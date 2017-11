Autogramm Opel Insignia Country Tourer Opels Landsitz

Der erste Eindruck: Laufsteg trifft Laubwald.

Das sagt der Hersteller: Keine Frage: Der Opel Insignia Country Tourer ist eine Reaktion auf den SUV-Trend. Passend dazu feiert das Opel-Marketing den aufgebockten Kombi als erste Wahl für Wintersportler, Abenteurer und alle anderen Kunden mit aktiven Freizeitverhalten. Doch es geht noch um mehr. Um mehr Geld.

Die noch recht junge Abteilung "Opel Exclusive" hat beim Insignia Country Tourer ihren ersten großen Auftritt. "Wer will, kann mit deren Angebot das Auto bis hin zum einzigartigen Farbton maximal individualisieren. Und es lässt sich so auch der Preise in bislang ungeahnte Höhen treiben", sagt Opel-Sprecher Patrick Munsch. Er sieht es als Pluspunkt, dass man nun auch für einen Opel 50.000 oder 60.000 Euro ausgeben kann. "Damit kommen wir auf das Niveau von Audi, BMW und Mercedes."

Das ist uns aufgefallen: Einsteigen und Wohlfühlen - wer den Country Tourer von der Exclusive-Abteilung ausstatten lässt, erlebt ein Ambiente, wie man es bislang eher aus der Mercedes E-Klasse kannte. Weiches Leder, warmes Licht, kuschelige Temperaturen, schmucke Konsolen, bequeme Sitze - derart gepampert kann man auch mit einem Opel bis ans Ende der Welt fahren.

Da hülfe, falls man es wollte, die etwas größeren Bodenfreiheit und der Allradantrieb und nicht zuletzt der neuen Spitzendiesel der Insignia-Familie, der aus 2,0 Liter Hubraum 210 PS Leistung und imposante 480 Nm Drehmoment schöpft. Die sehr leise arbeitende Maschine bildet mit der Achtgang-Automatik ein eingespieltes Team, und bietet ordentlich Dynamik. Von 0 auf 100 geht es in 8,2 Sekunden und bei Vollgas wird das Auto 228 km/h schnell.

Vom etwas höheren Schwerpunkt wegen der um 2,5 Zentimeter vergrößerten Bodenfreiheit bekommt man am Steuer nicht viel mit. Auch das Einstiegen und Rausschauen ist nicht besser oder schlechter als bei Limousine oder Kombi. Kurz gesagt: Der Country Tourer bewegt sich genauso schnittig durch Kurven wie die anderen Insignia-Varianten, er wankt nicht stärker und die Windgeräusche sind auch nicht höher.

Leider bleibt eine Grundkritik am Opel-Flaggschiff: Obwohl der Wagen das neueste Modell des Segments ist und die Ausstattung mit Head-up-Display, Abstandsregelung und allerlei Assistenten auf der Höhe der Zeit rangiert, wirkt er innen bei aller Opulenz betagt. Die analogen Instrumente, die kleinen Bildschirme und die grobschlächtigen Bedienelemente - selbst das fabrikneue Auto wirkt aus der Perspektive eines Insassen etwas angestaubt.

Das muss man wissen: Der Insignia Country Tourer steht seit Mitte Oktober als dritte Variante der neuen Opel-Topbaureihe bei den Händlern. Der Basispreis für das Modell liegt bei 34.885 Euro und liegt damit um rund 5000 Euro über dem Einstiegspreis der anderen Insignia-Typen mit identischer Motorisierung. Dafür gibt es die erwähnten 2,5 Zentimeter mehr Bodenfreiheit und etwas Schminke gegen den Schmutz: Der fünf Meter lange und damit ziemlich stattliche Kombi trägt eine Bauchbinde aus schwarzem Kunststoff und an den neuen Stoßfängern einen Unterfahrschutz. Ob die Anbauten im Gelände wirklich ihren Zweck erfüllen, erscheint zwar zweifelhaft, doch zumindest sieht der Insignia damit verwegen und abenteuerlustig aus.

In Fahrt bringen ihn die stärkeren der durchweg bekannten Motoren aus Limousine und Kombi. Es gibt also zwei Benziner mit 1,5 Liter Hubraum und 165 PS oder mit 2,0 Liter Hubraum und 260 PS sowie zwei Diesel, die aus zwei Litern Hubraum entweder 170 oder 210 PS holen. Der kleine Benziner kommt mit Frontantrieb, beim kleinen Diesel kann man Allradantrieb für 2200 Euro Aufpreis dazu bestellen; bei den starken Motoren ist er Standard. Dank elektronischer Kraftverteilung an der Hinterachse ("Torque Vectoring") kommt der Riese zwar Flott ums Eck und fährt sich handlicher, als man es angesichts des Formats erwartet. Spezielle Offroad-Programme für unterschiedliche Untergründe jedoch sind nicht im Angebot.

Das werden wir nicht vergessen: Wenn es dunkel wird, sieht man das Auto mit neuen Augen. Denn dann hat das Matrix-Licht seinen Auftritt und macht die Nacht mit 32 einzeln angesteuerten und punktgenau ausgerichteten LED-Elemente zum Tage. Und der Insignia wird buchstäblich zur großen Leuchte.