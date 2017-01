Autogramm Nissan Micra Mini trifft Manga

Der erste Eindruck: So wild hat der Nissan Micra noch nie ausgesehen.

Das sagt der Hersteller: "Micramorphose" nennt Laurent Lamotte, der europäische Marketingverantwortliche von Nissan, die Wandlung des Kleinwagens, bei der außer dem Namen nichts beim Alten blieb. Getrieben wurde diese Entwicklung von den europäischen Kunden, deren Bedürfnisse Nissan akribisch analysierte. Der Grund: Bislang war der Micra als Weltauto konzipiert und deshalb mit vielen Kompromissen behaftet. Jetzt soll er vor allem in Europa überzeugen. "Zum ersten Mal haben wir ein Auto, das wirklich europäischen Ansprüchen gerecht wird", sagt Lamotte und sieht den neuen Micra auf Augenhöhe mit Modellen wie Ford Fiesta, Skoda Fabia oder VW Polo.

Das ist uns aufgefallen: Schrill und schillernd außen, seriös innen - das Interieur des Kleinwagens macht einen so ernsthaften und erwachsenen Eindruck, dass es sich auch in der Kompaktklasse gut behaupten könnte. Dabei bedeutet seriös nicht dröge: Zehn Lackfarben gibt es für die Karosserie, drei Farbwelten für das Cockpit und zudem zahlreiche Dekorpakete, so dass mehr als hundert Design-Kombinationen von piefig bis peppig möglich sind.

Gewachsen ist auch das Format. Sieben Zentimeter mehr Radstand, siebzehn Zentimeter mehr Länge und acht Zentimeter mehr Breite bedeuten spürbar mehr Bewegungsfreiheit für Knie, Schultern und auch mehr Platz im Kofferraum. Aber im Rennen um die Pole Position im Kleinwagensegment sticht der Micra vor allem mit in dieser Preisklasse piekfeinen Materialauswahl, mit vernünftigen Ablagen und der überraschend üppigen Ausstattung.

Video Nissan

Zu der hören beispielsweise ein aktiver Spurhalteassistent, eine Notbremsfunktion mit Fußgänger-Erkennung sowie eine Kamera, die Verkehrszeichen registriert oder automatisch das Fernlicht aktiviert. Der Clou aber ist der sonst nur in höheren Fahrzeugklassen verfügbare Around-View-Monitor, der den Wagen beim Rangieren aus der Vogelperspektive zeigt. Wo, wenn nicht einem kleinen Stadtflitzer auf permanenter Parkplatzsuche, ergibt dieses Extra einen Sinn?

Dass der Micra trotzdem nur ein Kleinwagen ist und die Nissan-Manager irgendwann auch aufs Geld schauen mussten, bemerkt man erst auf den zweiten Blick - zum Beispiel an der billigen Verkleidung des Kofferraums, an der Stufe, die nach dem Umklappen der Rückbank im Laderaum entsteht, oder daran, dass es im Fond keine elektrischen Fensterheber gibt und für den Schminkspiegel auf der Beifahrerseite keine Beleuchtung.

Das muss man wissen: Die Fokussierung auf Europa gilt auch für die Fertigung des Micra. Wurde die letzte Generation des Wagens noch in Thailand gebaut, läuft das neue Modell beim Allianzpartner Renault in der Nähe von Paris vom Band, gemeinsam mit dem Clio. Die Micra-Produktion dort begann bereits kurz vor Weihnachten, im März werden die ersten Autos zu den deutschen Händlern rollen.

Die Aufwertung des einstigen Langweilers schlägt sich auch im Preis nieder. Mindestens 12.990 Euro kostet der neue Micra, das sind gut 2500 Euro mehr als beim Vorgängermodell. Dafür gibt es den Wagen mit einem 1-Liter-Saugmotor, der 75 PS leistet. Wichtiger ist allerdings ein 900-Kubik-Dreizylinder-Turbobenziner (Preis ab 15.790 Euro) mit 90 PS Leistung, von dem Nissan einen Verkaufsanteil von rund 70 Prozent erwartet. Nahezu bedeutungslose dürfte der 1,5-Liter-Diesel (ab 16.190 Euro) mit ebenfalls 90 PS sein.

Der kleine Turbobenziner entwickelt 140 Nm Drehmoment und bringt den Micra mit dem für diese Mini-Motoren üblichen Pöttern eher zäh in Fahrt. So frech das Auto aussieht und so gut es abgestimmt ist, es wirkt es beim Fahren ein bisschen fad. Und weil man den Motor ständig am Limit hat, sind die 4,4 Liter Durchschnittsverbrauch vom Prüfstand nie zu schaffen. Zwar plant Nissan später im Jahr noch einen weiteren Dreizylinder mit etwas mehr Leistung und einem zeitgemäßen Sechsgang-Getriebe, doch diese Maschine war bei der Premiere noch nicht verfügbar.

Das werden wir nicht vergessen: Das Bose Personal Sound System mit Lautsprechern in den Kopfstützen. Das spart nicht nur den Platz der Subwoofer im Kofferraum, sondern hüllt den Fahrer in eine Wolke Raumklang wie sonst nur in Oberklasse-Autos. So schlägt der Micra buchstäblich neue Töne an im Konzert der Kleinwagen.