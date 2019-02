Autogramm Seat Tarraco: Sieben in einem SUV

Der erste Eindruck: Elegant aber einfallslos. Bislang hat sich die spanische Marke im VW-Konzern zumindest beim Design emanzipiert, doch der SUV Tarraco sieht von außen austauschbar aus. Mittlerweile gibt es so viele SUVs, dass Modelle sich kaum noch abheben können, ohne in Extreme zu verfallen.

Das sagt der Hersteller: Seat-Chef Luca de Meo setzt große Hoffnungen in das erste große SUV der Marke - schließlich ist schon jetzt jeder dritte Neuwagen der Spanier ein solcher Pseudogeländewagen. "Der Tarraco bringt Schwung in das Segment und wird für Seat neue Kundengruppen erschließen", sagt de Meo. Damit markiert das technisch eng mit dem Skoda Kodiaq verwandte SUV den nächsten Schritt in der laut de Meo "größten Produktoffensive der jüngeren Seat-Geschichte". Der Tarraco sei Teil eines 3,3 Milliarden Euro umfassenden Pakets, das seit 2015 in die Produktpalette investiert werde. Eine Modellreihe wird dabei wohl auf der Strecke bleiben: Die Großraumlimousine Alhambra wird mit dem Tarraco überflüssig.

Das ist uns aufgefallen: Haaallloooo, Echooo? Wenn man zum ersten Mal in den Tarraco steigt, ist man versucht, den Widerhall zu testen. Denn im Raumangebot steht das 4,74 Meter lange SUV einer Großraumlimousine in nichts nach. Um in die dritte Reihe zu gelangen, muss man zwar ein bisschen klettern, und mit der Knie- und Kopffreiheit ist es dort auch nicht weit her. Doch das ist beim Alhambra nicht anders. Erfahrungsgemäß werden ohnehin nur wenige Kunden die dritte Sitzreihe für 800 Euro Aufpreis bestellen.

In der zweiten Reihe, die sich um eine Handbreit verschieben lässt, sitzt man im Tarraco dagegen richtig gut und in der ersten deutlich besser als im Großraummodell. Nur beim Beladen steht man mit dem SUV schlechter da. Am Volumen, das von 700 bis maximal 1920 Liter reicht, gibt es nichts auszusetzen. Doch verglichen mit einer Großraumlimousine ist die Ladekante deutlich höher und der Begriff Sport Utility Vehicle bekommt eine ganz andere Bedeutung: Es ist wirklich Sport, einen schweren Koffer in den Laderaum des Tarraco zu wuchten.

Dass man sich vorn wohl fühlt, liegt vor allem an der hohen Sitzposition, die einen bequemen Einstieg und eine gute Aussicht ermöglicht. Die Ablagen sind intelligent verteilt. Das Display hinterm Lenkrad und der große Touchscreen, der sich teils mit berührungslosen Wischgesten steuern lässt, lassen das Cockpit modern erscheinen. Man navigiert online, lässt sich unterhalten oder spricht mit Amazons Assistenzsystem Alexa.

Auffällig ist das Temperament des Tarraco. Zwar sieht er von außen nicht so feurig aus wie sein kleiner Bruder Ateca, den es auch als Cupra mit 300 PS gibt. Doch am Steuer macht der Neue Spaß. Erst recht, wenn man die adaptive Fahrwerksregelung DCC bestellt und in den Sportmodus wechselt. Nein, ein Sportwagen wird aus dem SUV auch dann nicht. Aber mit strammen Federn und Dämpfern, gierigem Gaspedal und etwas weniger Lenkkraftunterstützung darf es ruhig mal ein Umweg sein. Auf dem Weg in den Winterurlaub freut man sich durchaus auf die Passpassagen.

Werfen Sie einen Blick in den Innenraum des Seat Tarraco - mit unserem 360-Grad-Foto:

Das muss man wissen: Der Seat Tarraco kommt ab Ende Februar in den Handel. Die Preise beginnen bei 29.980 Euro und liegen damit rund 1800 Euro über dem Skoda-Bruder Kodiaq, der älter ist und biederer daher kommt. Angeboten wird der Seat mit zwei Benzinmotoren mit 1,5 oder 2,0 Liter Hubraum sowie 150 oder 190 PS; zudem gibt es zwei 2,0-Liter-Diesel mit ebenfalls 150 und 190 PS. Die stärkeren Motoren haben stets Allradantrieb und Doppelkupplungsgetriebe. Für den schwächeren Diesel gibt es den Allradantrieb "4Drive" als Option. Der kleinere Benzinmotor hingegen ist ausschließlich als Fronttriebler bestellbar.

Das werden wir nicht vergessen: Ein bisschen billiger und lange nicht so spießig - je länger man mit dem Tarraco unterwegs ist, desto überflüssiger erscheint einem der Alhambra, selbst wenn der noch 500 Liter mehr Stauraum bietet. Nicht einmal die CO2-Bilanz spricht in diesem Fall gegen das SUV. Auf dem Papier ist der Tarraco sogar das etwas sparsamere Auto.