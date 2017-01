Autogramm Suzuki Ignis Schrumpfinchen

Der erste Eindruck: Das Spielzeugauto eines Riesen.

Das sagt der Hersteller: "Kleiner ist feiner", sagt Suzuki-Marketingmann Christian Andersen und rühmt den Ignis als erstes Fahrzeug eines neuen Segments. Seine Begründung: "Ein so kleines SUV hat es auf den deutschen Markt noch nicht gegeben." Zwar räumt er ein, dass auch Modelle wie der Fiat Panda 4x4, der Opel Adam Rocks oder der VW Cross-Up sehr kompakt sind und Abenteuer-Image versprühen, doch seien das letztlich dann doch optisch rustikale, etwas aufgebockte Kleinwagen.

Der Ignis hingegen ist nach Andersens Ansicht ein "echter Geländewagen", der von Grund auf auch fürs Grobe entwickelt wurde. "Deshalb wird der Wagen natürlich mit Allradantrieb und einem speziellen Traktionssystem angeboten", erklärt Andersen.

Das ist uns aufgefallen: Einsteigen, anschnallen - und einschlafen. Das war bislang der übliche Dreiklang, wenn man es mit einem Suzuki zu tun hatte. Zuletzt hatten die Autos der japanischen Marke in etwa den Charme und Esprit eines Stadtbusses auf der Nachtlinie - vom Platzangebot mal abgesehen.

Der neue Ignis jedoch hat nicht nur eine markante Karosserie, die mit einem schmalen Aufbau über den breiten Radkästen, der Dreistreifen-Prägung auf der C-Säule und dem schrägen Heck, das ähnlich polarisieren dürfte wie seinerzeit das des Nissan Juke. Er bekennt auch Farbe. Und zwar nicht nur beim Blech, sondern auch im Innenraum. Warum? Der Bonsai-SUV soll laut Marketingangaben vor allem die so genannte "Generation Y" ansprechen und so den Kundenstamm der Marke verjüngen. Das wäre mit der üblichen Tristesse in Grau kaum geglückt.

Suzuki setzt bei der Eroberungsmission aber nicht nur auf Emotionen, sondern auch auf Elektronik. Daher erhält der Ignis zwei für diese Klasse eher ungewöhnliche Extras: Hinter dem Innenspiegel etwa eine Stereokamera, die Fußgänger oder Vorausfahrende in Gefahrensituationen mit einer Notbremsung schützt, bei der Spurführung hilft und zudem die Aufmerksamkeit des Fahrers überwacht. Und über der Mittelkonsole thront ein großer Touchscreen, der neben der Navigation auch der Smartphone-Integration mittels Apple Car Play oder Android Auto dient.

Obwohl sich der Ignis so an die Generation Smart-Phone ranschmeißt, beherrscht er auch ein paar klassische Tugenden und bietet zum Beispiel auf kleiner Fläche überraschend viel Platz. In der ersten Reihe sitzt man sehr bequem und in der zweiten zumindest leidlich. Und wem die 260 Liter Kofferraumvolumen nicht genügen, der kann die beiden Hälften der geteilten Rückbank einzeln um rund 15 Zentimeter in Längsrichtung verschieben. Die Rücksitzlehnen umklappen geht natürlich auch, dann wächst der Stauraum von 1100 Liter. Auch das ist eher selten bei Autozwergen.

Fahrfreude ist weniger eine Stärke des Suzuki Ignis. Dass der Kleinwagen vor allem in der Stadt großen Spaß macht, liegt weniger am müden Motörchen, das ordentlich Drehzahl braucht, um überhaupt auf Trab zu kommen, das dann aber mit penetrantem Knurren quittiert. Die Würze liegt vielmehr in der Kürze und darin, dass der Ignis, klein, leicht und handlich ist und man ihn so spielend durch die engsten Lücken zirkeln kann. Trotz der breiten C-Säule und der schräg stehenden Heckscheibe ist die Aussicht aus dem Auto überraschend gut.

Dass muss man wissen: Der Modellname Ignis ist nicht neu bei Suzuki. So hieß zwischen 2002 und 2007 ein eher langweiliger Kleinwagen, mit dem das neue Auto jedoch nichts gemein hat. Der neue Ignis wird ab 14. Januar bei den Händlern stehen und in der Basisversion 11.900 Euro kosten; mit allen Extras inklusive Allradantrieb steigt der Preis dann auf knapp 18.000 Euro.

Hinter dem konventionell gestalteten Kühlergrill steckt bei jedem Ignis ein 1,2 Liter großer Vierzylinder-Benziner mit 90 PS Leistung und 120 Nm Drehmoment, der den Wagen auf bis zu 170 km/h beschleunigt und, je nachdem ob mit Front- oder Allradantrieb ausgestattet, im Durchschnitt 4,6 oder 5,0 Liter verbraucht. Wer sparsamer unterwegs sein möchte, kann den Ignis auch als "Smart Hybrid" bestellen.

Der Begriff Hybrid mag technisch korrekt sein, tatsächlich verbirgt sich dahinter, grob gesagt, nur eine bessere Start-Stopp-Automatik, die 800 Euro Aufpreis kostet, dafür aber eine Lithium-Ionen-Batterie bietet. In Verbindung mit einem leistungsstarkem Startergenerator soll die Technik immerhin 0,3 Liter Sprit je 100 Kilometer sparen.

Das werden wir nicht vergessen: Die trommelförmige Klima-Konsole nach Art eines Ghetto-Blasters aus den Achtzigerjahren.