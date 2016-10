Motorrad Eve MK II Das Science-Fiction-Bike

Daryl Villanueva, Chef der Motorrad-Manufaktur Bandit 9, hält seine Produkte für großes Kino. Damit das auch jeder mitkriegt, erklärt er in einem Satz seine Vorgehensweise bei der Entwicklung einer neuen Maschine: "Zur Inspiration schauen wir uns keine anderen Motorräder an, sondern Science-Fiction-Filme."

Das klingt natürlich erst einmal nach breitbeiniger Eigen-PR. Aber betrachtet man das jüngste Ergebnis des angeblichen Filmkonsums Villanuevas, glaubt man ihm sofort: Die Eve MK II wirkt tatsächlich wie eine Requisite aus einem Blockbuster. Dabei ist das vollverchromte Motorrad, das so schlicht und gleichzeitig brachial wie ein Projektil aussieht, mehr als reine Staffage oder eine Studie - sondern straßentauglich.

Das Herzstück ist fast 50 Jahre alt

Villanueva hat sich auf solche Customize-Bikes genannten Umbauten spezialisiert. Als Basis für die Eve Mk II diente eine 1967er Honda Super Sport, die komplett zerlegt und von Grund auf neu aufgebaut wurde. Der Motor ist, abgesehen von wenigen Überarbeitungen, ganz der alte: Ein luftgekühlter 125-Kubikzentimeter-Einzylinder mit 6,5 PS und Viergang-Handschaltung.

Weil das Gewicht des gertenschlanken Motorrads bei kaum 100 Kilogramm liegt, ist das Aggregat ganz passend. Als Höchstgeschwindigkeit sind 110 km/h möglich - was angesichts moderner Superbikes lächerlich wirkt, generell jedoch vollkommen ausreicht.

Auffälligstes Teil der Eve Mk II ist der handgefertigte, einteilige Tank aus handpoliertem Stahl, auf dem ein zierliches Sitzkissen aus Rindleder eingelassen ist. Vorne, vor der stumpfen Seite des Riesentanks, ist eine einteilige, x-förmig gearbeitete Cockpitverkleidung angebracht. Alles, was man sonst noch sieht - Federn, Zylinder, Getriebe, Auspuff, Speichenräder - ist unverkleidet. Minimalistischer lässt sich ein Bike kaum gestalten.

Bandit9/ MB&F Die Verkleidung beschränkt sich aufs Nötigste

"Unsere Motorräder sollen nicht nur die Zukunft verkörpern", sagt Villanueva, "sondern wir wollen auch beweisen, dass wir nicht in einer Standardwelt leben müssen, in der alle Fahrzeuge gleich aussehen".

Geboren wurde der selbsterklärte Nonkonformist auf den Philippinen, aufgewachsen ist er in Hongkong, Australien und Malaysia. In Los Angeles studierte er Grafikdesign, danach arbeitete er in Dubai, Vietnam und China, wo er zuletzt als Kreativdirektor bei einer Werbeagentur in Peking tätig war.

2011 schließlich gründete er Bandit 9. Zum zwölfköpfigen Team der Motorrad-Manufaktur gehören unter anderem Maschinenbauer, Designer und Fotografen. Im Firmennamen soll sich das Selbstverständnis als Outlaws wiederspiegeln, die Neun hat Villanueva drangehängt, weil jedes Modell auf ebensoviele Exemplare limitiert sein soll.

Am Anfang jeder Neuentwicklung von Bandit 9 steht ein Prototyp. Am ersten Exemplar der ersten Eve Mk II arbeitete das Team in Vietnam rund sechs Monate. Anschließend werden die übrigen acht Maschinen nach diesem Muster gefertigt. Das geht dann schneller, pro Motorrad kalkuliert Villanueva mit vier bis sechs Wochen Bauzeit.

Kundenfreundlich oder realitätsfern?

Der Preis für ein Eve Mk II liegt bei umgerechnet 13.300 Euro. Ist das jetzt völlig übertrieben für ein Motorrad, an dem außer einem alten Motor kaum was dran ist? Oder ist dieses schöne Stück Handarbeit ein Schnäppchen? Der Auffälligkeitsgrad mit diesem Motorrad dürfte jedenfalls extrem hoch sein, und für manche Biker ist das allein schon unbezahlbar.

Das weiß natürlich auch Villanueva, aber er drückt das ganze ein bisschen philosophischer aus: "Ich habe manchmal das Gefühl, wir vergessen, warum wir Motorrad fahren", sagt er. Seiner Ansicht nach geht es dabei nämlich nicht um Geschwindigkeit, sondern um das Erlebnis und den Genuss. "Auf dem Motorrad bin ich total entspannt. Ich konzentriere mich voll und ganz auf die Straße. Mir fällt keine andere Tätigkeit ein, bei der ich meine gesamte Aufmerksamkeit derart auf das Hier und Jetzt richten muss."