Autogramm Peugeot 5008 Sicher verwandelt

Der erste Eindruck: Wie, Van, wo? Was ist denn mit dem passiert? Seit Mercedes die A-Klasse umgeformt hat wurde wohl kein Auto mehr so radikal verändert wie der Peugeot 5008.

Das sagt der Hersteller: Bis auf den Namen sei nichts mehr wie es war beim alten 5008, sagt Laurent Blanchet, der bei Peugeot die Produktplanung verantwortet. Man habe den Van in einen SUV umgemodelt, weil mittlerweile jeder vierte Neuwagen in Europa zu diesem Fahrzeugtyp gehört.

Einerseits räumt Blanchet ein, dass Peugeot den SUV-Trend lange ignoriert habe, andererseits sei das neue Auto einer der Vorreiter einer neuen Klasse, die Blanchet "Adventure-SUV" nennt. In diesem Segment gebe es bislang nur den Nissan X-Trail und den Skoda Kodiaq. Das klingt jetzt wirklich ein bisschen abenteuerlich, doch mal abgesehen von der Phrasenhaftigkeit solcher Wortkreationen lohnen sich die SUV-Modelle, sei es mit oder ohne "Adventure". Für das Modell 3008- eine Nummer kleiner als der 5008 - liegen laut Blanchet vier Monate nach dem Debüt europaweit bereits 80.000 Bestellungen vor. "So einen Ansturm haben wir seit dem Kleinwagen 206 nicht mehr erlebt, und das war vor 20 Jahren."

Das ist uns aufgefallen: Außen mag der 5008 nach Freiheit und Abenteuer aussehen, doch innen geben Kind und Kegel den Ton an. Das Auto wird mit wahlweise fünf oder sieben Sitzen ausgeliefert, dazu gibt es mehr Ablagen und Staufächer als in einer Einbauküche. Und es gibt reichlich Platz für die Passagiere. Vom klassischen Van unterscheidet sich das Auto eigentlich nur durch die größere Bodenfreiheit und, damit einhergehend, die höhere Sitzposition. Für die Insassen ist das eine ausgesprochen angenehme Veränderung.

Video Tom Grünweg

Der 4,64 Meter lange 5008 hat zwar ziemlich stattliche Ausmaße, aber das Platzangebot im Innern überrascht dann doch ein bisschen. Das liegt vor allem an zwei Kunstgriffen von Designern und Ingenieuren: In der ersten Reihe ist es das sogenannte i-Cockpit, das mit hoch gesetzten Digitalanzeigen, tief platziertem Mini-Lenkrad und weitgehendem Verzicht auf Schalter und Tasten einen ungestörten Ausblick und ein aufgeräumtes Ambiente bedeutet und zugleich Platz schafft.

In der zweiten Reihe herrscht ein gutes Raumgefühl, weil bei den dort installierten Einzelsitzen der Neigungwinkel der Lehne separat in fünf Stufen verstellt werden kann. Außerdem lässt sich jeder Sitz auch einzeln um eine Handbreit verschieben.

Naturgemäß geht es in der dritten Reihe enger zu. Wer sich auf die dünnen Klappsitze im Fond zwängen mag, der muss die Knie zwischen die Ohren nehmen und auch noch mit der schlechten Laune der Mitfahrer leben. Denn während der 5008 als Fünfsitzer solide 780 Liter Kofferraum bietet, bleibt bei sieben Menschen im Auto kaum mehr Stauraum für sieben Jacken.

Es gibt neben den Verstaumöglichkeiten und der Variabilität noch einen Punkt, in dem der 5008 einem Van doch näher ist als einem SUV: beim Antrieb. Peugeot hat bislang keinen Pkw mit echter Allradtechnik im Angebot - und dabei bleibt es auch. Allradtechnik sei zu teuer, zu schwer, zu verbrauchssteigernd und vor allem in den meisten Landstrichen überflüssig, argumentieren die Franzosen.

Stattdessen bietet Peugeot das neue System "Advanced Grip Control": Ein Drehschalter mit Piktogrammen wie einem Kaktus, einer Schneeflocke oder einer Geröllpiste soll dabei Geländetauglichkeit vorgaukeln. Doch auch wenn der Schalter noch so eifrig bedient wird, das Auto bleibt ein Fronttriebler. Verändert wird durch das System lediglich die Empfindlichkeit der Traktionskontrolle. Das macht aus dem 5008 noch keinen Defender, aber im Schlamm oder im Schnee kommt man damit tatsächlich ein bisschen weiter als ohne Traktionshilfe.

Das muss man wissen: Das Design ist zwar vor allem nach hinten hin eigenständig, doch im Grunde ist der 5008 nur die gestreckte Version des 3008 - mit 16 Zentimetern mehr Radstand und 18 Zentimetern zusätzliche Länge. Die Verwandtschaft der beiden Modelle erkennt man insbesondere am Antrieb und an der Ausstattung. So gibt es auch für den 5008 in Deutschland zwei Benzin- und drei Dieselmotorisierungen, die ein Leistungsspektrum von 120 bis 180 PS abdecken.

Wie keine anderen Peugeot-Modelle vor ihnen pflegen die beiden neuen SUV 3008 und 5008 die elektronische Aufrüstung. Neben dem digitalen Cockpit und einem großen Touchscreen samt Smartphone-Integration mit Apple Car Play oder Android Auto sind auch zahlreiche Assistenzsysteme im Angebot - von der automatischen Abstandsregelung bis zur Einparkautomatik.

Während der 3008 bereits im Handel ist, soll die Auslieferung des 5008 im Juni beginnen. Die Preisen beginnen bei 24.650 Euro und liegen damit gut 1700 Euro über denen des kleineren Kompakt-SUVs 3008.

Das werden wir nicht vergessen: Die Sitze in der dritten Reihe. Nicht weil sie sonderlich bequem wären, das hat in dieser Fahrzeugklasse noch kein Hersteller hinbekommen. Sondern weil man die jeweils elf Kilo leichten Sitze tatsächlich mit einem Handgriff ausbauen kann. Das bringt dann pro Sitz je 40 Liter mehr Stauraum.

Egal, was Design und Marketing uns erzählen wollen - zumindest im wörtlichen Sinne bleibt der 5008 eine Großraumlimousine.