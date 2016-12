Fahrbericht Volvo S90 Bitte sagen Sie jetzt nichts

Die deutschen Hersteller BMW, Mercedes und Audi geben sich gerne breitbeinig. "Freude am Fahren", "Vorsprung durch Technik", "Das Beste oder nichts" - die Werbebotschaften könnten auch als markige und ebenso unbeliebte Chefsprüche durchgehen. Wie es eleganter geht, zeigt Volvo. Der schwedische Autobauer in chinesischem Besitz hat schon vor einiger Zeit den Spruch "Volvo for life" gestrichen, die Fahrzeuge allein sollen die Botschaft von der etwas anderen Marke transportieren.

Dem Volvo S90, der neuen, großen Limousine der Herstellers aus Göteborg, gelingt das. Man sieht das Auto und denkt: groß, unkompliziert - und elegant. Der knapp fünf Meter lange Schlitten ist in vielerlei Hinsicht beeindruckend, und das wird umso deutlicher, wenn man ihn neben einem der Platzhirsche von Audi, BMW oder Mercedes sieht. Irgendwie wirkt es dann so, als müsse gerade der Außenseiter aus Skandinavien nun gar nichts mehr beweisen.

Er wirkt leichtfüßiger als ein BMW 5er, akzentuierter als ein Audi A6, schicker als eine Mercedes E-Klasse. Vor allem sieht das Auto eigenständig und harmonisch aus, denn dem Volvo-Designteam um den deutschen Chef Thomas Ingenlath ist es gelungen, die alte Kantigkeit der Marke abzuschaffen, und dennoch eine verlässlich-positive, unkonventionell-schwedische Ausstrahlung beizubehalten. "Hochwertige Einfachheit" nennen die Schweden den Stil, in dem das stattliche Auto gehalten ist.

Video Jügen Pander

Nach dem Einsteigen steigert sich das Gefühl noch, es endlich mal wieder mit einem wirklich neuen Auto zu tun zu haben. Auch hier spielt das Design eine entscheidende Rolle, denn es drängt sich nicht auf, ist aber durch seine elegante Zurückhaltung umso präsenter. Beispiel: Die durchgehenden, horizontalen Linien der Armaturentafel werden durch schmale, senkrechte Luftausströmer gegliedert, das war's auch schon. Die Bedienung erfolgt über einen hochformatig platzierten, extragroßen Touchscreen (13 mal 18 Zentimeter), darunter gibt es eine schmale Leiste mit sieben Tasten und einem Drehregler, fertig.

Geschickt inszenierte Schlichtheit

Das wirkt schon fast zu nüchtern, doch dieser Effekt ist erwünscht. So fallen nämlich ein paar Details umso mehr auf. Etwa der Anlasser-Schalter auf der Mittelkonsole, dessen Chromrand ein feines Rautenmuster trägt. Und gleich daneben befindet sich eine Walze, mit der sich die Fahrmodi auswählen lassen. Auch die erweckt den Eindruck, als habe hier ein Juwelier etwas liegen lassen, obwohl es sich tatsächlich um ein Plastikteil mit "Chrom-Folierung in Diamantschnittoptik" handelt, wie Volvo mitteilt. Was beim Betrachter davon hängen bleibt, ist dies: Es sieht verdammt cool aus.

Zum optischen Reiz des Autos kommen ein ausgesprochen ruhiges, gedämpftes Fahrverhalten und ein angenehmer Antrieb. Bekannt ist, das Volvo seit einiger Zeit nur noch aufgeladene Vierzylindermotoren mit zwei Liter Hubraum verbaut. Im S90 sind das aktuell zwei Diesel- und zwei Benzinmotoren mit einem Leistungsspektrum von 190 bis 320 PS, allesamt in Verbindung mit einem Achtgang-Automatikgetriebe. In unserem Testwagen mit dem Namenszusatz T5 steckte der kleinere der beiden Benziner mit 254 PS unter der Haube.

Volvo gibt als Durchschnittsverbrauch für diesen Motor 6,5 Liter an, wir lagen rund eineinhalb Liter darüber, waren allerdings auch meist mit vier Personen und Gepäck unterwegs. Das Fahrgefühl im S90 lässt sich am besten beschreiben, wenn man noch einmal die Schweden-Klischees hervorholt: Geborgenheit trifft auf Solidität und praktische Effizienz. Es ist, als führe man immerzu von Bullerbü über Lönneberga nach Saltkrokan.

Damit ist auch klar, dass dem S90 T5 - trotz nominell beeindruckender 254 PS - jene dränglerische Dynamik abgeht, die manche hochmotorisierten Business-Limousinen von Audi-BMW-Mercedes prägt. Alles Draufgängerische fehlt dem S90. Was nicht heißen soll, dass nicht auch Volvo-Fahrer volle Terminkalender haben dürfen, aber sie sollten einfach rechtzeitig losfahren, um ihr Auto so zu bewegen, wie es gedacht und konzipiert ist: als souveräner Langläufer.

Sensoren, Videokamera, Radaraugen - alle sind auf der Hut

Bei der Sicherheitsausstattung gibt sich Volvo natürlich keine Blöße, denn sie gehört zum Markenkern des Autobauers. Serienmäßig an Bord sind ein Notbremsassistent mit Fußgänger- und Fahrradfahrer-Erkennung, ein Assistenzsystem, das automatisch einen Sicherheitsabstand zum Fahrbahnrand einhält, ein Kreuzungs-Bremsassistent, der riskante Situationen beim Linksabbiegen entschärfen kann sowie Spurführungshilfe, Berganfahrhilfe, adaptiver Tempomat, Müdigkeitswarner sowie ein Schleudertrauma-Schutzsystem.

Während die Sicherheitssysteme ab Werk installiert sind, müssen etliche Komfortdetails extra bestellt und bezahlt werden. Das führt, wie bei anderen Herstellern auch, zu einer extremen Spreizung zwischen dem Einstiegspreis, der beim S90 bei 42.750 Euro liegt, und dem Preis für ein üppig ausgestattetes Modell. Unser Testauto beispielsweise (Basispreis für das Modell mit T5-Motorisierung: 53.850 Euro), das unter anderem mit Akustikverglasung, Luftfederung an der Hinterachse, 20-Zoll-Leichtmetallfelgen, Wifi-Hotspot und Head-up-Display ausstaffiert war, kostete 73.420 Euro.

In der Preisgestaltung unterscheidet sich Volvo nicht von der Konkurrenz, in vielen anderen Dingen aber durchaus. Und das ist es auch, was den S90 als Alternative unter den großen Limousinen attraktiv macht. Zumindest für all jene, die sich für skandinavische Coolness erwärmen können und generell offen sind für ein paar Dinge leicht abseits des Mainstreams. Wie Automarken ohne Markenclaims.