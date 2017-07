Fahrrad mit Seilsattelkonstruktion Der Velosoph

Die Fahrt auf einem der Bikes von Sahabi Arouna gleicht einem Hochseilakt. Der Sattel sitzt nicht auf einer Stütze - wie bei normalen Fahrrädern - sondern ist an zwei Drähten befestigt und lässt sich beliebig hin und her schieben. Das zeichnet die Prototypen aus, die der 36-Jährige aus Hamburg entworfen hat. Warum das so ist? Eine lange Geschichte, die er gleich erzählen wird. Denn Sahabi Arouna will nicht nur Entwickler sein, er bezeichnet sich selbst als Philosoph.

Sahabi Arouna, Sohn von Wüstennomaden aus dem Süden der Sahara, wohnt in einem Altbau in Hamburg. Im Wohnzimmer, das mit zwei Sofas und drei Prototypen seiner jüngsten Fahrradentwicklung mehr als ausgefüllt ist, kniet er auf den Holzdielen und erklärt das Projekt. Er hat sich ein paar Notizen gemacht. "Es verbindet klassisches Rahmendesign mit Seilelementen", liest der junge Mann aus seinem selbst formulierten Werbekatalog ab.

In der Fahrradbranche herrscht Goldgräberstimmung, und das lockt Autodidakten wie Arouna an. Vor 17 Jahren ist er aus Frankreich nach Deutschland gekommen, um Profifußballer zu werden. Er spielte in kleineren Clubs, als das Kreuzband riss, begann er ein Physikstudium in Hamburg. Das brach er ab.

Arouna hat ein Faible für historische Räder

Parkplatznot in den Großstädten und ein zunehmendes Gesundheitsbewusstsein der Deutschen führt zu einer positiven Entwicklung auf dem Fahrradmarkt. Zwar wurden im vergangenen Jahr weniger, dafür aber teurere Fahrräder verkauft - was laut Zweirad-Industrie-Verband zu einem Umsatz von 2,6 Milliarden Euro führte - einem Plus von sieben Prozent. Die Kunden suchen nach individuellen Bikes, die Hersteller drängen in immer neue Nischen.

Arouna ist nicht nur Fast-Physiker, verhinderter Fußballer, sondern auch velophil - ein echter Fahrradfan. Sein neuentwickeltes Rad bezeichnet er als Umsetzung der mechanischen Philosophie in ein Projekt. "Für mich ist ein Traum in Erfüllung gegangen", sagt er. Kernidee der Lehre nach Arouna sei "die absolute Einheit". In diesem Fall passe sich das Fahrrad dem Fahrer an, "es ist absolut flexibel". Detaillierter kann er seine Philosophie nicht beschreiben. Es fällt schwer, ihm zu folgen.

Vor der Gründung seiner Firma Velopedart habe er mehrere klassische Fahrräder restauriert. Allen gemein war, dass sie den Fahrer in eine bestimmte Sitzposition gezwungen haben. "Das nimmt die Inspiration", sagt er. Bei seinem Prototyp, den es derzeit in drei verschiedenen Rahmenhöhen gibt, lässt sich der Sattel hin und her schieben. Sitzt er in der Mitte, fährt sich das Rad fast wie ein altertümliches Hochrad. Befindet er sich hinten, lässt es sich wie ein normales Stadtrad bewegen - nur mit mehr Sitzkomfort. Denn durch die Seilkonstruktion, federt der Sattel ein und bietet die Gemütlichkeit eines Gummisitzballs fürs Büro. Zum Aufsteigen muss man das Fahrrad leicht zur Seite kippen. "Ich habe es zum Patent angemeldet", sagt Arouna und blättert in seinen Unterlagen. "Zwar ist es noch nicht erteilt, es sieht aber gut aus", glaubt er.

