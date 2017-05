Autogramm Skoda Rapid Clever und smart

Der erste Eindruck: Ein alter Bekannter.

Das sagt der Hersteller: Für Frank Jürgens, Skoda-Chef in Deutschland, ist der Rapid so etwas wie der stille Star der Modellpalette. Die Rapid-Baureihe macht konstant zehn Prozent des weiter wachsenden Absatzes der Marke aus. "Und Preis und Platzangebot sind zwei Disziplinen, in denen der Rapid unschlagbar ist", sagt Jürgens und beides ist Kunden der Kompaktklasse wichtig.

Das ist uns aufgefallen: Der Eiskratzer im Tankdeckel, der Regenschirm unter dem Beifahrersitz, die Wendematte im Kofferraum - derartige Details haben Skodas Ruf als "Simply Clever"-Marke begründet. Mit der Modellpflege will der Rapid nun auch "smart" werden; das Auto erhält ein neues Online-Infotainment-System. "Connect" nennt Skoda die im ersten Jahr kostenfreien Dienste, die Informationen wie touristische Sonderziele, aktuelle Nachrichten, die Spritpreise an den nächstgelegenen Tankstellen, Staus und Verkehrsbehinderungen oder den Wetterbericht auf den großen (natürlich kostenpflichtigen) Touchscreen ins Auto holen.

Zudem lässt sich auf Knopfdruck eine Hotline für Pannen- oder Notrufe erreichen und eine App ermöglicht den Kontrollblick auf den geparkten Wagen: Wo steht das Auto? Sind die Fenster und Türen geschlossen? Wie groß ist der Spritvorrat? All das lässt sich auf dem Handy anzeigen. Und das hat für die Generation-iPhone sicher mehr Sexappeal als ein Regenschirm im Fußraum. Weil man jetzt stets vernetzt sein kann im Skoda, gibt es nun auch zwei USB-Buchsen für die Hinterbänkler, damit denen beim Surfen nicht der Saft ausgeht.

Weil sich der Rapid aber nicht nur auf der Datenautobahn bewegen will, sondern auch auf echten Straßen, gibt es zur Modellpflege neben der neuen Software und ein bisschen frischer Schminke auch neue Benzinmotoren, die dem Trend zum Dreizylinder folgen. Die beiden Maschinen haben lediglich einen Liter Hubraum, werden von einem Turbolader auf Trab gebracht und entwickeln eine Leistung von 95 oder 110 PS.

Werfen Sie einen Blick in den Innenraum des Skoda Rapid - mit unserem 360-Grad-Foto:

Wer sich für das stärkere der beiden Triebwerke entscheidet, ist damit gut bedient. Der Motor hängt mit 200 Nm Drehmoment gut am Gas, beschleunigt in 9,8 Sekunden auf Tempo 100 und schafft 200 km/h Höchstgeschwindigkeit. Und selbst wenn er dabei zehn oder zwanzig Prozent mehr Sprit verbraucht als die 4,5 Liter des Normverbrauchs, ist er noch immer so sparsam, dass sich die beiden Dieselmotoren mit 1,4 und 1,6 Liter Hubraum und 90 oder 115 PS kaum rechnen. Zumal die noch lauter knurren und knattern als die beiden ebenfalls recht vorlauten Dreizylinder-Benziner. Doch nur wegen des geringeren Geräuschpegels und 15 PS mehr Leistung lohnt sich der Aufstieg zum bekannten 1,4 Liter-Vierzylinder-Benziner mit 125 PS nicht wirklich.

Das muss man wissen: Der aufgefrischte Rapid kann ab sofort bestellt werden und kostet in der Basisversion mit dem 95 PS starken Dreizylinder 15.790 Euro - das sind exakt 100 Euro mehr als bisher.

Das fünftürige Modell ist übrigens nicht die einzige Karosserievariante. Es gibt den Rapid auch als Limousine. Die ist 100 Euro teurer, sieht aber langweiliger aus, weshalb sich bei Skoda auch keiner wundert, dass hierzulande lediglich drei Prozent der Kunden den Viertürer bestellen. Vielmehr fragen sich manche in der deutschen Skoda-Zentrale in Weiterstadt, weshalb der Exot - wie zum Beispiel in Frankreich geschehen - nicht ganz aus dem Angebot gestrichen wird.

Das werden wir nicht vergessen. Der Rapid überzeugt vor allem mit dem üppigen Platzangebot. Denn was nutzen Hotspot oder USB-Anschluss, wenn beim Surfen auf der Rückbank die Knie an den Rücklehnen der Vordersitze scheuern? Eben.