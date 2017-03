Autogramm Mercedes E-Klasse Coupé Zum Verduften

Der erste Eindruck: Das E-Coupé sieht aus wie vom Bildhauer geschaffen, und nicht vom Blechbieger. Erst recht, wenn das Auto wie Marmor schimmert, so wie der Testwagen.

Das sagt der Hersteller: "Das E-Coupé entspricht den Wünschen von Individualisten mit dem Sinn für das Besondere", sagt Vertriebschefin Britta Seeger. Fragt man nach einer genaueren Beschreibung dieser Zielgruppe, sprechen die Schwaben von gesetzten Persönlichkeiten, die voll im Leben stehen, einen hohen Anspruch an das Design haben und Wert auf die Reisetauglichkeit legen. Von diesen gesetzten Reisenden gibt es offenbar eine ganze Menge: Zusammen mit Roadstern und Cabrios kommen die Coupés in der Mercedes-Statistik für das vergangene Jahr über alle Baureihen hinweg auf einen Absatz von 140.000 Fahrzeugen - gute zehn Prozent mehr als im Jahr davor.

Werfen Sie einen Blick in den Innenraum des Mercedes E-Klasse Coupés - mit unserem 360-Grad-Foto:

Das ist uns aufgefallen: E-Klasse bleibt E-Klasse? Von wegen. Der Unterschied zwischen Coupé und Limousine beschränkt sich nicht nur auf die Karosserieform und die beim Zweitürer weiterentwickelte und noch weiter reduzierte Designsprache. Es kommen auch noch ein paar liebevolle Kleinigkeiten hinzu. So flimmert beim Öffnen zum ersten Mal auch über die Rückleuchten ein Begrüßungsszenario: In den roten Reflektoren der Lampen funkeln winzige Glanzblättchen wie Sternenstaub. Und das mit seinem weiten Schwung im Vergleich zu BMW Fünfer und Audi A6 ohnehin schon eher verspielte Cockpit der E-Klasse sieht noch ein bisschen unkonventioneller aus, weil die Lüfterdüsen wie eine Mischung aus Turbinen-Triebwerken und der Lunette einer Uhr geformt sind.

Auch am Steuer merkt man einen Unterschied. Wo es die Limousine allen Recht machen will und sich deshalb etwas beliebig fährt, wird das knapp zwei Zentimeter tiefer gelegte Coupé vor allem im Dynamic-Modus seinem sportlicheren Anspruch gerecht. Der Motor grollt dann und die Luftfederung ist nicht mehr ganz so butterweich.

Selbst die auffälligen länglichen Wölbungen auf der Motorhaube (Mercedes spricht von "Powerdomes") sind nun plötzlich mehr als eine pubertäre Protzerei der Designer - denn sie ziehen den Blick förmlich dorthin, wo die Musik spielt: Auf die Straße.

Video Daimler

Das muss man wissen: Das Coupé der E-Klasse kommt Mitte März mit zunächst vier Motoren in den Handel: Es gibt drei Benziner vom E 200 mit 184 PS über den E 300 mit 245 PS bis hin zum E 400. Letzterer darf sich mit seinen 333 PS und 480 Nm im Zweitürer ein bisschen lauter, lebendiger und lustvoller geben als in der Limousine. Vorerst einziger Diesel ist der E 220d mit 194 PS und einem Normverbrauch von 4,0 Liter.

Die Preise für das mit allen üblichen Extras der E-Klasse lieferbare Coupé beginnen bei 49.052 Euro. Damit kostet der Zweitürer zwar noch immer rund 6000 Euro mehr als die Grundversion der identisch motorisierten Limousine. Doch gibt es dafür jetzt buchstäblich mehr Auto als früher. Denn das Coupé trägt nun nicht nur den Namen der E-Klasse, sondern nutzt statt der Bauteile aus der C-Klasse nun auch deren Plattform und legt deshalb in allen wichtigen Dimensionen deutlich zu: Zwölf Zentimeter mehr Länge, elf Zentimeter mehr Radstand und sieben Zentimeter mehr Breite - außen wird das Coupé so zu einem stattlichen und innen zu einem geräumigen Auto.

Natürlich muss man sich beim Einsteigen ein bisschen verrenken. Aber wenn man erst einmal in die tiefe Rückbank gefallen ist, scheuert man sich nicht gleich Kopf und Knie wund. Und man muss ja nicht gleich wieder ans Aussteigen denken.

Das werden wir nicht vergessen: Den fruchtig-süßlichen Duft im E-Coupé. Exklusiv für den Zweitürer haben die Schwaben nämlich ein neues Innenraumparfüm angerührt. Es heißt Daybreak. Das ist einerseits ein bisschen albern, andererseits aber auch konsequent: Schließlich will Mercedes das Coupé ja auch sonst mit allen Mitteln von der Limousine abgrenzen. Warum soll man den Unterschied da nicht auch riechen können?