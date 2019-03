Der erste Eindruck: Glatt und schnörkellos.

Das sagt der Hersteller: Für Tesla-Chef Elon Musk ist das Model 3 der Anfang vom Ende der Autowelt, wie wir sie kennen. Nachdem Model S und Model X den Weg bereitet haben, werde das Model 3 die Elektromobilität zum Massenphänomen machen und Verbrennungsmotoren überflüssig, prophezeit er. In den USA bietet Tesla die 35.000-Dollar-Basisversion an, nach Europa bringen die Kalifornier seit ein paar Wochen zwei teurere Allradausführungen, darunter das getestete Performance-Modell. Schiffsladung um Schiffsladung trifft auf Kontinent der deutschen Konkurrenz von Mercedes, BMW und Audi ein. Diese Hersteller will Tesla das Fürchten lehren.

Das ist uns aufgefallen: Wie konsequent Teslas Entwickler den Raum ausgenutzt haben, den der Elektroantrieb bietet. Ohne Verbrenner im Bug bleibt für Fahrer und Beifahrer so viel Platz wie in keinem anderen Auto dieser Klasse. Im Fond geht es enger zu. Bemerkenswert ist auch, dass es keinen Schalter oder Knöpfe mehr gibt - außer über dem Rückspiegel für den Warnblinker. Tesla hat das Bediensystem radikal erneuert, der Fahrer steuert alles über den riesigen, zentralen Touchscreen.

Dabei verfolgt Tesla einen fast selbstironischen Ansatz: Weil Elon Musk von der Raumfahrt träumt, wird das Auto auf dem Bildschirm manchmal als Mars-Rover dargestellt. Der Fahrer kann außerdem ein Kaminfeuer auf dem Monitor prasseln lassen oder Mitfahrer mit einem virtuellen Furzkissen foppen. Jüngste Spielerei ist ein Schutz für Haustiere, die im Auto zurückbleiben. Das Tiersitter-Programm hält die Innenraumtemperatur auch im Stand niedrig. Ein Schriftzug auf dem Display informiert Passanten, dass der Vierbeiner nicht vergessen wurde und alles in Ordnung ist.

Werfen Sie einen Blick in den Innenraum des Tesla Model 3 - mit unserem 360-Grad-Foto:

Derartige Funktionen mögen albern erscheinen. Beeindruckend ist, wie Tesla solche Kundenideen in wenigen Tage umsetzt und als Software-Update online ins Fahrzeug spielt - das sollte den etablierten Herstellern Angst machen. Es passt zur Leichtigkeit, mit der Tesla ein Elektroauto nach dem anderen auf den Markt bringt: Während andere Hersteller verkrampft den Antriebswechsel erzwingen wollen, widmen sich die Kalifornier schon der Kür.

Aber auch Tesla muss noch lernen. Auch wenn die Qualität deutlich besser geworden ist, passen Ambiente, Materialauswahl und Verarbeitung noch nicht so recht zum Preis. Das fällt bei einem derart reduzierten Interieur besonders auf. Mercedes und Co. sind in der Disziplin besser.

Bieder wirkt auch der Kofferraum: Er ist von durchschnittlicher Größe (425 Liter) und schlecht zu beladen. Wo andere viertürige Coupés eine Heckklappe aufweisen, die weit ins Dach ragt, ist die Luke beim Tesla schlitzartig-schmal. Der zusätzliche Stauraum im Bug tröstet darüber kaum hinweg.

Das Fahren im Model 3 ist - wie stets bei Tesla - ein zwiespältiges Erlebnis. Denn so sehr Firmenchef Musk die Kundschaft zu neuem Denken anhalten will, so sehr ist Tesla dem alten Denken selbst verhaftet. Fahrspaß ist wichtig, und obwohl die Abstimmung nicht perfekt ist, kommt das Model 3 einem Typen wie dem BMW M3 verdammt nahe. Unser Testwagen beschleunigte in 3,5 Sekunden von 0 auf 100 und erreichte ein Spitzentempo von 250 km/h. Inzwischen gibt Tesla noch etwas dynamischere Werte für das Fahrzeug an (siehe Fahrzeugschein).

Doch je öfter der Fahrer dieses Potential nutzt und sich dem Reiz des Rasens hingibt, desto schneller erkennt er, wie widersinnig das ist. Denn jeder Kickdown kostet deutlich Reichweite. Da ist es cleverer, den Autopiloten zu aktivieren und den Wagen auch in komplexen Fahrsituationen allein Regie führen zu lassen. Das hat was.

Das muss man wissen: Die Zeit der Grauimporte ist für Model-3-Fans in Europa vorbei. Sie sind nicht länger auf findige Firmen wie die Elektroautovermietung Nextmove angewiesen, um den Wagen zu fahren. Die Variante "Performance" kostet 64.600 Euro, fährt bis zu 261 km/h schnell und schafft 530 Kilometer Reichweite gemäß WLTP-Zyklus. In der "Long Range"-Fassung (233 km/h, 560 km) wird es sogar günstiger, Tesla ruft 53.800 Euro auf. Beide Modelle verfügen über zwei nicht näher spezifizierte E-Maschinen und Allradantrieb.

Wer mehr über die Technik wissen will, wird bei Tesla enttäuscht. Während Mercedes und Co. in ihren Datenblättern auch letzte Details ausweisen, veröffentlicht Tesla nur die allernötigsten Informationen. Leistung (209 PS/155 kW) und Batteriekapazität (79 kWh) sind immerhin im Fahrzeugschein vermerkt.

Das werden wir nicht vergessen: Tesla macht alles anders und vieles davon ist gut. Aber nicht jedes Gimmick ist ein Gewinn. Die versenkbaren Türgriffe gefährden die Fingernägel. Die Schlüsselkarte ist fragil - Kenner warnen, sie könnte in der Hosentasche brechen. Dass man den vorderen Kofferraum oder das Handschuhfach nur per Touchscreen öffnen kann, ist ärgerlich. Es ist schließlich nicht alles schlecht, was in den letzten 100 Jahren Autobau entwickelt wurde.