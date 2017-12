Auto-Blog "Fahrtenbuch" Wer noch auf die Straße guckt, werfe das erste Handy

Das Auto ist zur Kommunikationszentrale geworden, hinterm Steuer kann man lesen, tippen, wischen, posten. Fahren? Ist nur noch Nebensache.

Man ist auch im Auto mobil. Ich zum Beispiel nutze die Zeit am Steuer meines Wagens hocheffizient mit dem Beantworten vieler völlig verbindlicher Mitteilungen, reagiere binnen Sekunden auf Mails und WhatsApp-Nachrichten, erfahre parallel von meinen Followern auf Twitter, dass es noch Restkarten für Helene Fischer in Bamberg gibt, tausche mit meinen 1500 persönlichen guten Freunden auf Facebook Katzenbilder, erhalte Jobangebote aus Österreich und weiß dank Instagram genau, wo wer gerade was zu Mittag isst.

Was vor mir auf der Straße passiert, kriege ich dadurch leider oft nicht mit.

Hat da an der Ampel jemand hinter mir gehupt? Ja, sorry, es ist Grün - konnte ich nicht gleich sehen, ich musste auf meinem Smartphone mit Google Maps die Staulage checken. Schlimm, diese verstopften Straßen - wie soll man sich bei dem vielen Verkehr auf sein Telefon konzentrieren und nebenbei noch all die Informationen verarbeiten, die einem auf dem Display im Auto angeboten werden?

Der Laptop rutschte vom Beifahrersitz

Letztens fiel mir auf der Landstraße auf, dass ich dringend einen dritten Arm brauche, damit ich beim Autofahren vernünftig kommunizieren kann und gleichzeitig schalten und lenken. Automatik wäre ein Ansatz. Während ich darüber nachdachte, bremste der Wagen vor mir plötzlich bis zum Stillstand - gut, dass ich zwischendurch mal kurz nach vorn auf die Straße geschaut habe. Blöderweise kippte mir mein Kaffee auf die Hose und der Laptop rutschte vom Beifahrersitz.

Auto-Blog "Fahrtenbuch" Joy Kroeger Jens Tanz haben diese besonderen Momente im Mobil schon immer so fasziniert wie die Autos selbst. Von seinen liebsten Episoden, seinen Beobachtungen des Autoalltags erzählt Tanz künftig in diesem Blog.

Dann klingelte auch noch mein Handy, ein Freund fragte mich, ob ich nicht Lust auf was Analoges hätte: Ein bisschen an seinem Buick schrauben, dabei ein Bierchen trinken und plaudern. Das Gespräch musste ich aber sofort abbrechen, ich war nämlich auf mein Handydisplay angewiesen, das mir als Navi diente. Dem Freund sagte ich, er solle mich heute Abend noch mal anrufen, lieber aber morgen, da sei ich auf der Autobahn und hätte Zeit. Tschüs!

Dann fischte ich den Laptop aus dem Fußraum, um ihn wieder auf den Sitz zu legen, tupfte den Kaffeefleck auf der Hose trocken und klemmte mein Smartphone zwischen Kopf und Schulter, weil ich einen Gang höher schalten musste.

Natürlich ist diese Geschichte zugespitzt - beim Autofahren gebe ich mir Mühe, der Versuchung nach sinnlosem Hantieren zu wiederstehen. Aber, ganz ehrlich: Leider gelingt das nicht immer. Und Sie? Sie haben sich wirklich kein bisschen wiedererkannt in den Schilderungen? Wer frei von Ablenkung ist, werfe das erste Handy!