"Wäldertrottel" und "Dumme Nüsse" Die inoffizielle Bedeutung von Autokennzeichen

Auf Beamtendeutsch heißen die vorderen ein bis drei Buchstaben auf Autonummernschildern "Unterscheidungszeichen der Verwaltungsbezirke". Offiziell handelt es sich um Abkürzungen der Kreis- oder Ortsnamen. In vielen Fällen haben sich jedoch alternative Interpretationen etabliert. Zum Beispiel die Wäldertrottel.

WT steht für Waldshut, ein Landkreis im südlichen Baden-Württemberg. Im benachbarten Landkreis Lörrach (LÖ) weiß jedoch jedes Kind, dass die wahre Bedeutung von WT Wäldertrottel lautet.

"Rübenzüchter" und "Bereifte Mörder"

Das Beispiel macht das Grundprinzip der alternativen Kennzeichen deutlich: Es geht um die größtmögliche Schmähung. So gelten im nordrhein-westfälischen Jülich die Nachbarn aus Düren (DN) als "Dumme Nüsse" die Bergheimer (BM) gar als "Bereifte Mörder", und für Hamburger sind Ratzeburger (RZ) "Rübenzüchter".

Kennen Sie ebenfalls alternative Bedeutungen von Kfz-Kennzeichen - vielleicht sogar welche, die nicht bösartig sind? Dann teilen Sie uns Ihr Wissen mit. Auf der Karte finden Sie sämtliche Verwaltungsbezirke und die dazugehörigen Nummernschilder. Mit einem Klick auf den Landkreis oder das Kennzeichen an der rechten Seite öffnet sich eine Maske, in der Sie die Bedeutung eintragen können:

Weshalb starten wir diesen Aufruf?

Weil wir mit Ihrer Hilfe eine möglichst umfangreiche Sammlung der alternativen Bedeutungen von Kfz-Kennzeichen in Deutschland erstellen und anschließend veröffentlichen wollen.

Außerdem möchten wir herausfinden, ob das Phänomen der alternativen Bedeutungen überall in Deutschland verbreitet ist oder je nach Region variiert. Und letztlich versuchen wir die Frage zu klären, ob an bestimmten Vorurteilen etwas dran ist - also ob sich über Unfallstatistiken beweisen lässt, was man sich zum Beispiel in Bad Segeberg (SE) erzählt: Dass die Nachbarn aus Bad Oldesloe (OD) "Olle Dussel" sind.