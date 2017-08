Autogramm Opel Insignia Sports Tourer Dehnübung

Der erste Eindruck: So lang war schon lange kein Opel mehr. Blickt man direkt von der Seite aufs Auto, wirkt die Karosserie überdehnt. Aus allen anderen Perspektiven hingegen sieht der Wagen schlüssig und selbstbewusst aus.

Das sagt der Hersteller: Jürgen Keller leitet bei Opel das Geschäft in Deutschland, was ihn praktisch automatisch zu einem Kombi-Fan macht. Denn: "Bislang entfielen 80 Prozent der Insignia-Verkäufe hierzulande auf den Sports Tourer", sagt Keller bei der Vorstellung des neuen Kombimodells. Von dem Auto erwartet sich Opel abermals reißenden Absatz auf dem Heimatmarkt, zumal der Wagen größer, leichter, sicherer und sehr elegant geworden ist. Offiziell zählt Opel das Fünf-Meter-Auto zur Mittelklasse, doch insgeheim halten die Rüsselsheimer den Wagen für ein Oberklasse-Modell. Deshalb wird es für den Insignia erstmals ein "Exklusiv"-Sortiment aus schicken Anbauteilen und Zierelementen geben sowie die Möglichkeit, den Wagen in jeder beliebigen Wunschfarbe lackieren zu lassen. Keller sagt, diese - selbst redend kostenpflichtige Exklusivität - passe hervorragend zum neuen Opel-Markenclaim "Die Zukunft gehört allen".

Das ist uns aufgefallen: Bei kleineren Autos hatte Opel ja schon immer ein Händchen für fröhlich-flottes Design, mit dem neuen Insignia bietet der Hersteller diese auf beiläufige Art frischen und unverbrauchten Gestaltungsideen auch in der größten Baureihe an. Gut zur Geltung kommt das beim Kombimodell Sports Tourer, das einerseits schlank wirkt, zugleich aber auch so viel Platz bietet wie schon lange kein Opel mehr.

Das Ladevolumen reicht von 560 bis 1665 Liter, je nach Stellung der hinteren Sitzlehnen. Per Fernentriegelung lassen sich die Elemente der dreigeteilten Rücksitzlehne auch bequem vom Kofferraum aus umklappen. In der höchsten Ausstattungsvariante funktioniert die Heckklappe automatisch, das Öffnen oder Schließen kann durch einen Fußschlenker unters Heck ausgelöst werden. Damit das auf Anhieb klappt, markiert eine kleine Lichtprojektion auf dem Boden unter dem hinteren Stoßfänger die Stelle, an der der Sensor sitzt. Das ist hübsch, aber nur eine Spielerei. Sinnvoller wäre es gewesen, wenn die Opel Entwickler unterhalb des Ladebodens ein Staufach für die Gepäckraumabdeckung und das Gestänge mit dem Trennnetz vorgesehen hätten. Wenn man den ganzen Laderaum nutzen möchte, muss beides ausgeklinkt werden - und es stellt sich die Frage: Wohin damit?

Werfen Sie einen Blick in den Innenraum des Opel Insignia Sports Tourer - mit unserem 360-Grad-Foto:

Fahren im Insignia Sports Tourer ist eine feine Sache. Man sitzt in einem wohnlichen Ambiente, das jetzt viel moderner und reduzierter aussieht als bislang bei Opel. Der zentrale Touchscreen (je nach Ausstattungsniveau 7 oder 8 Zoll groß) auf der Armaturentafel allerdings scheint noch aus der Vorgängergeneration zu stammen - jedenfalls bieten andere Hersteller deutlich brillantere und schickere Bildschirme an.

Nichts zu meckern gibt es an der elektronischen Ausstattung. Serienmäßig an Bord ist eine Smartphone-Integration via Android-Auto oder Apple Car-Play; ebenso ab Werk sind eine Frontkamera mit Spurhalteassistent und Kollisionswarner an Bord. Gegen Aufpreis gibt es dann das komplette Programm: Beispielsweise Head-up-Display, LED-Matrix-Scheinwerfer, Massagesitze, 360-Grad-Panoramakamera, adaptiver Tempomat mit automatischer Gefahrenbremsung, Rückfahr-Assistent und die Online-Service-Betreuung Opel On Star.

Werfen Sie einen Blick in den Innenraum des Opel Insignia Sports Tourer (mit max. Stauraum) - mit unserem 360-Grad-Foto:

Einen neuen Motor schickt Opel im neuen Insignia auch auf die Straße. Den 1,5-Liter-Benzindirekteinspritzer-Turbo gibt es mit 140 oder 165 PS. In unserem Testauto steckte das stärkere Aggregat in Verbindung mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe. Eine harmonische Kombination, die den durchaus dynamisch geformten Sports Tourer allerdings nicht besonders sportlich voran bringt. Mit dem neuen 1,5-Liter-Benziner ist der Kombi eher der Typ bodenständiges Familienauto - und das soll der große Opel ja auch sein.

Das muss man wissen: Bei den Händlern werden die neuen Insignia-Modelle, also die Limousine Grand Sport und der neue Kombi Sports Tourer, ab 24. Juni stehen. Der Basispreis für den Sports Tourer liegt bei 26.690 Euro und ist damit um exakt 1100 Euro teurer als die jeweils vergleichbare Limousine. Dafür gibt es ein um rund zehn Zentimeter längeres Auto - und eben den Extra-Laderaum mit Heckklappe. Als Motorisierungen stehen je drei Benziner und Diesel zur Wahl, das Leistungsspektrum reicht von 110 bis 260 PS. Abhängig von der Maschine darf der Insignia Sports Tourer rund 600 Kilogramm zuladen, die mögliche Anhängelast reicht bis 2,2 Tonnen.

Für die einzelnen Motoren stehen ein Sechsgang-Getriebe, eine Sechsgang-Automatik und eine neue Achtgang-Automatik zur Verfügung. Außerdem gibt es für den 170-PS-Diesel und den 260-PS-Benziner wahlweise Allradantrieb. Das System arbeitet an der Hinterachse mit einem sogenannten Twinster-Modul, das aus zwei getrennten Lamellenkupplungen besteht, die das Drehmoment je nach Fahrsituation portionieren. Die Folge: In schnellen Kurven unterstützt der Allradantrieb die Spurstabilität und macht das Auto agiler.

Das werden wir nicht vergessen: Man sitzt ziemlich sportlich in diesem Auto, das Opel als "Drivers Car" anpreist. Im Vergleich zum Vorgänger wurde nämlich die Sitzposition um drei Zentimeter abgesenkt, und die vergleichsweise wuchtige Mittelkonsole verstärkt das Gefühl, vom Auto geradezu umschlossen zu sein. In einem Kombi, der doch eigentlich geräumig, luftig und weitläufig konzipiert ist, fühlt sich das zumindest eigenartig an.