Rolls-Royce Phantom VIII Stille Macht

Der erste Eindruck: Alles neu und doch ganz der Alte.

Das sagt der Hersteller: Als Rolls-Royce vor 14 Jahren erstmals unter der Regie von BMW ein Auto lancierte, war der Phantom VII für die verschlafenen Briten ein Erweckungserlebnis. "Dieses Auto hat unsere Marke wieder dorthin gebracht, wo sie hingehört: an die oberste Spitze des Automobilbaus", sagt Firmenchef Torsten Müller-Ötvös. Er sonnt sich seitdem in konstant hohen Absatzzahlen, und doch war der Erfolg des Phantom auch eine Bürde. "Umso schwerer war es für uns, mit Generation acht noch einmal nachzulegen", sagt er.

Zweifel daran, ob dieses Ziel erreicht werden konnte, zerstreut Müller-Ötvös rigide. "Wir haben das beste Auto der Welt noch besser gemacht und ein wahres Meisterstück geschaffen." Für die üblichen Kategorien der PS-Welt mag das ein bisschen hoch gestapelt sein, doch wenn man den Phantom weniger als Auto und mehr als Gesamtkunstwerk betrachtet, ist da schon was dran. Zumindest in einem Detail kann man dem Chef tatsächlich nicht widersprechen, aber dazu kommen wir noch.

Das ist uns aufgefallen: Während der Phantom außen mit der puren Präsenz von 5,76 Metern Länge, dem Bug im Format des Buckingham Palace, dem schillernden Glanz eines nochmals gewachsenen Kühlergrills, meterlangen Chromleisten und bisweilen hart an der Geschmacksgrenze zusammengestellten Zweifarblackierungen um ultimative Aufmerksamkeit schreit, ist es im Auto ganz, ganz still.

Den sanft säuselnden Zwölfzylinder ahnt man eher, als dass man ihn tatsächlich spüren oder hören könnte. Alltagsgeräusche von draußen werden von mehr als zwei Zentnern Dämmstoffen geschluckt, darüber hinaus von mehr als sechs Millimeter dicken Isolierglasscheiben und einem speziellen Schallschutzschaum in den Reifen. Das Abrollgeräusch der 22-Zoll-Pneus - fehlt. Das Rauschen des Windes - gibt es nicht.

Verstärkt wird dieser Eindruck durch ein Fahrwerk, das die Last der 2,6 Tonnen eher mit Flügeln als Rädern zu tragen scheint. Weil die Gummibalge der Luftfederung jetzt auf jeweils vier Liter verdoppelt wurden, weil Rolls-Royce nicht wie üblich zwei oder drei, sondern acht Entwicklungsschleifen bei den Reifen gedreht hat, und Exklusivpartner Continental am Ende 180 verschiedene Gummimischungen ausprobiert hat. Die Dämpfer erkennen mit Hilfe von Kameras zudem Fahrbahnunebenheiten schon im Voraus und stellen sich darauf ein. So kommt man dem Gefühl vom fliegenden Teppich im Phantom näher als in jedem anderen Auto.

Während man akustisch derart in Watte gepackt auf dem Lederfauteuil im Fond thront und in eine Art Paralleluniversum abdriftet, hat man fast ein bisschen Mitleid mit Männern wie Robert Kahlenberg. Er ist der Chefentwickler des Phantom und hat sich mit einem Team von 500 Mitarbeitern mehr als fünf Jahre lang vor allem darum bemüht, dass man seine Arbeit am Auto kaum wahrnimmt.

Werfen Sie einen Blick in den Innenraum des Rolls Royce Phantom - mit unserem 360-Grad-Foto:

"Am Ende ist natürlich auch der Phantom nur ein Auto und braucht deshalb einen Antrieb", sagt Kahlenberg, und wirft mit Zahlen um sich, die bei jedem anderen Fahrzeug für nervöses Zucken im rechten Fuß des Fahrers sorgen würden: 12 Zylinder, 6,75 Liter Hubraum, 571 PS Leistung und 900 Nm Drehmoment, die - der Umstellung auf Turbotechnik sei Dank - unmittelbar nach dem Leerlauf abgerufen werden können. Das würde jedem Sportwagen zur Ehre gereichen, und ist im Phantom kaum mehr als eine Fußnote Wert.

Sogar die Hinterachslenkung, derentwegen man nun ohne Rangieren - selbst mit der um weitere 22 Zentimeter gestreckten Langversion - durch Schweizer Serpentinen kommt, ist nicht viel mehr als eine schöne Spielerei. Denn: Wer in einem Rolls-Royce sitzt, lässt in der Regel fahren. Wer trotzdem mal von hinten rechts nach vorne links wechselt, erlebt ein paar Überraschungen. Weniger, weil sich das Prunkschiff tatsächlich einigermaßen behände bewegen lässt, sondern weil der Thronsaal auf Rädern mittlerweile mehr Hightech bietet als die meisten Hotelsuiten.

