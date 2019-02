Der erste Eindruck: Oh-là-là, der 508 als Kombi ist hübsch. Mit dem flachen Dach, den Türen ohne Fensterrahmen und der fein gegliederten Kehrseite macht er deutlich, wie plump und austauschbar die meisten SUVs sind.

Das sagt der Hersteller: Steffen Raschig, der Chef von Peugeot in Deutschland, will von einem Niedergang des Kombi-Segments nicht wissen. Dabei gibt es Signale: So kriselt der VW Passat Variant. Bei BMW oder Mercedes sind leise Zweifel am Fortbestand von Touring- oder T-Modellen zu hören. Doch für Peugeot-Manager Raschig bleibt das Segment attraktiv. "Kombi-Modelle sind in Deutschland nach wie vor sehr beliebt", sagt er. Deshalb wolle Peugeot mit dem 508 SW Akzente setzen und Zielgruppen zurückerobern, die zuletzt öfter SUVs kauften: Familien und Dienstwagenfahrer.

Das ist uns aufgefallen: Der 508 SW ist nicht nur von außen schön. In den gehobenen Ausstattungen macht der Wagen auch innen was her. Das liegt am Material und an der Architektur des Armaturenbretts, in dem der Mittelteil heraussticht. Die wenigen Schalter, die es zusätzlich zum Touchscreen braucht, sind wie eine Klaviatur arrangiert. Sie sind aus Metall statt aus Plastik - und fühlen sich deshalb gut an.

Unpraktisch ist allerdings das Ablagekonzept in dem geräumigen Auto. Zwar passen zwei Wasserflaschen in das Handschuhfach, zudem sind die Türtaschen ausreichend groß und in der Mittelkonsole ist Stauraum vorhanden. Doch die Ladeschale fürs Mobiltelefon ist weit unten in der Mittelkonsole zwischen den Sitzen untergebracht. Wer zwischendurch aufs abgelegte Smartphone schaut, ist sekundenlang abgelenkt.

Zwar rühmen die Peugeot-Leute ihr Flaggschiff als sportliches Auto, und auf dem Papier lesen sich 225 PS Leistung, ein Sprintwert von 8,2 Sekunden und 245 km/h Spitze für das Topmodell verheißungsvoll.

Doch so recht zünden will die Flamme der Fahrfreude beim Kombi nicht. Dafür ist das adaptive Fahrwerk selbst im Sportmodus zu weich und zu unbestimmt, und die Lenkung ist zu indirekt. Spätestens auf einer kurvigen Landstraße stört man sich am so genannten i-Cockpit. Vor allem das kleine Lenkrad irritiert. So handlich es in der Stadt sein mag, so lax hat man das Auto bei einer Landpartie im Griff. Mit einem größeren Exemplar hätten die Entwickler viele Zusatzpunkte gegenüber den SUVs sammeln können, die am hohen Schwerpunkt und stattlichem Gewicht kranken. Gut hingegen sind im Cockpit die hochgesetzten, digitalen Instrumente. Sie liegen immer im Blick und bieten beim Anlassen und Ausschalten eine Grafikshow.

Auch sonst hält der 508 SW innen mit jedem Geländewagen gut mit. In der zweiten Sitzreihe geht es zwar etwas eng zu, weil der Radstand nicht riesig ist und die Dachlinie eher flach verläuft, damit der Wagen schnittiger wirkt. Doch der Kofferraum ist im Vergleich mit anderen Kombis mehr als konkurrenzfähig. Die Heckklappe öffnet elektrisch. Die Ladekante ist niedrig und das Volumen reicht von 530 bis 1780 Liter. Allerdings hat die resche Optik einen Nachteil - man sieht nach hinten kaum etwas, weil das Heck so schlank und flach geraten ist.

Das muss man wissen: Der 508 SW kommt in diesen Tagen in den Handel und kostet mindestens 32.850 Euro. Damit ist er 1200 Euro teurer als die Limousine. Antrieb und Ausstattung sind weitgehend identisch, es gibt deshalb den SW mit allerlei Assistenzsystemen bis hin zum Nachtsichtgerät sowie mit drei Dieselmotorisierungen von 130 bis 180 PS und zwei Benziner-Aggregaten mit 180 oder - wie im Testwagen - mit 225 PS. Im zweiten Halbjahr soll ein Plug-in-Hybridantrieb das Angebot ergänzen.

Das werden wir nicht vergessen: Das schicke Furnier, mit dem der Kofferraumboden ausgelegt ist. Das kannte man bislang nur vom Mercedes CLA Shooting Brake oder noch teureren Autos. Dieser piekfeine Belag ist nicht wirklich praktisch, weil er empfindlicher ist als Teppich. Aber edel sieht er aus und erinnert daran, das der Nutzwert bei Autos eben doch nicht alles ist.