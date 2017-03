Bildband "Cars New York City, 1974-1976" "Autos gehen mir am Arsch vorbei"

SPIEGEL ONLINE: Herr Clay, jedes Motiv in Ihrem Buch zeigt ein Auto im New York der Jahre 1974 bis 1976. Wie war die Stadt in den Siebzigerjahren?

Landon Clay: Ich kam 1971 nach New York, war Mitte zwanzig, ein junger Fotograf. Mein Geld verdiente ich als Maler, ich strich Appartements. New York war damals sehr günstig - für 165 Dollar im Monat bekamst Du eine großzügige Wohnung. Deswegen zog die Stadt Leute mit künstlerischen Ambitionen an. Klar, auf der politischen Ebene war das ein Desaster: New York war pleite, ein Menetekel innerhalb der USA. Aber für die jungen Leute war das Leben dort ein Traum, es gab wenige Polizisten, es gab wenig Regeln, man lebte frei.

SPIEGEL ONLINE: Interessierten Sie sich für Autos?

Clay: Nein. Und sie gehen mir immer noch am Arsch vorbei. Gut, die Autos aus meinem Buch habe ich über die Jahre liebgewonnen, aber der Rest interessiert mich nicht.

SPIEGEL ONLINE: Kaum vorstellbar, wenn man sich ihre Bilder anschaut. Wie kann jemand, der Autos nicht liebt, diese so liebevoll in Szene setzen?

Clay: Tja, gute Frage. Ich hatte lediglich eine ausgeprägte Faszination für die Gesamtkomposition.

SPIEGEL ONLINE: Wie meinen Sie das?

Clay: Ich bin einfach durch die Straßen gestreunt, mit meiner Kamera und meinem Stativ. Anfangs habe ich noch in einem sehr viel größeren Winkel fotografiert, teils den ganzen Straßenzug. Dann habe ich gemerkt, dass ich dichter heran muss. Ich habe nur noch ein Auto ins Bild gesetzt und dem Hintergrund viel größere Bedeutung beigemessen. Der Hintergrund sollte sein wie bei einem Renaissance-Gemälde, er ist genauso wichtig, wenn nicht gar wichtiger als das Auto im Vordergrund. Autos sind nur ein Symbol. Es ging um das Zusammenspiel. Und naja, wenn Du das anderthalb Jahre machst, dieses Zusammenspiel suchst, dann springt es Dir irgendwann auch ins Auge.

SPIEGEL ONLINE: Wie kamen Sie überhaupt auf die Idee, Autos nachts zu fotografieren?

Clay: Meine Freunde und ich lebten in New York nicht mehr als zehn Blocks voneinander entfernt. Meist trafen wir uns dann bei irgendjemandem in der Wohnung. Eines Abends entdeckte ich auf dem Rückweg nach Hause ein Auto am Straßenrand. Es war verbeult, auf dem Beifahrersitz lagen Reifen. Irgendetwas daran faszinierte mich. Ich wollte dem nachgehen.

SPIEGEL ONLINE: Und dann?

Clay: Dann hat mir die Stadt New York einen Riesengefallen getan. Damals wurden die Straßenlaternen umgerüstet. Ich vermute, aus Sicherheitsgründen. Auf jeden Fall wurde auf sogenannte Natriumdampflampen umgestellt, die ein fast schon monochromes, orange-gelbes Licht erzeugten. Vorher waren die Nächte in New York in kaltem Grün erleuchtet, mit den neuen Laternen wurde das Licht warm und an manchen Stellen so hell, dass ich für meine Fotos keine zusätzliche Beleuchtung brauchte. Die Kombination aus dem Licht und dem Kodachrome-Film, den ich verwendete, war einzigartig. Teils sahen die Bilder aus, als seien sie bei Tage entstanden, so hell, so gestochen scharf waren die Farben. Ich brauchte nichts als meine Kamera, ein Stativ und eine Belichtungszeit von 40 Sekunden - fertig war das einzigartige Motiv.

SPIEGEL ONLINE: Das war alles?

