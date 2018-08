Autogramm Ssangyong Musso Nashorn zum Kampfpreis

Der erste Eindruck: Yippieyeah! Der Ssangyong Musso kommt zwar aus Südkorea, sieht aber nicht nach Fernost aus, sondern vielmehr wie ein klassisches Cowboy-Auto aus dem Wilden Westen.

Das sagt der Hersteller: "Robust, authentisch, vielseitig" - für Ulrich Mehling, Chef von Ssangyong in Deutschland, ist der Musso vor allem ein Arbeitstier. Doch das Auto solle nicht nur Tiefbauingenieure oder Landschaftsgärtner ansprechen, sondern auch Familien. Nach dem Motto "außen funktional, innen geräumig" biete das Nutzfahrzeug die Anmutung und den Komfort eines Pkw, sagt Mehling. Wer nicht - wie alle anderen - ein gewöhnliches SUV fahren will, kann sich durch den Pick-up von den Nachbarn abheben.

Video Tom Grünweg

Das ist uns aufgefallen: Der Musso steckt voller Überraschungen, und das beginnt bereits beim Zündschlüssel. Denn der liegt so schwer und edel in der Hand wie der einer Luxuslimousine. Dass er die Türen zu einem schnöden Nutzfahrzeug öffnen soll, mag man deshalb kaum glauben. Aber dieser Pick-up ist anders. Nützlich, ja klar: Die Ladefläche ist 1,30 Meter lang, die Ladekapazität legte gegenüber jener des Vorgängermodells Actyon Sports um 112 auf 1011 Liter zu, die Zuladung beträgt 850 Kilogramm und mit zuschaltbarem Allradantrieb samt Geländeuntersetzung sowie der erhöhten Bodenfreiheit ist der Aktionsradius des Musso deutlich größer als bei den meisten SUV.

Zugleich ist der Musso alles andere als schlicht, zumindest, wenn man auf dem Bestellzettel die richtigen Extras ankreuzt. Dann erhält man nämlich ein Auto mit feinen Ledersitzen, mit beheizbarem Lenkrad und beheizbaren Sitzlehnen und sogar mit einer Sitzbelüftung. Das ist ein Extra, bei dem viele Standard-SUV passen müssen. Dazu gibt es schmucke Konsolen aus Chrom und Karbon-Imitat, eine solide Touchscreen-Navigation und ein Cockpit mit hübschen Animationen auf dem Bildschirm zwischen den analogen Instrumenten. Man wähnt sich also durchaus in einem Lifestyle-Auto, nicht in einem Lastwagen. Das gilt zumindest für die erste Reihe, wo Sitzkomfort und Platzverhältnisse eher an ein nobles SUV als an ein Nutzfahrzeug erinnern. Auf der Dreier-Sitzbank im Fond des Viertürers geht es etwas nüchterner und auch nicht ganz so geräumig zu.

Allerdings kann der Musso sein wahres Wesen mithilfe der komfortablen Ausstattung nur kaschieren, nicht völlig verbergen. Denn beim Fahren merkt man dann doch, dass man in einem zivilisierten Lastwagen sitzt. Zwar kommt man mit dem 5,10 Meter langen Koloss gut durch die Stadt, doch der Dieselmotor knurrt laut, das rustikale Fahrwerk unter dem Leiterrahmen ist eher auf schwere Lasten als auf kuscheligen Luxus ausgelegt und beim Beschleunigen braucht man Geduld. Andererseits hat der Musso ein Extra, das man sonst nur aus der Oberklasse kennt, und das hier zwar unfreiwillig, dafür aber serienmäßig an Bord ist: eine Massagefunktion. Lässt man nämlich die Hand auf dem Schaltknauf liegen, schütteln die Vibrationen aus dem Getriebe sanft und beständig das gesamte Skelett durch und lockern manche Verspannung.

Werfen Sie einen Blick in den Innenraum des Ssangyong Musso - mit unserem 360-Grad-Foto:

Das muss man wissen: Der Musso beerbt das Vorgängermodell Actyon Sports und kommt in den nächsten Wochen zunächst mit viertüriger Doppelkabine in den Handel, später soll es noch eine Version mit längerer Pritsche geben. Technisch abgeleitet ist der Pick-up vom im letzten Jahr erneuerten Rexton. Der Grundpreis liegt bei 23.990 Euro und lässt sich selbst mit allen Extras kaum über 40.000 Euro treiben. Da fangen die Preislisten von Konkurrenzmodellen wie dem Mercedes X-Klasse oder dem VW Amarok gerade erst an. Aber der Musso ist nicht nur deutlich billiger als die meisten anderen Pritschenwagen, sondern auch eine Alternative zu Geländewagen. Vor allem, wenn es um hartgesottene Autos wie den Land Rover Discovery oder gar die Mercedes G-Klasse geht.

Angetrieben wird der Musso von einem 2,2-Liter-Vierzylinder-Diesel, der aus seinem Brennverfahren - auch das ist irgendwie authentisch - keinen Hehl macht und sich beim Anlassen schüttelt wie ein verärgertes Nashorn, das dem Auto den Namen gegeben hat (Musso ist das koreanische Wort für Nashorn). Der Motor treibt normalerweise die Hinterräder an, für 2000 Euro Aufpreis gibt es einen zuschaltbaren Allradantrieb. Geschaltet wird das Sechsganggetriebe von Hand - für weitere 2000 Euro Aufpreis auch automatisch. Die Höchstgeschwindigkeit des Kleinlasters liegt bei strammen 195 km/h und gemessen am Format ist der Durchschnittsverbrauch von 7,9 Litern sehr gering.

Das werden wir nicht vergessen: Die Ironie, mit der die Ssangyong-Designer beim Musso ans Werk gingen. Nicht wegen des Chromgrills, des LED-Tagfahrlichts oder den leicht taillierten Flanken, denn diese Details lassen den Pritschenwagen tatsächlich ein bisschen nach Premium aussehen. Aber die geriffelte Oberseite der Außenspiegel (gegen Fahrtwindverwirbelungen) oder die strömungsgünstige Antenne in Form einer Haifisch-Rückenflosse auf dem Dach wirken ein bisschen albern bei einem durchaus kolossalen Pick-up.