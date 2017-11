Autogramm VW T-Roc Es ist ein Tigulf

Der erste Eindruck: Das ist ein VW?

Das sagt der Hersteller: "Ready to Roc" - schon die offizielle Sprachregelung zum neuen SUV-Modell ist flotter als bisher bei VW üblich. "Dieser Wagen rockt das Segment, je nach Ausstattung und Farbkombination mal lauter oder leiser, doch immer selbstbewusst", sagt Chefentwickler Frank Welsch. Manche VW-Manager räumen im Hintergrundgespräch dagegen zähneknirschend ein: Wie mit der Formulierung "rocken", die schon etwas angestaubt wirkt, ist VW auch mit dem T-Roc selbst "mal wieder ein bisschen spät" dran.

Denn das Segment der kleinen Geländewagen boomt schon seit Jahren, bislang zugunsten von Modellen wie Renault Captur, Peugeot 2008 oder Opel Mokka. Doch auch für Nachzügler wie zuletzt den Hyundai Kona, den Kia Stonic oder eben nun den VW T-Roc sind die Aussichten immer noch rosig. VW-Vertriebschef Jürgen Stackmann versucht die Häme über den Spätstarter deshalb mit Zahlen zu widerlegen: "Wir gehen davon aus, dass sich das jährliche Volumen dieser Kompakt-SUV weltweit in den nächsten zehn Jahren von heute rund 6,4 Millionen Einheiten auf etwa 10,6 Millionen Fahrzeuge vergrößern wird."

Das ist uns aufgefallen: Wann haben Sie sich das letzte Mal nach einem VW umgedreht? Beim T-Roc kann das durchaus vorkommen. In der Stadt folgen ihm die Blicke, an der Ampel zücken die Leute schon mal die Handykamera und kaum unterbricht man die Testfahrt, ist man von neugierigen Passanten umringt.

Video Tom Grünweg

Dass der T-Roc buchstäblich Köpfe verdreht, liegt an Form und Farbe gleichermaßen. Während der größere Tiguan dem Betrachter kaum mehr als ein Gähnen entlockt, geht der T-Roc beinahe als knackiges, höher gelegtes Coupé durch. Die Frontpartie wirkt frisch, die flotte Dachlinie wird von einem markanten Chromstreifen betont und es gibt endlich wieder Ecken und Kanten im Blech. Dazu serviert VW zu den zehn Grundfarben diverse Kontrasttöne fürs Dach sowie im Innenraum verschieden bunte Kunststoffkonsolen, Lederstreifen und Ziernähte.

Während der T-Roc mit einem jugendlichen Auftritt betont modischen SUV-Modellen wie dem Nissan Juke oder dem Kia Stonic nacheifert, gibt er sich bei Antrieb und Ausstattung erwachsen. In der Topvariante ist der Allradantrieb samt aufwändiger Fahrprofilregelung und dynamischen Dämpfern ab Werk an Bord. Es gibt Extras wie das digitale Cockpit und einen großen Touchscreen sowie Assistenzsysteme für Stau, Spurwechsel und Parkplatz plus die mittlerweile fast schon obligatorischen LED-Scheinwerfer.

Die Platzverhältnisse sind solide. Vorne sitzt man besser als im Golf und der Kofferraum ist mit 445 Litern Volumen ebenfalls größer. Nur auf der Rückbank geht es vor allem um die Knie herum etwas eng zu. Und anders als im Tiguan gibt es im T-Roc keine verschiebbare Rückbank.

Das Auto ist eher Fun-Car als Familienkutsche. Diesen Eindruck stützen die Niedersachsen nicht zuletzt mit der Motorenauswahl, die - ebenfalls anders als bei der Konkurrenz - schon jetzt bis 190 PS reicht und womöglich bald von einem R-Modell mit deutlich mehr Leistung getoppt wird. Das ist weder vernünftig noch billig, der Preis klettert dann auf mehr als 30.000 Euro - aber in höchstem Maße vergnüglich. Denn obwohl man etwas höher sitzt als im Golf, fühlt man sich im T-Roc der Straße enger verbunden. Dank breiterer Spur, dem strammen Sport-Profil und natürlich des Allradantriebs geht das Auto ohne die SUV-typischen Unarten durch die Kurven..

Werfen Sie einen Blick in den Innenraum des VW T-Roc - mit unserem 360-Grad-Foto:

Das muss man wissen: Der T-Roc basiert, wie mittlerweile die meisten VW-Modelle, auf dem Modularen Querbaukasten (MQB) und ist ein enger Verwandter von Golf und Tiguan. Vom einen hat er die Abmessungen, vom anderen die Abenteuerlust. Denn mit 4,23 Meter Länge ist er dem Golf (4,26 Meter) sehr nahe, bei Höhe und Bodenfreiheit eher dem Tiguan. Auch beim Preis fährt er in der Lücke: Wenn im November der Verkauf mit zunächst je drei Benzin- und Diesel-Motorisierungen (je 115, 150 und 190 PS) beginnt, muss man mindestens 20.390 Euro anlegen. Das sind knapp 1000 Euro mehr als für einen entsprechend motorisierten Golf, aber etwa 6000 Euro weniger als für einen vergleichbaren Tiguan.

Im Vergleich mit der Konkurrenz ist die Position des T-Roc eindeutiger: Den Kia Stonic gibt es bereits ab 15.790 Euro, der Renault Captur startet bei 15.890 Euro und Opel Crossland X steht mit 16.850 Euro in der Preisliste. Aber es geht auch teurer: Für den technisch nahezu identischen Q2 verlangt Audi etwa 4000 Euro mehr als VW für den T-Roc.

Während VW wie im Rausch ein SUV nach dem anderen vorfährt und der nächste Touareg sowie der kleine T-Cross bereits in den Startlöchern stehen, bedeutet der T-Roc zugleich den Rückzug aus einem anderen Lifestyle-Segment: Denn der kleine SUV kommt aus dem Werk im portugiesischen Setubal, wo bis vor kurzem noch das Cabrio Eos gebaut wurde.

Das werden wir nicht vergessen: Der kleine Design-Lichtblick an der Front. Zum ersten Mal haben die Wolfsburger das Tagfahrlicht aus den Scheinwerfern gelöst und als eigene Signatur unten in den Stoßfänger gepackt. Das lässt den T-Roc in jeder Hinsicht ein bisschen mehr schillern.