Autogramm Nissan Qashqai Lasst ihn einfach

Der erste Eindruck: Kein Schmuckstück, aber längst nicht so bieder wie andere Kompakt-SUV. Das Nissan-Logo mit dem V-förmigen Rahmen ist bei der Modellpflege vergrößert worden. Gleichzeitig sieht der Wagen dadurch seinem Plattform-Bruder, dem Renault Captur, sehr ähnlich.

Das sagt der Hersteller: Der Qashqai ist und bleibt Nissans Cash-Cow. Seit der Einführung der zweiten Baureihe im Jahr 2014 gingen die jährlichen Verkaufszahlen in Deutschland ständig nach oben, mittlerweile belegt er Platz vier der SUV-Zulassungsstatistik (hinter Ford Kuga, Opel Mokka und VW Tiguan). Kein Importeur ist in diesem Segment erfolgreicher.

Platz fünf und sechs im SUV-Ranking belegten übrigens der BMW X1 und der Audi Q3, und genau diese Modelle will Nissan durch das Facelift auf Distanz halten. Der Qashqai biete jetzt nämlich "mehr Premium", sagt Produktmanagerin Julia Temath. Um diesen Anspruch zu unterstreichen, wurde eine neue Ausstattungsvariante eingeführt: Wer den Qashqai in der Ausführung "Tekna Plus" ordert, nimmt zum Beispiel auf Sitzen aus Nappaleder Platz und wird von einem Bose-Soundsystem beschallt.

Das ist uns aufgefallen: Ein Nappaledersitz macht noch kein Premiumauto. Im Qashqai dominiert an einige Stellen noch das Plastik, zum Beispiel sind die Materialien um das Cockpit herum und die Verkleidung auf der Beifahrerseite noch etwas trist geraten, die dort angebrachte Zierleiste wirkt eher lieblos.

Dafür gab es beim Facelift einige kleinere Änderungen, die eine große Wirkung erzielen. Das Lenkrad ist jetzt zum Beispiel unten abgeflacht. Das sorgt nicht nur für etwas mehr Beinfreiheit für den Fahrer, sondern sieht auch gut aus. Außerdem ist die Anordnung der Multifunktionstasten auf dem Volant übersichtlicher und bedienungsfreundlicher geworden.

Dieses Feintuning von praktischen Details passt ohnehin besser zu einem Auto, dessen Erfolgsrezept von Anfang an eher simpel war: Als der Qashqai vor rund zehn Jahren auf den Markt kam, war er eines der ersten Modelle, die die Abmessungen und Ausstattungen eines Kompaktwagens mit den Vorzügen eines Geländewagens verbanden. Diese "Crossover" genannten Typen legten den Grundstein des SUV-Booms. Bei den schlichten Materialien im Innenraum kommen bei wohlwollender Betrachtung einfach nochmal die Offroad-Gene des Wagens durch. Lieber schlicht und robust als ständig schmutzig.

Grundsolide: Das gilt auch für die Motorenpalette, bei der man die Wahl zwischen jeweils zwei Diesel- und Benzinaggregaten hat. Die Testwagen waren mit einem 1,6 Liter-Diesel mit 130 PS sowie einem 1,6-Liter-Ottomotor mit 163 PS ausgestattet. Beide Motorisierungen sind für den Qashqai vollkommen ausreichend.

Im Vordergrund steht beim Qashqai der Komfort, und genau darauf zielten auch die Änderungen im Zuge der Modellpflege ab: Stoßdämpfer und Federn wurden nachjustiert. Das Fahrwerk wirkte bei der Testfahrt gut balanciert, weder zu hart, noch zu schaukelig.

Bei den Vorgängermodellen des Qashqai - das gilt vor allem für die Dieselvarianten - war die eigentlich angenehme Atmosphäre durch ein unangenehm präsentes Motorengeräusch getrübt. Mit einer dickeren Kapselung der Motorenblöcke will Nissan dieses Problem mit dem Facelift behoben haben.

Bessere Dichtungen an den vorderen Türen, dickeres Glas in den hinteren Türen sowie mehr Materialeinsatz an den hinteren Radhäusern sollen die Ohren der Insassen außerdem besser vor den Abrollgeräuschen schützen. Während letzteres gut funktioniert und zumindest der Benziner wirklich leise ist, könnte der Diesel gerne noch etwas mehr Dämmung vertragen.

Und wo wir gerade bei der Geräuschkulisse sind, der Warnton der Spurerkennung ist erziehungstaktisch ein grandioser Erfolg und Totalausfall gleichzeitig. Denn fährt man über eine durchgezogene Fahrbahnmarkierung oder wechselt auf der Autobahn ohne zu blinken auf die rechte Spur, piept es so nervtötend, dass man solche Manöver künftig entweder vermeidet - oder aber die Funktion schleunigst deaktiviert.

Das muss man wissen: Der aufgefrischte Nissan Qashqai kommt im August zu Preisen ab 20.490 Euro in den Handel. Je nach Austattungsvariante geht es hoch bis 38.090 Euro teuren Tekna Plus.

Neben den bereits erwähnten 163-PS-Benziner und 130-PS-Diesel stehen noch ein Selbstzünder mit 1,5 Liter Hubraum und 110 PS sowie ein 1,2-Liter-Otto mit 115 PS zur Wahl. Für den größten Benziner gibt es ausschließlich eine manuelle Schaltung, bei allen anderen Motorisierungen kann auch ein Automatikgetriebe für die sechs Gänge bestellt werden. Allradantrieb bieten nur die großen Diesel.

Wer auf ein breiteres Angebot in der Motorenpalette oder sogar auf Innovationen bei den Antrieben gehofft hat, wird enttäuscht. Die Einführung eines Plug-in-Hybriden hat sich Nissans Chef-Produktplaner Ponz Pandikuthira zwar fest vorgenommen, auf einen konkreten Zeitpunkt will er sich aber nicht festlegen.

Spannender ist ohnehin die Frage, wie die japanische Marke ihren Erfolg mit reinen Elektroantrieben weiterführen will - mit dem Leaf hat Nissan schließlich das weltweit meistverkaufte E-Mobil im Angebot. "Natürlich arbeiten wir auch an der Umsetzung von elektrifizierten Kompakt-SUV", sagt Pandikuthira. Einfach einem Bestseller wie dem Qashqai einen Elektro-Antriebsstrang zu verpassen, hält er jedoch nicht für zielführend: "Wir denken eher daran, neue Elektroauto-Modelle von Grund auf zu entwickeln".

Eine andere, schon angekündigte Neuerung, verzögert sich noch. Die Einführung des sogenannten ProPilot-Systems, das einen teilautonomen Betrieb des Qashqai ermöglicht - also selbstständig lenkt, beschleunigt und bremst - klappt nicht zum Marktstart. Laut Angaben eines Nissan-Sprechers soll das System ab nächstem Frühjahr verfügbar sein.

An anderer Stelle wurde die Palette an Fahrassistenzsystemen aber schon jetzt ausgebaut: Die Notbremsfunktion erkennt jetzt auch Fußgänger und beim Rückwärtsfahren warnt ein System vor nahendem Querverkehr.

Das werden wir nicht vergessen: Die Haifisch-Antenne. Angeblich ist damit der Radioempfang besser und in den Augen vieler Betrachter macht sie optisch bestimmt mehr her als der bisherige Bürzel auf dem Dach. Aber seien wir mal ehrlich: Das Beste daran ist doch, dass man sich in der Waschanlage einen Handgriff spart - musste die Antenne bisher abgeschraubt werden, kann die Flosse jetzt bleiben, wo sie ist.