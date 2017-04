Französisches Stadtauto "Minima" Smart, aber erfolglos

Die Fallhöhe war sozusagen maximal. Im Oktober 1973 fand die spektakulärste Premiere des Autosalons in Paris nicht auf dem Messegelände an der Porte de Versailles statt, sondern im 56. Stockwerk, fast ganz oben, im kurz zuvor eröffneten Tour Montparnasse. Dort, mit phantastischem Rundblick auf die französische Hauptstadt und das übliche Gedränge auf ihren Straßen, stand ein Kleinstfahrzeug, dass dem Verkehrskollaps entgegenwirken sollte: der Minima.

Der orangefarbene Zweisitzer war kaum mehr als zwei Meter lang, verfügte über Schiebetüren an den Seiten und eine Klappe am Heck. Dort steckte auch der luftgekühlte Zweizylinder-Boxermotor aus dem Citroën Dyane 6 mit einer Leistung von 32 PS, der das extrem leichte Wägelchen mit Stahlrohrrahmen und Kunststoffkarosserie auf mehr als 100 km/h beschleunigte. Die Tachoskala im spartanischen Cockpit des Autozwergs reichte jedenfalls bis 110 km/h.

Erdacht hatte sich das Minimobil der französische Ingenieur und Erfinder Victor Bouffort gemeinsam mit dem Schriftsteller Henri Viard. Den beiden war angesichts der immer verstopfteren Straßen von Paris aufgefallen, dass in vergleichsweise großen Autos fast immer nur ein Mensch unterwegs war, nur selten waren es zwei oder gar mehr. Und so konzipierten sie den Minima konsequent als Alltagsauto für den modernen Großstadtbewohner: Kompakt genug, um es quer am Straßenrand parken zu können, und zugleich flott genug, um damit auch auf dem Autobahnring um Paris hurtig mitschwimmen zu können.

Perfektes Timing für den Minima? Großer Irrtum

Dass unmittelbar nach der Präsentation des Minima auch noch die erste Ölkrise ausbrach und das Benzin binnen weniger Wochen erstens teuer und zweitens knapp wurde, konnten Bouffort und Viard natürlich nicht ahnen, aber es schien ein weiteres Signal dafür zu sein, dass sie mit ihrem Minima genau richtig lagen.

Exakt das Gegenteil war jedoch der Fall. Nach kurzem Enthusiasmus des Fachpublikums über das putzig-clevere Minimobil interessierte sich schon bald niemand mehr dafür. Schon gar nicht die Autoindustrie. Der Minima-Prototyp blieb ein Einzelstück. Und die weiteren Ideen, die sich Bouffort und Viard für die Zukunft des Wägelchens ausgedacht hatte, wurden auch nicht weiter verfolgt: Schon damals nämlich hatten sie Pläne, hunderte Minima-Modelle in zentralen Zonen der Großstädte den Passanten als Kurzzeit-Leihautos zur Verfügung zu stellen - und zwar gratis. Eine minimalistisches Car-Sharing-System also, das jedoch ebenfalls nie realisiert wurde.

Auf der Suche nach dem Minimal-Mobil

Wer heute an Kleinstwagen wie Smart denkt und an Carsharing-Anbieter wie Car 2 Go, wird im Minima durchaus die Grundideen wiedererkennen. Nur, dass Bouffort sie schon vor knapp 50 Jahren hatte. Der Tüftler ersann immerhin anschließend etliche weitere Fahrzeuge, die stets überaus praktisch, robust und pragmatisch konstruiert waren, darunter zahlreiche Vehikel fürs Militär und sogar die Kettenmobile für eine französische Polarexpedition. Boufforts kommerziell erfolgreichste Schöpfung war allerdings der Klapproller Valmobile, der sich aus einem Koffer binnen - wie die Reklame versprach - 30 Sekunden zu einem Miniscooter zusammenbauen ließ, für den es sogar einen Beiwagen gab.

Zwar wollte in Frankreich ebenfalls kein Hersteller etwas von einem derart rudimentären Fortbewegungsmittel wissen, doch die japanische Firma Hirano fertigte tausende dieser Kofferroller in Lizenz. Heute werden die originellen Zweiräder unter Fans in Europa zu Preisen von bis zu 5000 Euro gehandelt.