Mitsubishi Lancer Fahren wie früher

Sie haben beim neuen Mitsubishi Lancer jetzt nicht gleich ein Bild vor Augen? Dafür müssen Sie sich nicht schämen. Vom Mitsubishi Lancer wurden im vergangenen Jahr in Deutschland 813 Fahrzeuge neu zugelassen, der Wagen ist damit im deutschen Straßenbild sozusagen unsichtbar. Wenn man ihn entdeckt, fällt er allerdings auf: Wegen des fetten Spoilers auf dem Kofferraumdeckel.

Mitsubishi bietet den Heckschmuck in gleich drei Varianten an: Als dezente Spoilerlippe, als Spoiler, wie er auf dem Testwagen montiert war, und als noch ausladenderen Heckflügel, mit dem das Auto in die Abteilung alternative Fakten abbiegt - denn angesichts der 1,6-Liter-Motorisierung mit einer Leistung von 117 PS benötigt der Lancer nun wirklich keine aerodynamischen Tricks, um die Antriebskraft auf die Straße zu bringen.

Video Jürgen Pander

Der Spoiler auf dem von uns gefahrenen Wagen bringt trotzdem was: Nämlich erstens neugierige oder mitleidige Blicke von Nachbarn, Bekannten oder wildfremden Menschen. Außerdem sorgt das Teil bei jedem Blick in den Rückspiegel für eine kurze Irritation, weil man erst einmal denkt, ein weißer Schlagbaum sei hinter einem her.

Ansonsten ist das Design des Lancer gefällig, und das ist kein Zufall: Mitsubishi hat den Wagen vom italienischen Karosseriespezialisten Pininfarina gestalten lassen, und obwohl die aktuelle, achte Generation der Baureihe bereits 2007 auf den Markt kam, sieht das Auto noch immer frisch und sympathisch aus, daran änderte auch das Facelift des Jahrgangs 2016 nichts. Das gilt natürlich umso mehr, wenn man klassisch proportionierte Limousinen mag.

Ebenso wenig ist es Zufall, dass Mitsubishi ausgerechnet für die brave Limousine Lancer ein Spoilersortiment bereit hält. Unter Rallye-Fans ist die Lancer-Modellreihe eine Legende: Der Finne Tommi Mäkkinen gewann mit einem Lancer Evo viermal in Folge den Weltmeistertitel (1996-1999). Und Mitsubishis verkaufte stets das Homologationsmodell Lancer Evo in limitierter Serie. Der Wagen war ein Porsche-Killer im Gewand einer viertürigen Nippon-Limousine, eine kompromisslose Fahrmaschine, mit der man gleichzeitig die Familie kutschierte. Der letzte dieser Vollgas-Ahnengalerie war der Evo X, dessen Produktion 2014 endete.

Gute Aussicht, hakeliges Getriebe

Dieses Erbe schleppt der Lancer mit sich herum, vor allem wenn er mit Seitenschwellern (serienmäßig) und eben Spoiler dekoriert ist. Während Letzterer den Blick nach hinten etwas verstellt, öffnet sich nach vorne ein umso großzügigeres Panorama. Die Armaturentafel duckt sich weg, die Frontpartie fällt ab - so entsteht ein freies Blickfeld, das lediglich von den beiden Hutzen des Cockpits unterbrochen wird. Darunter sind zwei Rundinstrumente positioniert, dazwischen liegt ein Mini-Bildschirm, auf dem zum Beispiel Schaltempfehlungen eingeblendet werden. Die gehören, ebenso wie die Start-Stopp-Automatik und eine bedarfsgesteuerte Lichtmaschine, zu den Spritsparmaßnahmen, die Mitsubishi unter dem Label "Clear-Tech" zusammenfasst.

So soll der Verbrauch des schon etwas betagten Vierzylinderbenziners gedrosselt werden. Offiziell sind 5,5 Liter je 100 Kilometer angegeben, wir kamen während unserer Testfahrten auf einen Schnitt von 6,6 Liter, was angesichts des hohen Anteils an Stadtverkehr in Ordnung geht. Vielleicht könnte ein Sechsganggetriebe mit einem "sparsam" ausgelegten letzten Gang noch ein paar Zehntel einsparen. Die verfügbare Fünfganghandschaltung ist nämlich kein großer Wurf: Das Räderwerk benimmt sich manchmal etwas störrisch, und ab Autobahnrichtgeschwindigkeit wird es auch laut im Auto - was nicht nur an der Motordrehzahl, sondern auch an den Windgeräuschen liegt.

Das Fahrgefühl im Lancer wird aber weniger vom durchschnittlichen Motor und der etwas hakeligen Schaltung geprägt, sondern mehr von einem wirklich angenehmen Lenkgefühl. Vielleicht spürt man da noch ein bisschen was von der Erfahrung, die aus der jahrzehntelangen Rallyegeschichte der Baureihe herrührt. Jedenfalls freut man sich im Mitsubishi Lancer auf jede Kurve.

Viel Platz, wenig Konnektivität

Lobenswert ist auch die Geräumigkeit des Innenraums. Ja, die Einrichtung ist schlicht, die Oberflächen gehören nicht zur Sorte "raffinierte Kunststoffinnovation", sondern stammen aus der Hartplastik-Ecke, aber wenn einen das nicht stört (und warum sollte es), dann fühlt man sich sehr wohl an Bord. Es gibt ausreichend Bewegungsfreiheit, eine Klimaautomatik und in der Top-Variante auch Sitzheizung auf den vorderen Plätzen.

Was es nicht gibt, ist Konnektivität, die über USB-Schnittstelle, Bluetooth oder eine Freisprecheinrichtung hinaus geht; unser Testwagen verfügte nicht einmal über ein Navigationssystem - was wir genossen haben. Endlich mal wieder Oldschool-Autofahren. Mit einem Blick auf den Stadtplan, bevor man losfährt und einer kurzen Frage durch die geöffnete Seitenscheibe, wenn man kurz vor dem Ziel dann doch die Orientierung verloren hat.

Außerdem ist das Auto - ganz alte Schule - auch noch höflich. Wenn man die Zündung abstellt, erscheinen auf dem Bildschirm im Cockpit die Worte "AUF WIEDERSEHEN". Ja gern, denkt man sich. Und: Hoffentlich noch lange.