Mit seinen Orgelzügen für die Luftverteilung und der Rändelrädern für die Temperatureinstellung wirkt das Auto innen wunderbar klassisch, mache mögen das auch für antiquiert halten. Auf Knopfdruck aber surren große Bildschirme hinter hölzernen Klapptischen oder aus ledernen Konsolen hervor, das WLAN-Netzwerk spannt sich auf und die digitalen Instrumente und das Head-Up-Display flimmern los. Bei allem Hang zur Tradition - der Phantom ist im digitalen Zeitalter angekommen.

Selbst einem rollenden Supercomputer wie dem BMW 7er steht der Phantom in nichts nach, selbst den virtuellen Hubschrauberflug der Onboard-Kameras, mit denen man den Wagen aus jeder Perspektive anschauen kann, gibt es. Obwohl Kahlenberg Wert darauf legt, dass der Phantom eben kein 7er im Smoking ist, erinnert das alles verdächtig an das BMW-Flaggschiff. Nur Touchscreens gibt es keine im Rolls, weil sich ein Phantom zu fein für solche Fingereien ist.

In einem Punkt versucht der Projektleiter jedoch gar nicht erst, mit anderen Oberklasselimousinen mitzuhalten. Während BMW 7er, Mercedes S-Klasse und Audi A8 gerade einen Wettkampf austragen, wer wann, wo und wie lange autonom fahren kann, bietet der Phantom kaum mehr Assistenzsysteme als ein VW Polo. "Ein Autopilot ist bei den meisten Phantom-Exemplaren ohnehin an Bord", sagt Kahlenberg, "nur dass der aus Fleisch und Blut ist und Chauffeur heißt."

Das muss man wissen: Auch bei der Produktion des Phantom lässt es Rolls-Royce ruhig angehen. Weil der Bau eines Wagens in der Manufaktur in Goodwood im Schnitt 1200 Stunden dauert, fertigen die Briten im ersten Jahr erst einmal die Erstausstattungsautos für die Händler. Kunden werden ihre Autos frühestens im Januar erhalten. Sie brauchen nicht nur viel Geduld, sondern auch eine Stange Geld. Der "kurze" Phantom steht mit 446.250 Euro in der Liste, der Lange schlägt mit 535.500 Euro zu Buche. Und weil mehr als die Hälfte aller Phantom individuell veredelt werden, dürfte die Mehrzahl der neuen Phantom für einen siebenstelligen Preis aus dem Werk rollen.

Mit dem neuen Phantom führt Rolls-Royce auch eine neue Plattform ein, die als Alu-Spaceframe konstruiert ist und - ein weiterer Unterschied zum 7er - ohne den Karbonkern des BMW-Flaggschiffs auskommt. Das neue Rückgrat des Autos ist nicht nur um 30 Prozent steifer und somit buchstäblich die Basis für die unerschütterliche Ruhe und das majestätische Fahrgefühl, sondern auch das Fundament für die Zukunft der Marke. Müller-Ötvös: "Wir werden alle neuen Modelle auf diese neue 'Architecture of Luxury' stellen."

Dazu zählt neben den Nachfolgern für die Modelle Ghost, Wraith und Dawn auch der erste Geländewagen aus Goodwood, der unter dem Codenamen Cullinan entwickelt wird und binnen Jahresfrist vorgestellt werden soll. Und als wäre das nicht schon Revolution genug, gibt es bald auch noch einen neuen Antrieb. "Keine Sorge, es wird weder ein Achtzylinder noch ein Diesel, und auch kein Hybrid", beruhigt Müller-Ötvös. "In der nächsten Dekade gibt es den ersten Rolls-Royce mit reinem Elektroantrieb."

Das werden wir nicht vergessen: Das Armaturenbrett, dass sich in der Bespoke-Abteilung für individuelle Wünsche zur "Gallery" verwandeln lässt. Kunden können dort hinter Glas Kunstwerke installieren lassen, zum Beispiel Gemälde in Acryl, Skulpturen aus Silber oder Leder, Installation aus Gold und Edelsteinen. Sogar konservierte Pfauenfedern und Nymphenburger Porzellan haben die Briten dort schon drapiert. Je nachdem, welcher Künstler dafür verantwortlich zeichnet, wird der Phantom so nicht nur zum Unikat, sondern tatsächlich zu einem Meisterstück. Schon einfache Arbeiten in Leder oder Metall kosten so viel wie ein Kleinwagen; wenn jedoch das Werk eines Topstars der Kunstszene die Armaturentafel ziert, dürfte der Preis des Autos zur Nebensache werden.