Fahrzeugtuning So breit, so flach

UZ UZ UZ!!! Hinter mir kommt was Rollendes mit lauten Bässen angehopst, während ich an der roten Ampel warte. Sagenhaft! Im Rückspiegel sehe ich eine Hutze auf einer Kunststoffmotorhaube mit Rennverschlüssen. Jetzt zieht der Wagen nach rechts und steht neben mir. UMF! UMF! UMF! Die automobile Gürtellinie zieren die in Schreibschrift gesetzten Initialen des Fahrers. Glaube ich. Noch ist die Ampel rot. Der Heckflügel vom Format eines Kneipentresens wird abgerundet durch Insektenaugenrücklichter mit ganz vielen kleinen Lämpchen drin. Teils fast auf der Straße schleifend, bewundere ich ganz unten verbreiterte Plastikschweller und mit Aufklebern angedeutete Lufteinlässe.

Kein Federweg ist für den Fahrer offenbar ein guter Federweg, die Niederquerschnittsreifen kauern direkt in den Radhäusern. Den Rücksitz ersetzt ein Subwoofer vom Durchmesser einer Regentonne, die Bässe verursachen trotz Pufferkondensator Zündaussetzer und lassen die Rücklichter im Takt flackern. BOUM! BOUM! BOUM! Alle Karosserie-Schweißpunkte, die nicht das straffe Fahrwerk schon hat brechen lassen, reißen spätestens bei 230 Bpm. Beide Fenster sind heruntergekurbelt, der Beat stampft aus den Boxen und lässt die oben aufgezählten Anbauteile schnarrend vibrieren.

BUMM SCHRR! BUMM SCHRR! BUMM SCHRR! Den Fahrer sehe ich fast gar nicht, er scheint recht klein zu sein. Aus irgendeinem Grund wird das Lenkrad mit dem durchgestreckten linken Arm gehalten, die Schulter unter dem Hosenträgergurt dabei leicht nach oben gezogen, der Oberkörper zur Fahrzeugmitte und zur Musikanlage geneigt. Neben ihm erahne ich eine junge Frau, die auf ihr Smartphone guckt. Die beiden reden nicht, wie auch, bei der lauten Musik? Die Ampel wird grün. Der Motor röhrt für einen kurzen Moment lauter als die Musik. Hinten mündet das dünne Serienrohr des Vierzylinders in ein Ofenrohr, in das ein Handball reinpassen würde. Das Aggregat entfesselt seine 70 PS bei 7000 Umdrehungen und entwickelt dabei das Drehmoment einer rotierenden Wahrheit-oder-Pflicht-Flasche auf einem Kindergeburtstag. Weg ist er und lässt mich in einer kleinen, blauen Ölwolke fassungslos stehen.

Geschmack ist nicht verhandelbar

Ich hatte wirklich geglaubt, die Baumarkt-Tuner seien in den Neunzigerjahren ausgestorben, dem scheint aber nicht so. Doch wissen Sie was? Am Ende des Tages zolle ich demjenigen meinen Respekt, der viel Geld und viel Zeit in sein Auto investiert, um es so zu personalisieren, dass es seinen Wünschen entspricht. Das müssen ja nicht meine Wünsche sein. Wer bin ich denn, dass ich da urteilen müsste? Geschmack ist nicht verhandelbar, und Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Oder des Besitzers. Aber auf meiner Weiterfahrt muss ich doch ziemlich schmunzeln und werde die Bilder im Kopf nicht mehr los. Noch Minuten später meine ich, entfernt den Bass zu hören.