Triumph Bonneville Bobber Was ist schon dran?

Der erste Eindruck: Radikal reduziert. Ein "gebobbtes" Motorrad ist von sämtlichen Teilen befreit, die es nicht unbedingt zum Fahren braucht - eine Tradition aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als Bike-Besitzer in den USA ihre Maschinen für Straßenrennen fit machten. In diesem Sinn hat Triumph eine echte Bobber hingestellt. Auch wenn bei der Maschine eigentlich kaum was fehlt.

Das sagt der Hersteller: "Mit der Bonneville Bobber wollten wir keine Kompromisse machen," sagt Triumph-Chefentwickler Stuart Wood, "auch wenn das natürlich Überwindung kostet." Was er damit meint: Mit so einem eigentümlichen Motorrad läuft man als Hersteller durchaus Gefahr, einen Ladenhüter zu produzieren. Das geht los mit dem fehlenden Platz für Mitfahrer, ja selbst der Fahrer muss mit einer klassischen Sitzschale Vorlieb nehmen. Außerdem spürt man schon beim bloßen Anblick des Hardtail-Hecks einen Schmerz im Rücken, so ungefedert wie es aussieht.

"Keine Panik", entgegnet da Wood - und erklärt, was sich tatsächlich in dem vermeintlichen Starrrahmen versteckt: Eine moderne Hinterrad-Schwinge in Käfigform, an der ein komfortables, aber optisch sehr zurückgenommenes Zentralfederbein arbeitet. "Ohne nacktes Heck und großes Vorderrad keine original Old-School-Optik aus der Bobber-Zeit", sagt Wood.

Das ist uns aufgefallen: Wie geschickt Triumph auch an anderen Stellen moderne Technik untergebracht hat. Die Sitzschale erinnert zwar an alte starre Traktorenhocker, ist in Wahrheit aber eine mehrfach verstellbare Aluminiumkonstruktion mit Sitzhöhen ab 690 mm. Die neue geschlossene Euro-4-Tankentlüftung inklusive Aktivkohlefilter ist komplett unsichtbar. Das gleiche gilt für auch für die Flüssigkeitsbehälter und die gesamte Verkabelung. Die Bobber wirkt dadurch gut aufgeräumt, aber alles andere als klinisch steril.

Als Antrieb hat Triumph das Bike mit dem im vergangenen Jahr eingeführten T120-Bonneville-Motor mit 77 PS, 1200 Kubik und Flüssigkeitskühlung ausgestattet. Der bringt mit 106 Nm bei knapp 4000 Touren jede Menge Drehmoment im unteren Drehzahlbereich mit. Das wirkt sich nicht nur auf die Leistungsentfaltung positiv aus, sondern auch auf den Sound: Die beiden kurzen "Slash-Cut"-Schalldämpfer brabbeln schon bei mittleren Drehzahlen fett, ohne unnötig laut zu sein.

Beim Fahren ist man erst einmal angenehmn überrascht - keine Selbstverständlichkeit bei einem serienmäßigen Custombike. Die Ergonomie und die Sitzposition stimmen; die Fußrasten sitzen relativ weit vorne, aber passen auch bei großen Fahrern zum breiten Lenker. In der Stadt zuckelt der Parallel-Twin bei niedrigen Drehzahlen, ohne sich zu verschlucken - die Bobber ist ein Motorrad für Schaltfaule.

Im Gegensatz zu vielen Old-School-Umbauten liegt diese Maschine aber auch bei flotter Fahrt vertrauenserweckend und stabil in der Spur. Großen Anteil daran haben die speziell für die Bobber entwickelten Cobra-Reifen von Avon, die auch bei nasser Fahrbahn guten Grip bieten.

Gewöhnungsbedürftig sind dagegen die Bremsen. Die Gewichtsverteilung macht die 228 Kilo schwere Bobber eher hecklastig und die Einzelscheibe vorne will schon sehr stark gegriffen werden, bevor sie zubeißt. Entgegen der Gewohnheit muss man hier die kraftvolle Hinterradbremse verstärkt einsetzen.

Das muss man wissen: Zur Grundausstattung gehören neben dem üblichen Elektronikpaket mit Ride-by-Wire, Wegfahrsperre, zwei Fahrmodi ("Straße" und "Regen") und ABS auch eine abschaltbare Traktionskontrolle. Wie es sich für eine Bobber gehört, hat die Maschine Speichenräder, einen flachen Lenker, Rundscheinwerfer, Lenkerendspiegel und ein minimalistisches Cockpit.

Radikal reduziert ist allerdings nur das Design: Triumph verlangt für den Einsitzer stolze 12.500 Euro; wer eine der drei Schmuckfarben wählt, zahlt bis zu 12.800 Euro.

Das werden wir nicht vergessen: Entscheidend bei der Bobber ist nicht, was man sieht - sondern das, was sich im Kopfkino abspielt. Erinnert sich jemand an den Film "Der Wilde" mit Marlon Brando, dieses Rocker-Epos aus den Fünfzigerjahren? Es gibt darin scheinbar ewig dauernde Kamerafahrten entlang von aufgereihten Bikes. Die neue Bonneville Bobber könnte man zwischen die alten Triumphs und Harleys problemlos einreihen - sie würde nicht aus dem Rahmen fallen.