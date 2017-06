Ausstellungen zur Auto-Kultur An die Wand gefahren

Anfang der Neunzigerjahre läuft in deutschen Kinos der Tuningklamauk "Manta, Manta". In den Hauptrollen: Ein Sportwagen aus Rüsselsheim und Til Schweiger alias Bertie. Etwa zur gleichen Zeit krönt Peter Sloterdijk das Automobil zum "technischen Zentralobjekt der Moderne".

Der Kraftfahrtwagen als Faszinosum für Prolls und Philosophen gleichermaßen: Darum geht es in der Ausstellung "Die Deutschen und ihre Autos" im Bonner Haus der Geschichte. Dort parkt derzeit der Opel Manta B aus "Manta, Manta", Sloterdijks Bonmot findet sich in einem Vorwort zum Ausstellungskatalog.

Zeitgleich wird dem Automobil auch in Paris eine Schau gewidmet: In der Fondation Cartier läuft die Ausstellung "Autophoto: Cars & Photography, 1900 to Now". 500 Motive hängen in dem Museum für zeitgenössische Kunst, zu sehen sind Menschen, Straßen und Autos, Autos, Autos. Eine Blechlawine in Bildern.

Freiheit? Aber nicht mit Diesel

Die Ausstellungen liefern mit unterschiedlichen Ansätzen das gleiche Ergebnis: Eine Hommage mit kritischen Untertönen. Das Auto ist jeweils auf Hochglanz poliert. Aber es hat auch Beulen - und die werden nicht kaschiert.

Da wäre zum Beispiel das Problem der Verkehrstoten: Laut der jüngsten Zahlen der Weltgesundheitsorganisation WHO sterben im Schnitt weltweit 34.000 Menschen auf den Straßen - täglich. In der Fondation Cartier wird auf dieses Risiko durch Unfallbilder des Polizeifotografen Arnold Odermatt hingewiesen. Tragödien in schwarz-weiß, aufgenommen im Laufe vieler Dienstjahre in der Schweiz: Ein VW Käfer und ein Porsche 356, ineinander verkeilt wie zwei erschöpfte Ringer. Weiße Kreidespuren, die in verbogenen Leitplanken münden.

Autos bedeuten Freiheit, aber Freiheit hat ihren Preis. Dass - wie bei Odermatt - sogar alltäglichen Verkehrsunfällen noch eine morbide Ästhetik abgewonnen werden kann, verdeutlicht die Mystifizierung des Autos umso mehr.

Im Bonner Museumskatalog wird ein anderer negativer Aspekt der Massenmobilisierung hervorgehoben: "Das Freiheitsversprechen des Autos kann nur dann aufrecht erhalten werden, wenn es gelingt, die globalen Folgen für den Klimawandel und die Erderwärmung, aber auch die durch überhöhte Schadstoffbelastung verursachten Todesfälle sukzessive zu reduzieren." Der Kulturhistoriker Wolfgang Ruppert liefert damit einen klaren Kommentarbeitrag zu einer aktuellen Debatte - für Fahrer von Dieselautos könnte die Freiheit bald an den Stadtgrenzen enden.

Wie eine Show von Günther Jauch

"Geliebt. Gebraucht. Gehasst." - so lautet der Untertitel von "Die Deutschen und ihre Autos". Der "Hass" hält sich dabei in Grenzen, denn "Gebraucht" wird das Auto nicht nur zur Fortbewegung, sondern auch als Wirtschaftsmotor. Was unter "Geliebt" zu verstehen ist, soll nicht nur der Manta exemplarisch verdeutlichen, sondern auch Günther Jauch.

In der Ausstellung wird sein alter Führerschein samt Foto gezeigt: Jauch als langhaariger Schlacks. Im Interview dazu erzählt er von den vielen Fahrzeugen, die er bereits besaß, vom "babyblauen" VW 1600 L Automatic bis zum Daimler Double Six (Vorbesitzer: Horst Tappert). Jauch ist der perfekte Protagonist für "Die Deutschen und ihre Autos", weil die Ausstellung nach den Regeln seiner Shows funktioniert: Insgesamt alles etwas erwartbar, zwischendurch lustige Überraschungen, und am Ende hat man was gelernt.

In einem letzten Kapitel des Ausstellungskatalogs wird auf die Zukunft des Autos eingegangen. Sie liegt aller Voraussicht nach darin, dass der Mensch nicht mehr selbst fährt, sondern sich von Roboterwagen kutschieren lässt. Genau hier knüpft auch die Pariser Ausstellung "Autophoto" an: "Bevor wir das Lenkrad dank dieser neuen Entwicklungen aus der Hand geben", schreiben die Kuratoren Xavier Barral und Philippe Séclier in einem Vorwort des Katalogs, "sollten wir einen Moment inne halten".

Es ist die Aufforderung dazu, die vielen Bilder diese Retrospektive der Autokultur von 1900 bis heute, auf sich wirken zu lassen - und es klingt ein bisschen wehmütig.

Die Ausstellung als Abschiedsfeier

Fragt man die Kuratoren, was sie zu den Ausstellungen über Autos bewogen hat, antworten sie ganz ähnlich. Sowohl Ulrich Op de Hipt (Bonn) als auch Philipp Seclier (Paris) weisen auf die Umbrüche hin, die sich hier gerade vollziehen - vor allem durch die Elektromobilität und das autonome Fahren.

Das Interessante dabei: Die Ausstellungen wirken nicht wie Zwischenberichte zum Stand des Autos, sondern vermitteln eher das Gefühl, eine Ära neige sich dem Ende. Derzeit ist es noch die Geschichte des Autos, die in die Museen gewandert ist. In ein paar Jahrzehnten, so ahnt man, könnte das ganze Konzept der automobilen Fortbewegung museumsreif sein.

Die Ausstellung "Autophoto" in der Fondation Cartier in Paris läuft noch bis bis 24. September 2017.

Die Ausstellung "Die Deutschen und ihre Autos" im Haus der Geschichte in Bonn läuft noch bis 21. Januar 2018.