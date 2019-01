Autogramm Opel GTX Der Blitz zuckt

Der erste Eindruck: Fit wie ein Laufschuh. Die Opel-Studie GTX sieht sportlicher und leichter aus als andere SUVs - beinahe filigran.

Das sagt der Hersteller: Opel will mit der Studie drei Statements abgeben. Schnörkellos und sparsam soll das Showcar äußerlich wirken - das ist die erste Botschaft von Designchef Mark Adams. Die Proportionen wirken stimmig; die Entwickler haben wenige, aber markante Akzente gesetzt. Manche sind Spielerei. Die Frontpartie hingegen, die Adams "Vizor" nennt, soll bald die gesamte Modellpalette zieren. Sie verbindet optisch das Opel-Logo mit dem Blitz, die Scheinwerfer und die Sensoren für die Assistenzsysteme.

Zum Zweiten ist der GTX ein Plädoyer für die Elektrifizierung. Bis 2025 soll es pro Baureihe mindestens eine Elektrovariante geben. Den Anfang macht der neue Corsa, der Ende 2019 auch mit Akku antritt. Opel-Chef Michael Lohscheller will Rüsselsheim - wo der Hersteller seinen Sitz hat - zudem zu Europas Elektroautohauptstadt ausbauen. Nirgendwo sonst auf dem Kontinent sollen mehr Ladesäulen pro Einwohner stehen.

Die dritte Botschaft: Opel will "nahbar" bleiben, was eine vornehme Formulierung für bezahlbar oder gar billig ist. "Deshalb haben wir kein Luxuscoupé als Leuchtturm für unser neues Design gewählt, keine große Limousine und keinen Sportwagen, wie Designer es sonst gern tun", sagt Adams, "sondern einen kleinen und damit günstigen Geländewagen im Format des Corsa".

Das ist uns aufgefallen: Der GTX ist eine Vision, fühlt sich aber wirklich an. Die Platzverhältnisse erscheinen unter dem Glasdach großzügig. Das Bedienkonzept hat Adams dem Motto "digitale Entgiftung" untergeordnet. Zwar blickt der Fahrer auch im GTX auf eine Bildschirmlandschaft. Doch anders als bei aktuellen Serienfahrzeugen wie der Mercedes A-Klasse geht Opel mit Grafiken und Farben sparsam um und stellt Informationen nüchtern dar. Das mag langweilig erscheinen, wird aber mit jeder Minute im Auto angenehmer, weil nicht ständig etwas vor den Augen flimmert. Wer mehr sehen will, schaut nur zur Seite, wo es je zwei weitere Bildschirme gibt. Sie zeigen die Bilder zweier Videokameras, die die Außenspiegel ersetzen.

Werfen Sie einen Blick in den Innenraum des Opel GTX - mit unserem 360-Grad-Foto:

Ganz ohne Spielereien kommt aber auch der GTX nicht aus. Dazu gehört, dass man die Fahrstufe per Fingertipp auf einer glatten Oberfläche einlegt. Wie ein Experiment wirken auch die recht unbequemen Sitzschalen im Fond. Dazu gibt es gegenläufig angeschlagene Portaltüren. Die sind bei Designern beliebt, weil sie einen Panoramablick in den Innenraum öffnen. Sie haben durchaus Chancen, in Serie zu gehen. Schließlich war Opel der einzige Hersteller - mit Ausnahme von Rolls-Royce -, der diese Lösung bereits in der Produktion umgesetzt hat, nämlich im Meriva.

Das muss man wissen: Der GTX wird als Nachfolger des Mokka X gehandelt - und soll Ende 2020 in Serie gehen. Und das ausschließlich elektrisch. Dabei setzt Opel auf eine neue Leichtbauarchitektur und einen induktiv - also kabellos - zu ladenden Akku. Der verfügt in der Studie über eine eher magere Speicherkapazität von 50 kWh. Damit kommt man zwar kaum mehr als 300 Kilometer weit, doch dafür verdoppelt die Batterie auch nicht den Fahrzeugpreis. Ähnlich enthaltsam geht Opel beim autonomen Fahren vor. Der GTX verzichtet auf eine Autopilotfunktion und belässt es beim assistierten Fahren, wo ein Mensch jederzeit das Steuer übernehmen können muss.

Das werden wir nicht vergessen: Die Opel-Logos im Lenkrad und auf den Felgen: Weil sie leuchten und so von neuem Selbstbewusstsein in Rüsselsheim künden. Und weil sie sich nicht mitdrehen und immer gut erkennbar sind. Wer das symbolisch deuten möchte, könnte im GTX eine Botschaft der Hoffnung erkennen - dass die Marke mit dem Blitz nicht mehr permanent rotiert, sondern ruhigeren Zeiten entgegensteuert.