Über sein Fahrrad schrieb er ein Gedicht

Auf den ersten Blick erinnert sein Rad, das den Namen "Der Philosoph" oder "Die Philosophin" trägt, an ein Pedersen, das um 1890 von dem Dänen Mikael Pedersen entwickelt wurde und bis heute gebaut wird. Auch er war mit dem Sitzkomfort der damals erhältlichen Fahrräder nicht zufrieden und entwickelte einen geflochtenen Sattel, der wie eine Hängematte zwischen Lenker und Sattelstütze aufgehängt wird. Im Unterschied zum Arouna-Sattel kann der des Pedersen nicht verschoben werden. Arouna besitzt selbst ein Pedersen von 1904. Das parkt als Bestandteil einer kleinen, aber feinen Sammlung, direkt neben seinem Bett. Fahrräder sind ihm nah.

Seinem eigenem Bike mit Seilsattelkonstruktion widmete er sogar ein Gedicht:

"Es ist wie eine Frau.

Sie hat mir ihre Geheimnisse verraten.

Sie hat mir erzählt, wie sie sein will.

Ich habe ihr gut zugehört.

Und ich habe sie so gut wie ich konnte beschrieben."

Die ersten Prototypen baute Arouna vor gut einem Jahr in einer Werkstatt in seinem Viertel, er besitze eine Ausbildung als Kunstrestaurator, daher das handwerkliche Geschick. Etwa 1,30-Meter Draht laufen an den Rohren des Rads vorbei, auch die Sattelhöhe lässt sich leicht variieren. Freunde rieten ihm ursprünglich davon ab, ein neues Fahrrad auf den Markt zu bringen. "Da ist kein Raum für Neuentwicklungen", sagte man ihm. Doch mittlerweile habe er über seine Facebook-Seite Kaufanfragen über Deutschland hinaus. Aber reicht das aus für die Geschichte vom Self-Made-Fahrradhersteller?

Die Historie renommierter Firmen belegt, dass es in Deutschland möglich ist, quasi aus der Garage heraus eine erfolgreiche Fahrradfirma zu gründen. "Selbstverständlich entscheidet neben dem handwerklichen letztendlich das unternehmerische Geschick über den wirtschaftlichen Erfolg. Als Beispiele für Unternehmungen aus Leidenschaft, die sich am Markt etablieren konnten, lassen sich z.B. Riese & Müller oder Schindelhauer nennen", sagt David Eisenberger, Leiter Marketing und Kommunikation beim Zweirad-Industrie-Verband, der die Interessen von etwa 85 Mitgliedsunternehmen vertritt.

Velopedart finanzierte der Entwickler mit seinen Ersparnissen

Arounas Prototypen sind so simpel gehalten wie möglich. In erster Linie, um Geld zu sparen. Er benutzte Stahl als Material für den Rahmen, verzichtete auf eine Gangschaltung, nähte die Ledersättel selber und wählte als Fixierung für den Verstellmechanismus des Sattels Schnellverschlüsse von Turnschuhen. Zur Finanzierung des Projekts griff er auf seine Ersparnisse zurück, für die Fertigung hat er eine Kampagne bei Startnext gestartet.

In Serie wird er die Produktion an Profis auslagern. Er beschäftigt einen Rahmenbauer in Hamburg, einen Produzenten in Lübeck und auch die Sättel will er künftig mit Hilfe von Lasertechnik in Hamburg fertigen lassen. Zusätzlich zu den bisher entwickelten drei Rahmengrößen soll es auch noch eine XL-Version geben für Menschen über 1,85 Meter Körperlänge. Je nach Ausstattung sollen die "Philosophen" 2500 bis 3500 Euro kosten.

Dass er die Räder in Deutschland produzieren lässt, sei ihm sehr wichtig, sagt er. Hamburg bezeichnet er als Heimat. Wenn er für sich selber etwas aufschreibt, dann tut er das in deutscher Sprache und nicht etwa auf Französisch. "Deutsch ist besonders präzise", sagt Arouna. Und Genauigkeit gehört eben zur Kunst des Rahmenbaus.