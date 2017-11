Autogramm Mercedes X-Klasse Pickt der noch richtig?

Der erste Eindruck: Ey, Digger! Gegen die X-Klasse sehen selbst feiste Mercedes-SUVs wie der GLE fast zierlich aus.

Das sagt der Hersteller: Mit der X-Klasse will Mercedes Kunden gewinnen, "die bislang nicht an einen Pick-up gedacht haben", sagt Volker Mornhinweg, Chef der Van-Sparte des Herstellers. Um dieses Ziel zu erreichen, soll der neue Riese von Daimler ein bisschen mehr bieten als die Konkurrenzmodelle: "Leiterrahmen, Sechszylindermotor mit hohem Drehmoment sowie permanenter Allradantrieb sind für uns Pflicht", erklärt Mornhinweg, "als Kür bringen wir Sicherheit, Komfort, Agilität und expressives Design".

Video Daimler

Die Schwaben wollen so eine Nische erschließen: Als "erster europäischer Premiumhersteller", so Mornhinweg, sei Mercedes im Pick-up-Segment vertreten. Die X-Klasse wird zum Pritschenwagen für Gewerbetreibende mit Geltungsdrang: Wer für sein Weingut oder Reitstall nach einem Arbeitsgerät mit Stern gesucht hat, soll in Zukunft befriedigt werden. Und natürlich hat Mornhinweg auch die Lifestyle-Kundschaft mit ihren Mountainbikes, Jetski oder anderen raumgreifenden Freizeitgeräten im Sinn.

Eine Kooperation mit zwei anderen Herstellern soll dabei helfen, Entwicklungs- und Produktionskosten zu sparen und somit rascher in die Gewinnzone zu fahren: Die X-Klasse nutzt die gleiche Basis wie die Pick-ups Nissan Navara und Renault Alaskan. "Allerdings haben wir dafür gesorgt, dass sich das Auto nach Mercedes anfühlt, nach Mercedes aussieht und wie ein Mercedes fährt", sagt Mornhinweg.

Klar: An diesen Worten muss sich der Wagen bei der Testfahrt messen lassen.

Das ist uns aufgefallen: Einerseits hält die X-Klasse, was Mercedes verspricht. Innen geht es nobel zu, zahlreiche Komponenten wurden aus Pkw-Baureihen übernommen. Auffällig sind die verchromten Schalter im Lenkrad, der freistehende Bildschirm über der Mittelkonsole und das Touchpad auf dem Controller zwischen den Sitzen.

Zwar ist das Cockpit auch in den teuersten Modellen lediglich mit einer Ledernachbildung überzogen und die Polster sind nicht ganz so kuschelig wie beim Mercedes GLE oder GLC, doch zumindest in den gehobenen Varianten hat dieser Pick-up viele mehr Luxus als üblichen Nutzfahrzeuge zu bieten.

Weil Mercedes außerdem viel Wert auf Dämmung und Dämpfung gelegt hat, wirkt die X-Klasse deutlich kultivierter als ihre eher grobschlächtigen Geschwistermodelle. Es herrscht mehr Ruhe an Bord, das Schütteln und Rütteln des Motors dringt nicht bis in die Kabine vor. Das ganze Auto macht einen etwas eleganteren Eindruck als der Navara und der Alaskan.

Gleichzeitig ist die X-Klasse auch kräftiger. Zumindest bald, denn im kommenden Jahr erhält das Auto neben den beiden Vierzylinder-Motoren von Nissan ein hauseigenes V6-Aggregat. Dann stehen in dem Wagen 258 PS Leistung und 550 Nm Drehmoment zur Verfügung. Die Zuglast von maximal 3,5 Tonnen lässt sich da locker an den Haken nehmen.

Das alles kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass man es hier letztendlich doch mit einem Pritschenwagen zu tun hat. Auch von einem Pick-up mit Stern sind keine Wunder zu erwarten - zumindest nicht, wenn er auf einem Leiterrahmen basiert, hinten eine Starrachse verbaut ist und ein Vierzylinder-Triebwerk unter der Haube steckt. In engen Kurven muss man lange am Lenkrad kurbeln, beim Beschleunigen auf der Autobahn und mehr noch beim Überholen am Berg braucht man Geduld; und Buckelpisten spürt man vor allem mit leerer Laderampe irgendwann so sehr in den Bandscheiben, dass man sich darüber freut, dass viele Feldwege hierzulande asphaltiert sind.

Werfen Sie einen Blick in den Innenraum der Mercedes X-Klasse - mit unserem 360-Grad-Foto:

Die X-Klasse mag zwar komfortabler als andere Pick-ups aus Europa sein, aber beim Mercedes-internen Vergleich fährt sie hinterher. Und selbst wenn der Schlepper kultivierter ist als Navara und Alaskan, haben sich die Schwaben längst nicht so gründlich von ihren Partnern abgenabelt, wie sie gerne suggerieren. "Ein paar Gleichteile muss man schon behalten, wenn sich die Kooperation rechnen soll", räumt Mornhinweg ein und entschuldigt damit auch eine kleine Peinlichkeit: Denn ausgerechnet der Zündschlüssel, das Teil also, das man als erstes in die Hand nimmt, kommt nicht von Mercedes, sondern ist ein Nissan-Knubbel mit Stern drauf.

Das muss man wissen: Die X-Klasse startet im November in Europa, gebaut wird sie gemeinsam mit Navara und Alaskan in einer Nissan-Fabrik in Barcelona. Das Augenmerk der Schwaben liegt vor allem auf Märkten wie Südafrika, Australien, Brasilien oder Argentinien, wo eine zweite Fertigung in Cordoba geplant ist. Die USA als vermeintliches Mutterland des Pick-ups spart Mercedes allerdings erst einmal aus - mit 5,34 Metern Länge und einer Tonne Nutzlast ist das Auto für die US-Klientel schlicht zu klein; ohne lokale Fertigung wäre der Wagen wohl auch zu teuer.

In Deutschland wird die X-Klasse ausschließlich mit Doppelkabine und vorläufig mit den 2,3 Liter großen Nissan-Vierzylindern zu haben sein. Das Modell 220d mit Heckantrieb kostet ab 37.295 Euro, der zuschaltbare Allrad mit Untersetzung kostet mal knapp 2000 Euro Aufpreis und für den hier vorgestellten X250d mit 190 PS, Allradantrieb und Automatikgetriebe werden mindestens 41.781 Euro fällig.

Die X-Klasse wäre kein Mercedes, wenn es nicht auch eine lange Aufpreisliste sowie drei verschiedene Ausstattungslinien gäbe. Einige Extras angekreuzt, zum Beispiel LED-Scheinwerfer, Online-Navigation mit Appstore oder Lederpolster, schon knackt der Laster spielend die 50.000-Euro-Grenze.

Die X-Klasse ist gegenüber einem vergleichbar motorisierten Nissan Navara rund 5000 Euro teurer, beim Renault Alaskan beträgt der Preisunterschied mehr als 1000 Euro. Der VW Amarok, immerhin wichtigster Konkurrent, ist 7000 Euro günstiger als die X-Klasse. Nur innerhalb der Mercedes-Familie ist das neue Modell beinahe ein Schnäppchen: Ein GLC kostet rund 7000 Euro mehr und schindet nicht einmal halb so viel Eindruck.

Das werden wir nicht vergessen: Ausgerechnet bei Kleinigkeiten patzt dieser Pick-Up. Denn so viele Säcke sich auch auf die Ladefläche wuchten lassen - rund ums Cockpit findet man keinen passenden Platz fürs Smartphone.