaus als Kompliment zu verstehen. Schließlich arbeitet der 1,3-Liter-Vierzylinder-Benziner des Testwagens mit einer Zylinderabschaltung, sodass der Normverbrauch auf 5,2 Liter sinkt. Nur wenn man kräftig aufs Gaspedal tritt, mobilisiert die Maschine die vollen 163 PS Leistung und bis zu 250 Nm Drehmoment. Passagiere dürften goutieren, dass man jetzt hinten leichter einsteigen und etwas besser sitzen kann. Und der Kofferraum ist mit nun 370 statt zuvor 341 Litern Volumen auch einigermaßen urlaubstauglich.

Das muss man wissen: Die neue A-Klasse geht ab Mai in den Handel und kostet zunächst 30.232 Euro. Das ist happig und liegt vor allem an der anfangs reduzierten Motorenauswahl. Neben dem A200 mit dem hier vorgestellten 1,3-Liter-Vierzylinder gibt es zunächst nur den A250 mit 224 PS starken 2,0-Liter-Motor (36.462 Euro). Der einzige Diesel kostet ab 31.398 Euro und ist als A180d mit 1,5 Liter Hubraum und 116 PS ausgestattet. Der Normverbrauch beträgt 4,1 Liter. Bei dem Angebot soll es nicht bleiben. Es wird stärkere und schwächere Motoren geben, Modelle mit Allradantrieb und natürlich auch wieder eine AMG-Variante.

Mercedes will die Modellfamilie auf sieben Varianten ausbauen. Dazu zählen neben B-Klasse, GLA und CLA auch eine kleine Limousine, die es für den chinesischen Markt auch mit langem Radstand geben wird.

Das werden wir nicht vergessen: Die erfolglose Suche nach einem konventionellen USB-Anschluss zum Laden des Handys. Die A-Klasse verfügt ausschließlich über USB-C-Buchsen. Die kleinen Stecker gelten zwar als der kommende Standard, sind heute aber noch ziemlich unbrauchbar. Für den Anschluss an die Zukunft brauchen A-Klasse-Fahrer deshalb einen Adapter.