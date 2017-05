Autogramm Opel Crossland X Die Mischung stimmt

Der erste Eindruck: Modisch in den Matsch. Der neue Opel Crossland X sieht aus wie ein Showcar, das ein bisschen Offroad ausprobieren möchte.

Das sagt der Hersteller: Dieses Auto zeige "was wir zusammen leisten können", sagt Opel-Chef Karl-Thomas Neumann über den Crossland X. Mit "wir" meint er Opel und den PSA-Konzern - denn der Wagen wurde bereits gemeinsam mit den Franzosen entwickelt, als von einer Übernahme Opels durch PSA noch gar keine Rede war.

Während Peugeot mit dem Modell 2008 bereits einen geräumigen Mini-SUV anbietet, also eine Mischung aus SUV und Van, ist der Crossland X für Opel das erste Auto dieser Art. Weitere Konkurrenzmodelle sind Renault Captur, Mini Countryman und Fiat 500 X.

Marktexperten prophezeien dieser Fahrzeuggattung für die nächsten Jahre europaweit die größten Wachstumsraten. Einher mit der Einführung des Opel Crossland X geht übrigens auch der Abschied des Mini-Vans Opel Meriva.

Werfen Sie einen Blick in den Innenraum des Renault Opel Crossland X - mit unserem 360-Grad-Foto:

Das ist uns aufgefallen: So sehr der Wagen außen auf Offroad-Abenteurer macht, so konsequent ist er innen auf Alltagstauglichkeit getrimmt. Das Cockpit ist deutlich schlanker und eleganter als bei den meisten anderen Mini-SUVs. Es gibt ausreichend Raum für alle Insassen. Dazu kommt ein großer Kofferraum und eine niedrigere Ladekante als bei einem klassischen SUV. Statt einer aufwendigen Allradtechnik, die bei einem solchen Auto ohnehin nur wenige Kunden interessieren dürfte, gibt es einen herkömmlichen Frontantrieb. Die Bodenfreiheit ist vergleichsweise groß.

Nützlich für den Alltag sind auch Opels Telefon-Conciergedienst OnStar sowie der WLAN-Hotspot im Auto, die Vorrichtung für kabelloses Laden des Smartphone oder - eine Premiere in dieser Preisklasse - das Head-Up-Display.

Bei letzterem hat sich Opel aus Kostengründen für die Peugeot-Lösung entschieden: Einer Plexiglasscheibe, die vor der Windschutzscheibe aus der Cockpitabdeckung ragt, und auf die die Informationen projiziert werden.

Die Fahrwerkabstimmung des Crossland X ist dagegen nicht von den Franzosen übernommen, die es eher soft mögen - sondern sie ist fast schon penetrant stramm. Das Auto fühlt sich auf einer kurvigen Landstraße daher viel sportlicher an, als es bei den eher moderaten Motoren mit Leistungsdaten von höchstens 130 PS nötig wäre. Zumal das Auto als "Urban Crossover" beworben wird, also als Modell, das sein Habitat vor allem in der Stadt hat.

Das muss man wissen: Die Produktion des Opel Crossland X im spanischen Saragossa hat bereits begonnen und die ersten Autos werden Ende Juni zu den Händlern kommen. Die eher spartanisch ausgestattete Basisversion ohne Klimaanlage und Touchscreen, die von einem 81 PS starken Dreizylinder-Benziner angetrieben wird, kostet 16.850 Euro. Antriebsalternativen sind ein Vierzylinder-Benziner mit 1,2 Liter Hubraum und 110 oder 130 PS sowie ein 1,6-Liter-Diesel, der mit 99 oder 120 PS angeboten wird. Außerdem soll es später eine Variante mit Flüssiggas-Antrieb geben.

In der Opel-Palette sortiert sich der Crossland X zwischen dem deutlich kleineren und deshalb bei vergleichbarer Motorisierung etwa 2000 Euro günstigeren Modell Adam und dem gerade aufgefrischten SUV-Modell Mokka X ein, der bei ähnlicher Konfiguration rund 1000 Euro teurer ist.

Das französische Pendant zum Crossland X, der Citroën C3 Aircross, wird übrigens demnächst vorgestellt.

Das werden wir nicht vergessen: Wie variabel ein kleines Auto sein kann. Im Crossland X ist die Rückbank geteilt, und jede Hälfte kann separat in Längsrichtung verschoben werden. Das zeugt von innerer Größe.