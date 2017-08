Fahrbericht Mitsubishi Pajero Ein Auto zum Pferdestehlen

Der Mitsubishi Pajero ist ein Auto zum Pferdestehlen. Oder zumindest zum Gäule ziehen. Im Speckgürtel von Hamburg jedenfalls sieht man dieses Modell häufig mit einer Pferdebox im Schlepp. Dreieinhalb Tonnen Anhängelast kriegt der Wagen vom Fleck. Wenn es sein muss, auch von einer matschigen Wiese: Per Hebel auf der Mittelkonsole kann von Hinterachsantrieb auf Allradantrieb umgeschaltet und dank Mitteldifferenzialsperre und zusätzlicher Geländeuntersetzung die Traktion in vier Stufen gesteigert werden. Der Pajero sieht nicht nur aus, als ob er sich von kaum etwas aufhalten ließe.

Man könnte dem Auto (und vor allem seinen Besitzern) vorwerfen, dass ein Fahrzeuggewicht von 2,4 Tonnen, 3,2 Liter Hubraum und 245 Gramm CO2-Ausstoß pro Kilometer nicht mehr zeitgemäß sind. Beim Pajero läge man damit falsch. Das Trumm ist nämlich ein Malocher alter Schule und kein modischer SUV: groß, kräftig, robust und vor allem ehrlich.

Video Jürgen Pander

Der kantige Brocken versucht gar nicht erst, auf Lifestyle zu machen. Der sieht auch in der vierten, seit 2007 gebauten Generation so aus, als käme er gerade aus dem Stall und kenne keinen Feierabend. Diese Mentalität überträgt sich auch auf den Fahrer. Schon allein deshalb, weil man hinaufsteigt ins Auto und dann dort oben wie auf einem Hochsitz thront. Soll es losgehen, schwenken erst die Außenspiegel zur Seite, dann kollert der Dieselmotor los.

Das Grundgefühl in diesem Auto ist: Farmer. Und wenn man jetzt durch ein breites Hoftor rollen und die eigenen Ländereien auf einsamen Straßen abfahren könnte, wäre alles wunderbar. Aber das Leben ist weder Pony-, noch Pferde-, noch Großbauernhof. In unserem Fall zum Beispiel ist es ein von Gentrifizierung geplagter Großstadtbezirk, belebt, eng bebaut und keine freien Parkplätze. Logisch, dass man sich mit dem Pajero in dieser Umgebung fühlt wie in Gummistiefeln auf einer Gala; und genau so wird man auch beäugt.

Bloß raus aus der Stadt!

Es stimmt: Gewisse Autos gehören in spezielle Umfelder. Und der Pajero wurde Anfang der Achtzigerjahre vor allem als Arbeitsgerät konzipiert. Später schuf sich das Auto einen einzigartigen "Das Ziel ist das Ziel"-Nimbus, in dem Rennversionen des Allrad-Brockens insgesamt zwölf Mal die Extrem-Rallye Paris-Dakar gewannen. Das passende Umfeld für den Pajero also liegt jenseits der Stadtgrenzen. Und dort, wo Autos auch mal dreckig werden, als Zugmaschinen malochen müssen oder im Hauptberuf eigentlich Lastwagen sind.

In diesen Disziplinen ist der Mitsubishi Pajero ziemlich gut. Vor allem, weil die Technik dem Fahrer genug Freiheit gibt, sich auf das ganze Drumherum zu konzentrieren - das Fahren selbst nämlich lässt sich erstaunlich beiläufig erledigen. Die geschwindigkeitsabhängige Servolenkung macht das Kurbeln am Lenkrad zum Fingerspiel. Ums Schalten muss man sich überhaupt nicht mehr kümmern, seit Mitsubishi mit dem neuen Modelljahr die Fünfgang-Automatik zur Standardausstattung gemacht und das Fünfgang-Schaltgetriebe aus dem Angebot gestrichen hat.

Mitsubishi bietet den Pajero als Dreitürer (ab 35.990 Euro) und als Fünftürer ab 39.550 Euro an. Sämtliche Modelle sind mit dem 3,2-Liter-Vierzylinder-Diesel und dem vierstufigen Allradantrieb ausgerüstet. Unterschiede gibt es allein bei der Ausstattung. Der fünftürige Testwagen, den wir zum Kennenlernen erhielten, war auf höchstem Niveau ausstaffiert (ab 50.990 Euro) und außerdem im Perleffekt-Farbton "Malachit-Grün" lackiert (800 Euro Aufpreis).

860-Watt-Musikanlage - und zugleich die Ruhe selbst

Die Details, mit denen Mitsubishi den höheren Preis der Topversion rechtfertigt, sind zum Beispiel 18-Zoll-Räder, Dachreling, Wurzelholz-Optik an der Armaturentafel, gläsernes Schiebe-Hub-Dach, Ledersitze, 7-Zoll-Touchscreen mit dahinter verstecktem CD-Schacht sowie eine 860-Watt-Musikanlage der Firma Rockford inklusive eines Subwoofers mit 25 Zentimeter Durchmesser links hinten im Kofferraum.

Gewiss sind das alles angenehme Dinge, doch das wesentliche des Pajero bleibt sein rustikal-verlässliches Wesen. Es gibt schnellere, handlichere, komfortablere und selbstverständlich elegantere Autos. Aber nur wenige ruhen derart in sich wie der kolossale Mitsubishi.

Was noch erwähnt werden muss, ist dies: Seit langer Zeit war das dicke Ding mal wieder ein Auto, bei dem es uns nicht nur gelang, den offiziell angegebenen Durchschnittsverbrauch von 9,3 Liter Diesel je 100 Kilometer zu erreichen, sondern zeitweise sogar zu unterbieten. Dies freilich auf befestigter Straße und nur mit Heckantrieb. Und klar, das ist immer noch jede Menge Sprit, aber dafür auch für jede Menge Auto. Wer lediglich ein paar Kilometer zur Arbeit und zurück juckeln möchte und am Wochenende vielleicht mal ins Grüne, für den ist ein Pajero sowieso ein paar Nummern zu groß.