Clay: Nein, ich habe mit der Auto-Serie auch deshalb angefangen, weil ich ein Mädchen beeindrucken wollte. Ich wollte Ihr eine Kette zum Geburtstag schenken, mit lauter kleinen, eingegossenen Fotos. Und dann sah ich die Bilder und dachte mir: Damit machst Du weiter. Und das tat ich.

SPIEGEL ONLINE: Das Auto, das alles ausgelöst hat - was war das Besondere daran?

Clay: Gute Frage. Ich kann es nicht genau sagen. Wie so oft, wenn Du eine künstlerische Eingebung hast. Ich hatte nur irgendwie das Gefühl: In verlassenen Autos verbirgt sich eine ganz eigene Welt.

SPIEGEL ONLINE: Auf den wenigsten Bildern in Ihrem Buch sind Menschen zu sehen. Und doch scheint, es, als erzählten die Autos mit ihren Beulen, ihren Bandagen aus Tape, von ihren Besitzern. Ist es das?

Clay: Vielleicht. Es sind kaum Menschen zu sehen und doch sind sie präsent.

SPIEGEL ONLINE: Wären solche Fotos heute auch noch möglich?

Clay: Ich habe kurz nach der Veröffentlichung des Buches ein paar der alten Schauplätze besucht und mir genau die gleiche Frage gestellt. Ich habe auch Fotos gemacht von den Autos, die dort standen. Die sind so langweilig! Ich sage das aus der Perspektive eines Renaissance-Malers, der Hintergrund und Vordergrund miteinander vermählen will. Wenn der Vordergrund langweilig ist, gibt es kein Bild. Die Autos von heute sind vom Pragmatismus gezeichnet. Die Energieeffizienz gibt die Form vor. Deswegen sehen die Autos auch alle gleich aus, egal von welchem Hersteller. Ich weiß, es muss so sein. Und doch stellt sich beim Blick auf die Bilder von damals das Gefühl ein: Da waren wir noch frei. Die Designer konnten sich noch austoben und mussten nicht lauter Anforderungen erfüllen.

SPIEGEL ONLINE: Klingt so, als ob das die Botschaft Ihres Buches wäre.

Clay: Eigentlich nicht. Andererseits: Wenn Du vier Jahre lang rumrennst und nachts Fotos von Autos machst und irgendwann wird daraus ein Buch, dann ist die Botschaft wohl: Schuster, bleib bei Deinen Leisten, bleib beharrlich, verfolge Dein Ziel, mach, was Du willst und die Welt wird davon schon Notiz nehmen!

SPIEGEL ONLINE: Wie stehen Sie denn heute zum Auto?

Clay: Ich persönlich hoffe, dass das Zeitalter des Verbrennungsmotors bald vorbei ist. Gleichzeitig glaube ich, dass es noch lange dauern wird, bis es soweit kommt. Warum? Ich lebe inzwischen auf dem Land. Wenn ich etwas einkaufen will, muss ich mit dem Auto fahren, hin und zurück zum Supermarkt sind es rund 60 Kilometer. Meine Tochter hat sich vor ein paar Tagen ein Elektroauto gekauft, aber ihr Weg zur Arbeit beträgt nur 45 Kilometer und sie kann dort aufladen. Ich bin gespannt, wie sich das Auto in ihrem Alltag bewährt. Ich glaube, dass Elektroautos die Zukunft sind, aber die USA sind noch nicht so weit.

SPIEGEL ONLINE: Was fahren Sie für ein Auto?

Clay: Einen Volvo von 2002. Ich liebe ihn. Allerdings fängt er langsam an, zu schwächeln. Zuletzt hatte er Probleme mit der Lenkung, das Ersatzteil hat 1500 Dollar gekostet. Und aus irgendeinem Grund bin ich auch für die Reparaturen an den Autos meiner Kinder zuständig. Ich habe drei wenn ich es mir recht überlege, hasse ich Autos (lacht). Nur die Autos in meinem Buch, die werde ich ewig lieben.