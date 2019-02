Triumph Street Twin im Test Das Frauen-Bike

Der erste Eindruck: Klassische Linien, Tropfentank. Stimmige Proportionen. Mit der Street Twin zeigt man sich gern.

Das sagt der Hersteller: Vor ein paar Jahren hat Triumph die Modellschiene "Modern Classics" neu ausgerichtet. Am unteren Ende der Palette hat sich die Street Twin mit dem flüssigkeitsgekühlten 900-ccm-Motor zu einem Verkaufsschlager der Briten entwickelt. Die schlüssige Trilogie aus sicherem Fahrvergnügen, Look und Preis - der Kunde hat sie honoriert.

"Die Street Twin ist das meistverkaufte Modell unter unseren Klassikern", sagt Natalie Kavafyan, seit September 2016 Geschäftsführerin von Triumph Deutschland. Mehr als 17.500 Fahrzeuge hat der englische Hersteller seit 2016 weltweit abgesetzt. Auch auf dem deutschen Markt ist das Mittelklasse-Bike ein Renner, mehr als tausend Stück sind hierzulande unterwegs.

Unter weiblichen Triumph-Fans ist die "kleine Bonnie" nach der Herstellerstatistik mit Abstand die Bestsellerin. "Da spielen mehrere Aspekte eine Rolle", erklärt Kavafyan. "Leichtes Handling, ein relativ niedriges Gewicht und natürlich die angenehme Sitzhöhe. Hinzu kommt, dass man die Street Twin als Fahranfänger auch in der auf 48 PS reduzierten A2-Variante kriegen kann."

Das ist uns aufgefallen: Das "Major Update", das Triumph mit dem Modell 2019 fährt, gibt dem bisher drehzahlfaulen Motor eine deutliche Leistungsspritze. 65 PS bringt die Street Twin jetzt mit, zehn PS mehr als bisher, und das macht sich sofort positiv bemerkbar: Der Zweizylinder hängt freudig am elektronischen Ride-by-Wire-Gas. Er dreht viel agiler aus dem tiefen Drehzahlbereich und orgelt sich hoch bis auf 8500 U/min. Das maximale Drehmoment von 80 Nm liegt jetzt schon bei entspannten 3800 U/min.

In diesem unteren Drehzahlbereich, wo sich das Aggregat auch akustisch nicht quält, sondern einen beruhigenden Takt schlägt, liegt eindeutig die Stärke der Street Twin. Da kann sie ausspielen, was sie zur allerbesten Freundin (ABF) mit ABS macht: 1A-Cruising-Qualitäten durch klasse Ergonomie, erreicht durch die 670 mm niedrige, aber bequeme Sitzbank und den breiten Lenker. Mit der Street Twin lässt man Blicke und Gedanken schweifen, während der Motor vor sich hin brabbelt und vorandrängt. Die Sicherheitstechnik ist im Hintergrund voll präsent: eine neue, sensibel ansprechende Gabel, eine bessere Bremsanlage von Brembo und neuerdings zwei Fahrmodi: "Rain" und "Street" sind sehr harmonisch abgestimmt.

Man könnte den bisherigen Verkaufserfolg dadurch erklären, dass die Street Twin stets ein einfach zu beherrschendes und vertrauenserweckendes Motorrad war. Das Ihre tut die Optik dazu: Das Bike hat ein fast perfektes "Packaging", wie die Fahrzeugentwickler sagen: Kein unnötiges Verkleidungsteil, kein überflüssiges Kabel stört das Gesamtbild. So versteckt sich die Katalysatorbox unter dem Zweizylinder zwischen den Auspuffrohren. Die ragen exakt so nach hinten weg, wie es die klassische Form vorschreibt.

Einziges Designmanko: Das runde Cockpitinstrument passt zwar nahtlos in den Vorbau mit Rundlampe und Alu-Halterung, hat aber unterhalb der klassischen Nadel einen sinnlosen, weil zu kleinen Digitalbereich.

Das muss man wissen: 9300 Euro für die Basisversion in der Farbe Jet Black sind ein guter Preis. Aber jedes Add-on danach wird verflucht teuer: Schon für eine Matt-Ironstone-Lackierung verlangt Triumph 175 Euro, Karosi Red kostet 300 Euro extra.

Eine Belastung für den Geldbeutel kann die Street Twin werden, wenn man sich einmal auf den Zubehörkatalog eingelassen hat, der mit über 140 Teilen wie Taschen, Sitzbänken und Alu-Accessoires prall gefüllt ist.

Das werden wir nicht vergessen: Um Kunden, die ihre Street Twin personalisieren wollen, wirbt Triumph mit fast unlauteren Mitteln.

Aktuell haben die Engländer für das 2019er Modell das Urban Ride-Kit für 1160 Euro und das Café Custom-Kit für 2486 Euro im Angebot. Beworben werden beide Kits mit coolen Designer-Tanks - die es aber nicht zu kaufen gibt. Es sind Einzelstücke für Werbezwecke. Faktisch kauft der Kit-Kunde eine konfektionierte Kiste mit Zubehörteilen, die dann gegen Stundenlohn on Top beim Händler angeschraubt werden. We are not amused.