Extrem-Fahrtraining für Chauffeure Rasen für den Boss

Es regnet heftig und es herrscht dunkle Nacht, aber die teuren Limousinen rasen trotzdem mit 160 km/h über die Straße. Eine ganze Kolonne, der Abstand zwischen den Autos beträgt kaum zwei Meter. Für normale Fahrer ein Höllenritt, aber hier handelt es sich um ein Training für den Berufsalltag.

Hinterm Steuer der Wagen sitzen professionelle Chauffeure. Sie fahren Minister, Regierungsbeamte, Bankenvorstände oder Wirtschaftsbosse. Morgens holen sie ihre Chefs ab, bringen sie ins Büro oder zu einem Termin. Abends geht es dann wieder zurück.

Etwa 80.000 bis 100.000 Kilometer fahren die Profis im Jahr, meist in Oberklasse-Fahrzeuge wie Mercedes S-Klasse oder BMW 7er. Sie verstehen sich als Dienstleister, treten gepflegt in Anzug und Krawatte auf, sind loyal und höflich. Was sie jetzt gerade auf einem Hochgeschwindigkeitsoval auf einem Testgelände des Zulieferers Bosch vollziehen, sieht jedoch aus wie eine wilde Stunt-Choreografie.

Fabian Hoberg Nächtliche Fahrübung mit 160 km/h

"1, 2, 3, 5 und die 6 auf die 4" quakt es aus den Funkgeräten in den Autos. Sofort ändern die Fahrer ihre Position, reihen sich in eine neue Formation ein, schließen auf.

"Ein guter Chauffeur muss nicht nur sicher Auto fahren können, sondern auch unter Zeitdruck und Stress einen kühlen Kopf bewahren", sagt einer der Kursleiter, ein Polizeipsychologe. "Außerdem muss er fit sein und seinen Gast immer sicher transportieren können, auch nachts".

Dazu gibt der Polizeipsychologe Tipps zur Stressvermeidung im Auto. Denn als Chauffeur kann es durchaus vorkommen, dass man einen Passagier an Bord hat, der schon mal für öffentliche Kontroversen gesorgt hat - und man plötzlich von einer Demonstrantenmenge eingeschlossen wird.

"Wenn ein Auto plötzlich von allen Seiten von Menschen bedrängt und mit Eiern beworfen wird, kann der Fahrer in Panik geraten. Er darf es aber nicht", sagt der Polizeipsychologe. Um seinen Schützlingen Besonnenheit beizubringen, unterzieht er sie einem autogenen Training. Einfache Tipps gibt es ebenfalls, so rät er zum Beispiel dazu, während Pausen einen kurzen Spaziergang zu machen oder ein Nickerchen einzulegen.

Bei den Lehrgängen gibt es keine Statisten, die als Demonstranten das Auto durchschütteln - die Stresssituationen werden durch Übungen simuliert. Zum Beispiel müssen die Teilnehmer, während sie im Auto driften oder eine Kolonne bilden, das Radio leiser und lauter stellen, von 150 in Dreierschritten runterzählen und Telefonate führen. Außerdem werden Handlungsmuster durchgespielt. Etwa: Wie reagiere ich, wenn der Passagier einen Herzinfarkt erleidet? Klar, dass zum Training ein Auffrischungskurs in Erster-Hilfe gehört.

Für die praktischen Fahrübungen ist unter anderem Christian Riedemann zuständig, ein professioneller Rallyepilot. Er weist die Teilnehmer übers Funkgerät an. "Es geht hier nicht nur um Geschwindigkeit, sondern um Fahrfluss, Fahrzeugbeherrschung und das Wissen, was das Auto wann und wie macht." Beim Drift in einem Kreis sollen die Fahrer zum Beispiel lernen, wie das Auto reagiert, wenn das Heck ausbricht.

Fabian Hoberg Übungsleiter Christian Riedemann

Bei einer Übung rasen die Teilnehmer mit mehr als 100 km/h durch eine Lichtschranke. Plötzlich leuchtet ein rotes Signal auf der rechten Seite auf - der Fahrer muss schnell nach links ausweichen, bremsen darf er erst danach. Immer wieder wird das Manöver trainiert, per Zufallsgenerator leuchtet das Signal entweder rechts oder links. Dazu kommen Vollbremsungen aus 120 km/h und Slalom-Fahrten durch eine Pylonengasse.

Auf dem Rundkurs wird schon fast im Renntempo gefahren. Geschlossen zieht die Kolonne über die Strecke, über Funk kommen ständig Hinweise zur Ideallinie. Die Fahrzeuge müssen dicht an dicht fahren, Attentätern oder Dränglern darf keine Lücke geboten werden. Warum das hohe Tempo? Ganz einfach: "Schnelle Ziele sind schwieriger zu treffen als langsame", sagt Riedemann.

Die Teilnehmer wollen ihre Grenzen testen

Berufsfahrer Stefan Müller belegt schon seit 20 Jahren jährlich das Spezialtraining. "Hier auf der abgesperrten Strecke kann ich die Grenzen bei mir und dem Auto ausloten, außerdem schult es meine Reaktionen bei Gefahrensituationen", sagt er. "Es ist doch wie beim Fußballspieler: Der muss auch ständig Elfmeter trainieren."

"Chauffeur kann jeder mit einem gültigen Führerschein werden, der Beruf ist nicht geschützt", sagt der Chef des Fahrerprogramms, Lutz Streifling. Um professionelle Standards festzulegen startete unter anderem der Autohersteller Mercedes vor 20 Jahren erstmals ein spezielles Berufsfahrertraining. Die Übungen dazu hatte Mercedes schon in den Siebzigerjahren entwickelt - im Rahmen eines Fahrsicherheitstrainings für die Spezialeinheit GSG9. Damals wurden noch Blendgranaten unters Auto geschmissen. Die Bedrohung durch die RAF war allgegenwärtig.

Heute sitzen die Chefs nur noch selten in gepanzerten Fahrzeugen, die Bedrohung besteht eher aus Demonstranten oder zunehmenden Verkehr. 1995 hatte ein Mitarbeiter, dessen Vater Vorstandsfahrer bei der Deutschen Bank war, die Idee der Berufsfahrertrainings. Neben Mercedes bieten auch Audi und BMW solche Lehrgänge an. Ab 1700 Euro kostet ein Kurs für zwei Tage. Dafür wissen die Kunden das Geld gut angelegt, schließlich sind es meistens sie, die hinten rechts im Auto sitzen.

Eine der wichtigsten Fähigkeiten eines Chauffeurs wird in den Lehrgängen nicht vertieft - weil sie einfach als unabdingbare Voraussetzung gilt. "Verschwiegenheit muss sein", sagt Stefan Müller. Selbstbeherrschung zählt genauso viel wie die Beherrschung des Fahrzeugs: Was im Auto passiert, bleibt im Auto.