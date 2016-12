Fahrrad-Blog Mode-Tipps für den "Mamil"

Ich liebe Fahrradfahren, aber ich sehe nicht gerne wie ein Fahrradfahrer aus. Und erst recht will ich kein "Mamil" sein.

Das Akronym Mamil kommt aus Großbritannien und steht für Middle Aged Men in Lycra. Der lautmalerische Begriff bringt ein Dilemma auf den Punkt: Dass sich nämlich ein Großteil der angebotenen Fahrradbekleidung auf bunte und elastische Stoffe wie Lycra beschränkt.

Ich schäme mich zum Beispiel schon, in einer Radhose mit Sitzpolster ein Café zu betreten. Meine Fahrradkleidung soll so aussehen, dass ich mich darin nach der Arbeit auf ein Bier mit Freunden treffen kann, ohne mich in einer dunklen Ecke verstecken zu müssen.

Mit diesem Wunsch bin ich bestimmt nicht allein, deshalb macht "Radel verpflichtet" in dieser Folge einen kleinen Schlenker hin zum Mode-Blog: Die folgenden Hinweise und Erfahrungsberichte sind für andere Radfahrer hoffentlich hilfreich - ich bin jedenfalls der Überzeugung, dass man weder als Mamil noch völlig unpraktisch angezogen durch die Gegend fahren muss.

Aus England kommen glücklicherweise nicht nur Spottbegriffe für mittelalte Männer in Lycra, sondern auch modische Gegenentwürfe. Zum Beispiel eine Regenjacke der Firma Rapha. Die Jacke mit einrollbarer Kapuze benutze ich seit einigen Monaten Sie ist unauffällig genug, um den Weg durchs Großraumbüro zum Schreibtisch mit Würde zurückzulegen. Außerdem ist sie winddicht, mit einem Pullover darunter reicht sie für Fahrten bis in den späten Herbst.

Wenn meine Jacke verschlissen ist, werde ich mir den Kurzmantel der Firma Vulpine näher anschauen. Mit der Fahrradkleidung dieses Herstellers habe ich bereits gute Erfahrungen gemacht. Der Mantel ist optisch an einen klassischen Trenchcoat angelehnt und hat einige für Radfahrer interessante Details, etwa den reflektierenden Einsatz zwischen den Schößen und den großzügigen Schnitt an Brust und Schulter. Man könnte ihn auch zu einem Geschäftstermin tragen.

Zugegeben: Die Preise sind, wie häufig bei britischen Produkten, hoch. Aber die Qualität ebenfalls.

Eine sportlichere Variante der Winterjacke kommt aus Frankreich. Die Heidi-Jacke der provenzalischen Firma Café du Cycliste kann ebenso gut für eine Freizeittour wie für den Weg zur Arbeit genutzt werden und sieht auch in der Kneipe nicht fehl am Platz aus. Dank der Wattierung an der Vorderseite hält sie auch an wirklich kalten Tagen warm.

Dass auch deutsche Firmen modische Radkleidung entwerfen können, zeigt die Firma 0106. Den Kurzmantel Lehel habe ich einem Münchner Fahrradgeschäft anprobiert. Saß perfekt und hatte die kleinen Details, auf die man als Vielfahrer achtet: Ärmelbündchen, die keine Kälte durchlassen, Stretchteinsätze unter den Armen und einen Kragen, der sich bis zum Hals hochschließen lässt. Mir schien der Mantel allerdings sehr warm zu sein, so dass er vermutlich nur für die richtig kalten Tage geeignet ist.

Das Problem im Winter ist in der Regel nicht, dass man zu kalt, sondern zu warm eingepackt ist. Ich habe eine einfache Faustregel: Wenn ich losfahre und leicht fröstele, dann bin ich richtig angezogen. Nach zwei bis drei Kilometer zügigen Fahrens ist mir angenehm warm. Meine wattierte Jacke von Gore Bike Wear trage ich nur, wenn die Temperatur deutlich unter Null sinkt oder ich mal kurz zum Supermarkt fahre.

Als Hose reicht mir eine Jeans, jedenfalls im Sommer. Im Winter bevorzuge ich eine spezielle Fahrradjeans, die hinten etwas höher geschnitten ist, damit der Wind nicht reinpfeift. Wenn man die Hose hochkrempelt, wird man im Dunkeln außerdem gut gesehen, weil sie an der Innenseite der Beine reflektierende Elemente hat.

Radlerjeans gibt es mittlerweile auch in Karottenform, also oben weiter und unten eng. Kenne ich noch aus den Achtzigerjahren, in denen ich modisch sozialisiert wurde. Das ist eigentlich der für das Fahrrad am besten geeignete Schnitt. Allerdings bin ich noch nicht so weit, mich darauf wieder einzulassen.

Die Lösung mit den Wanderschuhen ist noch nicht ausgereift

Das Hauptproblem an kalten Wintertagen sind die Füße, und hier gibt es leider keine wirklich befriedigende Lösung. Thermoüberschuhe sind zwar fürs Rennrad okay, aber in der Stadt nervt das Aus- und Anziehen der Schlappen. Wenn es wirklich kalt ist, fahre ich in Wanderschuhen mit Schafswollsohle. Die sind eigentlich zu schwer, aber warme Füße sind wichtiger.

An den kältesten Tagen im Januar und Februar, wenn die Temperaturen in Berlin auf minus zehn Grad oder niedriger sinken, trage ich an den Händen Fäustlinge, die ich mir zum Skifahren gekauft habe. Das reicht, um mit warmen Fingern im Büro anzukommen. Ansonsten tun es meistens ein paar Handschuhe, die nicht speziell für das Radfahren gedacht sein müssen.

Bleibt noch der Kopf. Da ich nur mit Helm fahre, brauche ich eine dünne Mütze zum darunterziehen. Seit einigen Jahren gibt es Kappen, die nach dem Vorbild belgischer Fahrradmützen gearbeitet sind. Ich habe eine von der japanischen Firma Pedal Ed. Sie hält Ohren und Nacken warm und sieht stylish aus. Finde ich zumindest. Meine Frau kommt dagegen aus dem Lachen nicht raus, wenn sie mich mit der Kappe sieht.

Radfahren, das habe ich mittlerweile gelernt, ist nicht nur eine körperliche Herausforderung, sondern auch eine ästhetische.