Auto-Recycling Wrack auf Zack

Schrauber-Bücher sind meist ein bisschen einschüchternd. So viel Technik, so viel Fachwissen, so spezielle Handgriffe - ganz klar, hier wendet sich der Fachmann an den Eingeweihten mit Tipps und Tricks auf höchstem Niveau und praktisch null Unterhaltungswert.

Es geht auch anders. Etwa so, wie es Arne Weychardt und Peter Pursche jetzt gemacht haben. "Bring das Wrack auf Zack" heißt ihr soeben erschienenes Buch, das nicht nur 28 Reparaturanleitungen für den Mercedes W124 enthält, sondern vor allem zum Selberschrauben motivieren will, sofern man "einen Nagel in die Wand schlagen kann und keine Angst vor schmutzigen Fingern hat".

Eines von 30 Schrottautos im Stall

Entdeckt hatten Weychardt, 52, und Pursche, 68, das Wrack auf Ebay. Es stand im mecklenburgischen Dargun in einem ehemaligen Stall, dessen Dach vor Jahren abgebrannt war, und in dem etwa 30 Schrottautos vor sich hin gammelten.

Eines davon war der Mercedes 230 TE aus dem Baujahr 1987, in bemitleidenswertem Zustand, aber "auch nach 13 Jahren Standzeit im Freien ohne einen Riss im Armaturenbrett. Und der Motor drehte auch noch", wie sich Weychardt erinnert. Das Geschäftliche war rasch erledigt, 300 Euro kostet die Mercedes-Ruine, dann ging es auf dem Autoanhänger ab nach Hamburg. "Zum Recyceln", wie Weychardt sagt.

Ein Auto zum Entschleunigen

Vielleicht sollte man an dieser Stelle erwähnen, dass Weychardt, im Hauptberuf Fotograf und seit vier Jahren zudem Betreiber der Hamburger Carsharing-Firma "Rent an Oldie", ein Faible für Mercedes der Baureihe W124 hat. Eine Verkehrspsychologin hatte ihm einst, da war Weychardt Mitte 20 und als buchstäblich rasender Reporter unterwegs, zu diesem Fahrzeugtyp geraten. Zuvor hatte der Fotograf mit einem Turbo-Golf 23 Punkte in der Verkehrssünderkartei in Flensburg eingefahren. Er musste seinen Fahrstil also grundlegend entschleunigen.

Die Zuneigung, die Weychardt damals zu dem grundsoliden, zuverlässigen, bequemen und geräumigen Mercedes-Modell entwickelte, hält bis heute. Die durchschnittlich zehn Autos seiner Carsharing-Flotte sind, bis auf eine Ausnahme, ebenfalls W124er-Mercedes. Mit den Jahren hat sich Weychardt ein umfassendes Knowhow zu diesem Autotyp angeeignet - weil er durch das Selberschrauben eine Menge Geld spart, und weil es ihm Spaß macht.

In drei Monaten vom Schrotthaufen zum Wertgutachten

Um seinem Lieblingsauto ein Denkmal zu setzen, und vor allem auch um andere zum Selberschrauben an Altfahrzeugen zu ermuntern, startet er vor rund einem Jahr mit seinem Kumpel Peter Pursche, einem ehemaligen Journalisten, das Projekt "Bring das Wrack auf Zack". In drei Monaten verwandelte das Duo den Schrotthaufen in ein Auto, das anstandslos eine TÜV-Plakette erhielt. Es darf dank grüner Plakette in jede Umweltzone einfahren. Ein Sachverständiger stellte ein Wertgutachten über 4500 Euro für den Wagen aus.

Investiert wurden 300 Euro Kaufpreis, etwa 1200 Euro in Reparaturmaterial und Ersatzteile sowie eine nicht zu beziffernde Menge an Enthusiasmus und Willen. "Wir sind Bordsteinschrauber", sagt Weychardt. "Nur dreimal waren wir in der Selbsthilfewerkstatt, um dort Arbeiten am Unterboden zu erledigen", ergänzt Pursche. Wie und mit welchen Kniffen sie den Mercedes wieder auf Vordermann brachten, erläutern sie in 28 Kapiteln detailliert, vom Runderneuern der Sitze bis zum Überarbeiten des Tachos und anderer Instrumente, vom Austauschen der Windschutzscheibe bis zum Beseitigen der Leerlaufschwankungen.

Zwei-Euro-Teil als Lösung des Problems

"Ein Klassiker", sagt Weychardt. Meist werde als Fehlerquelle ein defektes Relais oder ein Problem mit der Einspritzanlage vermutet. "Dabei fehlt in der Regel nur eine Feder am Gasgestänge. Die kostet zwei Euro und ist in weniger als 30 Minuten eingebaut, man muss zuvor nur mit Hilfe eines 10er-Steckschlüssels den Luftkastenfilter abzubauen." So ungefähr muss man sich das gesamte Buch vorstellen: Voller Tipps und launiger Beschreibungen, dazu reichlich Fotos von den Details in den Tiefen des Autos.

Einen Aspekt betont Autor Pursche, der die Texte geschrieben hat, dabei ganz besonders: Nämlich dass diese Art von Fahrzeug-Instandsetzung auch der beste Weg sei, um Ressourcen zu schonen und Umweltschutz zu praktizieren. Fazit: "Ein Auto früher als nötig zu verschrotten, ist ziemlicher Quatsch." Weychardt ist es in diesem Zusammenhang noch wichtig zu erwähnen, dass der Wagen nicht restauriert, sondern recycelt wurde. Denn nach 13 Jahren auf dem Autofriedhof ist auch ein Mercedes eigentlich tot.