Autogramm Toyota Corolla Cooles Comeback

Der erste Eindruck: Bunter Hund statt graue Maus.

Das sagt der Hersteller: Chefingenieur Yasushi Ueda weiß, dass dem Corolla ein eher langweiliges Image anhaftet. "Ich bin zuversichtlich, dass wir dieses Bild mit der neuen Generation umkehren können", sagt er. Tatsächlich wirkt das neue Auto selbstbewusst. Wer möchte, bekommt sogar eine Zweifarblackierung. So wird Toyotas VW-Golf-Rivale vom farblosen Mitläufer zum Blickfang.

Ueda verweist bei der Präsentation des Wagens zudem auf die engagiertere Fahrwerksabstimmung, das mutigere Design und auf die Option eines zweiten, deutlich stärkeren Hybridantriebs. Die ersten Reaktionen von Testfahrern während der Entwicklung erfreuen Ueda: "Sie alle hatten ein breites Lächeln im Gesicht, als sie hinterm Steuer der Prototypen saßen. Diese Art von Wertschätzung macht mich stolz."

Das ist uns aufgefallen: Dass der Corolla neuerdings tatsächlich Fahrspaß bieten will, merkt man schon vor dem Losfahren. Die Sitzposition ist tief, die Geometrie von Lenkrad und Pedalen wurde verändert und die Stühle so tief ausgeformt, dass sie einen förmlich einsaugen. Fast automatisch stellt man die Rückenlehne etwas steiler, greift fester zum Lenkrad, drückt erwartungsfroh den Startknopf und ist erst mal überrascht. Denn während das Display im Cockpit ein Pixel-Feuerwerk abbrennt, hört man - nichts.

Für ein Auto mit 180 PS ist das eher ungewöhnlich, für einen Toyota dagegen normal. Auch das sportlichste Corolla-Modell ist ein Hybrid und der startet nun mal elektrisch. Doch der stille Start täuscht. Dank eines stärkeren E-Motors, der 80 statt 53 kW leistet und 202 statt 163 Nm Drehmoment bereitstellt, und einer größeren Pufferbatterie als Energiespender, dank eines kräftigeren Benziners, eines verfeinerten Getriebes und einer besseren Schalldämmung kommt tatsächlich Fahrspaß auf. Man hält bei einem Sprintwert von 7,9 Sekunden mit der TDI-Fraktion mit, und man lernt zu schätzen, dass Chefingenieur Ueda und sein Team viel Aufwand in die präzisere Lenkung und das neue Fahrwerk gesteckt haben.

Werfen Sie einen Blick in den Innenraum des Toyota Corolla - mit unserem 360-Grad-Foto:

So engagiert sich der starke Hybridantrieb anfühlt, es bleiben ein paar systembedingte Haken: Die elektrische Reichweite ist mit höchstens zwei Kilometern verschwindend gering (was normal ist bei Hybriden), und die Höchstgeschwindigkeit ist auf 180 km/h limitiert. In den meisten Ländern mag das mehr als genug sein. Doch solange es auf der hiesigen Autobahn noch kein allgemeines Tempolimit gibt, muss sich der Corolla von deutlich schwächeren Konkurrenten die Rücklichter zeigen lassen. Immerhin holt er sie aufgrund weniger Tankstopps (Normverbrauch 3,7 Liter) vermutlich trotzdem wieder ein.

Auffallend ist auch die neue Liebe zum Detail, die sich hie und da gegen den Kostendruck durchsetzt. So gibt es am Armaturenbrett endlich halbwegs hochwertige Materialien mit weichen Oberflächen, Farben jenseits der fifty Shades of Grey und eine kabellose Ladeschale fürs Smartphone. Andererseits fehlen Apple-Car Play, die digitalen Instrumente füllen nur das halbe Cockpit. So faszinierend die Grafiken über den Bildschirm flimmern, so altbacken sehen daneben analoge Instrumente wie Drehzahlmesser, Tankuhr und Temperaturskala aus.

Das muss man wissen: Wenn die zwölfte Generation des Corolla ab Mitte März zu Preisen ab 20.990 Euro in den Handel kommt, dann tritt der VW-Golf-Konkurrent in gleich drei Varianten an. Es gibt ihn als 4,37 Meter langen Fünftürer mit Steilheck, als Kombi und als Limousine. Der Kombi trägt den Namen Touring Sports, kostet mindestens 22.190 Euro, misst 4,65 Meter und bietet zwischen 598 und 1606 Liter Kofferraumvolumen. Dritte und zugleich langweiligste Variante ist die mindestens 27.990 Euro teure Limousine, deren Stufenheck bei 4,63 Meter Länge 471 Liter Fassungsvermögen bietet.

Neben dem Hybridmodell mit dem 2,0-Liter-Benziner und dem Lächeln im Gesicht der Testfahrer bietet Toyota für den Corolla noch zwei weitere Antriebsvarianten an. Den 1,8-Liter-Hybrid aus dem Prius, der auf eine Systemleistung von 122 PS kommt und im Schnitt 3,3 Liter Sprit schluckt. Zudem als einzigen konventionellen Antrieb einen 1,2-Liter-Turbobenziner mit 114 PS und einer Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h für das Basis-Modell. Der ist bei gleicher Ausstattung 3500 Euro billiger, verbraucht auf dem Prüfstand jedoch 1,5 Liter mehr (also 5,2 l/100 km) als der große Hybrid. Ein Dieselmotor wird nicht mehr angeboten.

Das werden wir nicht vergessen: Die Sitze, die Projektleiter Ueda für den sportlicheren der beiden Hybridtypen ausgewählt hat. Zum einen wirken sie mit ihrer tiefen Kontur, den hohen Seitenwangen und den nahezu integrierten Kopfstützen fast ein bisschen übertrieben, weil man auch bei 180 PS nun wirklich keine Schalensitze braucht. Andererseits zeigen sie, wie ernst Ueda das Fahrspaßversprechen ist. So ernst, dass es trotz vier Zentimeter mehr Radstand im Fond schon wieder eng wird.