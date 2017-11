Autogramm Mitsubishi Eclipse Cross Zurück ins Licht

Der erste Eindruck: Nicht schön, aber schräg.

Das sagt der Hersteller: Die Marke Mitsubishi feiert den Eclipse Cross als großen Neuanfang in ihrem zuletzt eher gesichtslosen Modellangebot. Zum einen ist das SUV-Coupé das erste Serienauto des neuen Chefdesigners Tsunehiro Kunimoto, zum anderen steht es am Anfang einer großen Modelloffensive, die durch den Einstieg von Renault-Nissan noch beschleunigt wird. Fünf Milliarden Dollar sollen in den nächsten Jahren in die Produktentwicklung fließen, hat Mitsubishi kürzlich auf der Motorshow in Tokio verkündet.

Leider passt der Name Eclipse so gar nicht zu dieser Mission. Zwar hieß in den Neunzigerjahren ein Sportcoupé schon mal so, doch das englische Wort Eclipse bedeutet Verdunkelung oder Sonnenfinsternis. Dabei braucht Mitsubishi jetzt vor allem Licht und neuen Glanz.

Das ist uns aufgefallen: Mitsubishi hatte geländegängige Alltagsautos schon im Angebot, als man in Wolfsburg oder München noch gar nicht wusste, wie man Sport Utility Vehicle schreibt. Umso verwunderlicher ist es, dass Mitsubishi erst jetzt ins Boomsegment der aufgebockten Kompaktwagen einsteigt, um die Lücke zwischen den Modellen ASX und Outlander zu schließen. Um den zeitlichen Rückstand auszugleichen, wurde zumindest das Design etwas auffälliger gestaltet; so wird der Eclipse Cross zu einem buchstäblich schrägen Blickfang.

Das beschränkt sich allerdings allein auf Äußerlichkeiten. Immerhin muss man zugunsten der unkonventionellen Form keine Einbußen hinnehmen. Der Wagen ist übersichtlich, die geteilte Heckscheibe eröffnet bessere Ausblicke als manche Schießscharte bei der Konkurrenz. Zudem sind die Platzverhältnisse - trotz der Coupé-Linie - ordentlich. Wer sich erst einmal durch die flache Tür gefädelt hat, findet auch im Fond genügend Kopfraum und die Kniefreiheit kann man individuell justieren. Die Rückbank lässt sich nämlich um bis zu 20 Zentimeter verschieben, so dass der Kofferraum schrittweise von 359 auf 485 Liter wächst, bevor man die Lehne umlegen muss, um auf die maximalen 1159 Liter Ladevolumen zu kommen.

Der Esprit des Karosseriedesigns verpufft zudem auf dem Weg nach drinnen. Nicht, dass das Interieur hässlich wäre, die Materialien lieblos oder die Ausstattung mickrig. Im Gegenteil wirkt das Cockpit sogar relativ frisch, es gibt ein Head-up-Display und an manchen Stellen funkeln Chromleisten. Aber mit analogen Instrumenten und bisweilen grobschlächtigen Schaltern wirkt das nagelneue Auto einfach ziemlich altbacken und angestaubt. Und weder ein großer Touchscreen, noch ein Sensorfeld auf dem Mitteltunnel machen ein SUV schon gleich zum Smart-Car für die Generation iPhone.

Das muss man wissen: Wenn der Eclipse Cross zu Preisen ab 21.990 Euro im Januar zu den Händlern kommt, gibt es den 4,41 Meter langen Viertürer zunächst nur mit einem Motor. Bei dem handelt es sich um einen neu entwickelten 1,5-Liter-Benziner, der wahlweise die Vorderräder oder beide Achsen antreibt und der mit einem Schaltgetriebe oder einer stufenlosen Automatik gekoppelt werden kann.

Zwar leistet der Vierzylinder beachtliche 163 PS und geht mit 250 Nm Drehmoment zu Werke, doch zugleich ist der Eclipse Cross groß und schwer; und obwohl das CVT-Getriebe zu den besseren dieser Sorte gehört, schluckt es offenbar jede Menge Leistung. So richtig spritzig jedenfalls wirkt der Eclipse Cross nicht.

Auch sparsam ist der Motor nicht unbedingt. Schließlich braucht er schon auf dem Prüfstand je nach Konfiguration zwischen 6,6 und 7,0 Liter. Es ist jedoch eine Alternative in Sicht: Im Laufe des kommenden Jahres soll ein 2,2-Liter-Diesel samt konventioneller Achtgang-Automatik das Antriebsangebot erweitern.

Das werden wir nicht vergessen: Der Kofferraum ist so zerklüftet und die Laderaumabdeckung wirkt so billig, dass es vielleicht ganz gut ist, wenn sich mit diesem Auto zumindest sprachlich die Sonne verdunkelt. Manchmal hat Dunkelheit ja auch etwas Gnädiges.