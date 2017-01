Autogramm Renault Grand Scénic Familienfest

Der erste Eindruck: Pep statt Pampers.

Das sagt der Hersteller: Renault-Designchef Laurens van den Acker ist ein glühender Verfechter des Vans, dieser einst geliebten Fahrzeuggattung, die sich in den letzten Jahren aber dem SUV geschlagen geben musste. Die von ihm gestalteten neuen Modelle Scénic und Grand Scénic sollen mit dem Spießer-Image der Vans brechen und sie wieder für bisherige SUV-Käufer attraktiv machen. Zwar sorgt auch Renault selbst mit SUV-Modellen wie dem Kadjar oder künftig dem neuen Koleos für die Kannibalisierung des Van-Segments. Van den Acker stellt aber klar: "Wenn wir als Miterfinder dieses Segment aufgeben, verlieren wir unsere Eigenständigkeit und werden zu einer charakterlosen Mainstream-Marke."

Das ist uns aufgefallen: Was den bequemen Einstieg oder die gute Sicht nach draußen angeht, geben sich SUV und Van nicht viel. Doch wer als Familienmensch nicht nur an sich selbst, sondern auch an die mitfahrenden Kinder denkt, für den kommt eigentlich nur ein Auto wie der Grand Scénic in Frage. Tief gelegener Fahrzeugboden, hohes Dach, langer Radstand - der große Scénic bietet mehr Knie- und Kopffreiheit als jeder SUV in dieser Klasse - von der Option auf eine dritte Sitzreihe und dann sieben Mitfahrgelegenheiten mal ganz abgesehen.

Video Tom Grünweg

Aber es ist nicht nur die effiziente Raumausnutzung, die einen für den Grand Scénic einnimmt, sondern zum großen Platzangebot bietet der Renault viele Kleinigkeiten, die so in nur wenigen anderen Fahrzeugen erhältlich sind. Klapptische an den Rücklehnen der Vordersitze zum Beispiel mögen ein alter Hut sein, aber wenn dort Halterungen für Tablet-Computer integriert sind, wird daraus eine ziemlich zeitgemäße Neuerung.

Und auch die große Mittelkonsole ist pfiffig. Sie bietet nicht nur mehr Platz als eine typische Krimskramskommode zu Hause, sie ist auch noch um 27 Zentimeter in Längsrichtung verschiebbar und deshalb für die Passagiere in der ersten Reihe genauso leicht zu erreichen wie für die in der zweiten. Drittens schließlich ist das Handschuhfach im Grand Scénic keine dunkle Höhle, in der man umständlich nach der gesuchten Kleinigkeit wühlen muss, sondern eine große Schublade. Um sie zu öffnen, muss der Beifahrer zwar kurz die Knie einziehen, doch dann liegt alles übersichtlich vor einem.

Für den Konkurrenzkampf mit den SUVs ist der Grand Scénic damit gut gerüstet, weil er eine ebenso elegante wie funktionale Alternative zu den Möchtegern-Geländewagen ist. Doch eine Frage können oder wollen sie auch bei Renault nicht beantworten: Weshalb soll man noch den Espace kaufen, wenn der Grand Scénic mehr Platz für weniger Geld bietet und sich fast genauso vornehm ausstatten lässt?

Das muss man wissen: Der Grand Scénic kostet mindestens 21.290 Euro und ist damit 1300 Euro teurer als der normale Scénic. Dafür gibt es sieben Zentimeter mehr Radstand, 23 Zentimeter mehr Länge und entsprechend mehr Platz im Innenraum - wahlweise für Koffer und Kisten oder eine dritte Sitzreihe, die 800 Euro Aufpreis kostet. Die lässt sich dann mit zwei Handgriffen aus dem Wagenboden falten und ist zumindest auf kurzen Strecken selbst für Erwachsene einigermaßen erträglich. Erst recht, wenn man die verschiebbare Mittelbank ein wenig nach vorne rückt.

Weil alle Renault-Modelle von Mégane bis Espace auf der gleichen Plattform basieren, haben sie auch weitgehend die gleichen Antriebe. Auch für den Grand Scénic gibt es deshalb die Auswahl zwischen zwei Benzin- und drei Dieselmotorisierungen mit einem Leistungsspektrum von 110 bis 160 PS. Und weil der große Van eben doch ein ganz schöner Brocken ist, fährt sich das Auto mit dem stärksten Dieselaggregat am besten. Weniger, weil man bei so einem Wagen tatsächlich eine Leistung von 160 PS bräuchte, als vielmehr wegen des hohen Drehmoments, das im Zusammenspiel mit dem Doppelkopplungsgetriebe ein wunderbar gelassenes Fahren ermöglicht.

Auch Ambiente und Ausstattung sind beim Grand Scénic ähnlich wie bei Mégane oder Espace. Das Cockpit ist komplett digital und die Armaturentafel wird dominiert von einem hochformatigen Touchscreen. Es gibt eine charmante Charakterregelung, die neben der Motor- und Getriebesteuerung vor allem auf Klimatisierung, Sitzmassagefunktion und Ambientebeleuchtung wirkt. Man kann LED-Scheinwerfer, Head-up-Display und einen Tempomat mit Abstandsregelung bestellen.

Was dem Grand Scénic im Vergleich mit dem Espace jedoch fehlt, ist zum Beispiel die Allradlenkung. Aber unhandlich fühlt sich das 4,64 Meter lange Auto auch ohne diese virtuelle Radstandverkürzung nicht an. Und wenn der Rangierraum knapp wird, hilft eine Rückfahrkamera weiter.

Das werden wir nicht vergessen: So gut es Renault beim Grand Scénic gelungen ist, das Auto gleichermaßen praktisch und peppig, nobel und bezahlbar zu machen, stößt diese Strategie bisweilen an ihre Grenzen. So gibt es für die Sitze in der ersten Reihe zwar eine Massagefunktion, aber man muss sie trotzdem noch manuell verstellen. Und viel wichtiger als die Schalter und die dazugehörigen E-Motoren, mit denen man jeden Sitz im Fond separat umklappen kann, wäre eine elektrisch angetriebene Heckklappe, die idealerweise per Gestensteuerung bewegt werden könnte. In diesem Fall könnte der Van von einigen SUVs noch etwas lernen.