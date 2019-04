Der erste Eindruck: Bling-Bling statt billig - beim neuen Scala schillern Chrom und LED-Leuchten, und die Rücklichter in Kristallglasoptik erinnern an die Whiskyschwenker, die Bentley als Vorbild für die Scheinwerfer des Continental GT dienten.

Das sagt der Hersteller: Skoda-Chef Bernhard Maier will vom Image der Marke als Preisbrecher nichts mehr wissen. Wenn er vom Scala spricht, fällt immer wieder der Begriff "smartes Understatement". Das Auto soll schon gut aussehen, vor allem aber für die Kompaktklasse Standards in Sachen Technologie, Sicherheit und Design setzen.

Das ist uns aufgefallen: Von wegen Kleinwagen. Der Scala teilt sich zwar die Plattform mit Konzernmodellen wie VW Polo oder Audi A1, hat aber mit der Kleinwagenklasse nicht mehr viel zu tun. Er überragt den VW Golf um mehr als zehn Zentimeter, bietet auch innen spürbar mehr Platz auf allen Plätzen - und hat mit 467 bis 1410 Litern Volumen den größeren Kofferraum.

Auch das Ambiente und die Ausstattung passen zu höheren Fahrzeug- oder Preisklassen. Kunststoffkonsolen sind weich unterschäumt und mit Softtouch-Lacken überzogen. Zum Heer der Assistenzsysteme gehören Abstandsregelung und Spurführung, Verkehrszeichenerkennung und Notbremshilfe. Es gibt vorn, hinten und im Innenraum serienmäßig LED-Licht. Die Instrumente arbeiten digital, der Touchscreen steht frei und ist immer online. Bedienen lässt sich der Computer teils mit Gesten und einer verbesserten Sprachsteuerung.

Werfen Sie einen Blick in den Innenraum des Skoda Scala - mit unserem 360-Grad-Foto:

Der größte Unterschied zu Golf und Co.: Mag der Scala in vielen Disziplinen herausragen - beim Fahren ist er nur Durchschnitt. Während die Marke VW und andere bei der Fahrwerksabstimmung und unter der Haube um die Wette rüsten, macht Skoda da nicht mit. Reicht ja auch so: Die Motoren entwickeln 150 PS Leistung und mehr, und der schnellste Scala erreicht in der Spitze 219 km/h. Das Fahrwerk ist gutmütig ausgelegt, dass man damit nicht unbedingt durch die Kurven hetzen möchte - obwohl der neue Skoda über vier Fahrprofile verfügt, von denen eines recht sportlich ist. Fahren, um anzukommen, und nicht um des Fahrens willen, lautet die Devise. Zumindest bis womöglich ein potentes RS-Modell nachgereicht wird.

Das muss man wissen: Der Scala kommt im Mai in den Handel und startet zunächst bei 21.450 Euro für einen Ein-Liter-Benziner mit 115 PS. Später gibt es den Dreizylindermotor auch in einer 95 PS-Version mit abgespeckter Ausstattung für 17.350 Euro. Dritter Benziner ist der im Testwagen verbaute Vierzylinder mit 1,5 Liter Hubraum und 150 PS Leistung.

Daneben hat Skoda einen Diesel mit 1,6 Liter Hubraum und 115 PS im Programm. Weil für 48-Volt- oder echte Hybridtechnik die Kassen zu knapp sind, will Skoda die Umwelt anders schonen - und bietet den Scala später mit Erdgasumrüstung an.

Man sollte sich von den moderaten Preisen nicht täuschen lassen: Wer viele der schönen Extras bestellt, muss schnell mehr als 30.000 Euro zahlen.

Das werden wir nicht vergessen: die Taschenhaken an der Rücklehne. Sie lassen sich nach dem Umklappen der Lehnen abnehmen, damit die Ladefläche wirklich eben ist. Clever auch, dass man mit dem Eiskratzer das Reifenprofil messen kann. Die pfiffigste Neuheit steckt am Behälter für das Wischwasser unter der Haube. Da wurde im Nachfüllstutzen zum ersten Mal ein ausklappbarer Trichter integriert. Das ist dann doch genial.