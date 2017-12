Autogramm Porsche 911 GT2 RS Der Elfer-Extremist

Der erste Eindruck: Streifenhörnchen auf Speed.

Das sagt der Hersteller: Wenn bei Porsche vom 911 GT2 RS die Rede ist, fällt immer wieder dieses Wort: "Performance". Während die Entwickler sonst gerne die Vielseitigkeit des 911ers betonen, musste sich bei dieser extremen Variante alles der maximalen Dynamik unterordnen. Das Marketing spricht von einer "Fahrmaschine der Superlative, in der sich das gesamte motorsportliche Know-how von Porsche konzentriert." Andreas Preuninger, der bei Porsche die Entwicklung der Sportmodelle verantwortet, sagt es so: "Der GT2 RS ist das Alphatier in unserem GT-Stall."

Das ist uns aufgefallen: Der GT2 RS sieht mit dem monströsen Heckflügel auf und den riesigen Kiemen in der Karosserie nicht nur gefährlich aus, er fühlt sich auch so an. Das liegt zum Beispiel an den engen Schalensitzen aus Carbon, die sich kaum verstellen lassen, an den Hosenträger-Gurten, die sich über den Körper spannen oder am griffigen Alcantara-Lenkrad mit dem ungewöhnlich harten Kern und dem für einen 911er nackten und nüchternen Interieur. Kaum ist man in den glutrot ausgeschlagenen Innenraum geklettert, steigt der Puls automatisch. Und sobald im Heck der Motor tobt, kommt der Biorhythmus des Fahrers vollends durcheinander.

Rau und rabiat, von aller Zurückhaltung des alltagstauglichen Luxussportwagens befreit, röhrt, röchelt und sprotzt der 3,8 Liter große Boxermotor im Nacken gewaltiger als jeder andere Turbo von Porsche. Und während der Motor mit einer Leichtigkeit in Sphären dreht, in denen anderen Turboaggregaten längst die Lust vergeht (Begrenzer bei 7200 Touren), fährt das Auto so, dass es einem schier den Verstand raubt. Warum ist das nur so?

Denn explosiven Vortrieb erlebt man auch in anderen Supersportwagen. Dass sich ein Kickdown an einer Steigung anfühlt, als wolle der Wagen gleich bis in die Stratosphäre durchstarten, das ist kein Wunder bei irrwitzigen 700 PS Leistung und 750 Nm Drehmoment. Selbst der Wert von 0 auf 100 in 2,8 Sekunden ist in dieser Sportwagen-Liga nichts Besonderes.

Doch während man mit einem Lamborghini oder Ferrari in jeder Kurve kämpfen muss, fährt der GT2 RS fast wie von selbst, belässt den Fahrer aber gleichzeitig mehr in der Verantwortung als jeder andere 911.

Das ist nicht nur der größeren Dynamik geschuldet. Wo Turbo & Co seltsam digital und virtuell wirken, wirft einen der GT2 RS zurück in die Welt des analogen Autofahrens. Nicht, dass Porsche auf Elektronik verzichtet hätte - es gibt für den GT2 RS jede Menge High-Tech wie dynamische Motorlager oder ein aktives Fahrwerkssystem. Und zum ersten Mal verzichteten die Ingenieure bei einem Straßenmodell auf alle sogenannten elastokinematischen Elemente, warfen also Gummidämpfer raus und ersetzten alle Fahrwerksgelenke durch stählerne Kugelgelenke.

Trotzdem ist auch dieser Porsche nicht frei von Widersprüchen und sucht einen Kompromiss zwischen Purismus und Komfort. Elektrisch verstellbare Spiegel und Fensterheber behielt der Wagen beispielsweise.

Die bis zu 195 Kilo Gewichtseinsparungen im Vergleich zum 911 Turbo S - der als Basismodell dienten - wurden an anderen Stellen erzielt: Karosserie- und Fahrwerksteile aus Karbon machen ihn rund vier Zentner leichter, außerdem entfallen die beim Turbo S verbauten Teile für den Allradantrieb. Die Rückbank wurde komplett entfernt, anstelle der Innentürgriffe gibt es Schlaufen. Und um die Abspeckbemühungen zu verdeutlichen, besteht das Porsche-Wappen auf der Motorhaube nur noch aus einem Aufkleber. Jedes Gramm zählt, schon klar.

Werfen Sie einen Blick in den Innenraum des Porsche 911 GT2 RS - mit unserem 360-Grad-Foto:

Es ist imposant wie weit Porsche den 911er in dieser extremen Variante spreizt. Er lässt sich schnell und sportlich fahren und gemächlich und gemütlich zugleich. Aber warum sollte man erst ein Vermögen für den brutalsten Porsche-Sportwagen seit langer Zeit ausgeben, um ihn dann wie jeden anderen 911er zu fahren?

Das muss man wissen: Der GT2 RS ist ein Rekordrenner. Nicht nur, weil er mit 700 PS und 750 Nm der bislang stärkste und mit 340 km/h Höchstgeschwindigkeit auch der schnellste 911er der Modellhistorie ist. Mit einer Rundenzeit von sechs Minuten und 47,3 Sekunden hält er auch die aktuelle Bestmarke für Sportwagen mit Straßenzulassung auf der Nürburgring-Nordschleife.

Dass Porsche dafür einiges tun musste, beweist alleine schon der Motor. Für den Leistungsaufschlag von 20 Prozent hat der 3,8 Liter große Sechszylinder aus dem Turbo S keineswegs nur einen neuen Steuerchip bekommen. Porsche hat zwei neue Lader installiert, neue Kolben mit geringerer Verdichtung eingepflanzt und obendrein eine Wassereinspritzung für die Ladeluftkühler entwickelt, mit der sich die Temperatur der Ladeluft um 20 Grad senken lässt.

Ähnlich viel Aufwand haben die Verantwortlichen auch in den anderen Disziplinen getrieben. Die Aerodynamik ist so ausgefuchst, dass bei Vollgas schon im Standardsetup 340 und in der Renneinstellung sogar bis zu 450 Kilo zusätzlicher Abtrieb auf dem Auto lasten. Das Fahrwerk mit einer relativ frei programmierbaren Stabilitätskontrolle, mit adaptiven Dämpfern und der Hinterachslenkung ist straffer als je zuvor.

Der Aufwand ist riesig, aber er lohnt sich für Porsche gleich doppelt. Zum einen, weil er das Image des Elfers wieder ein Stück zurecht rückt und selbst die normalen, mittlerweile viel zu gewöhnlichen Varianten in der Wahrnehmung der Kunden und vor allem derer, die sich keinen Porsche leisten können, zurück aus der Komfortzone holt. Und zum anderen, weil die Schwaben für das Auto kräftig zur Kasse bitten: 285.220 Euro machen den GT2 RS auch zum bislang teuersten 911er. Das schreckt die Fans nicht ab. Auch wenn das Modell nicht explizit limitiert ist, war es schon vor der Markteinführung in diesem Winter vergriffen. Wer trotzdem einen bekommt, kann sich deshalb über eine beinahe garantierte Wertsteigerung freuen.

Das werden wir nicht vergessen: Den Blick nach hinten. Ein integrierter Überrollbügel und der überdimensionierte Spoiler sorgen für ein Gefühl wie hinter Gittern. GT2-Fahrer sollte diese Anmutung als Warnung dienen. Denn so sehr sich auch eine Nebenstraße in diesem Wagen nach Nordschleife anfühlen mag - abseits der Rennstrecke gelten Regeln. Selbst für einen 911 GT2 RS.