Luftfahrt Franzose überquert Ärmelkanal in fliegendem Auto

Bruno Vezzoli ist es gelungen, den Ärmelkanal mit einem fliegenden Auto zu überqueren. Der Franzose startete sein riskantes Unterfangen am Mittwochmorgen auf einem verlassenen Militärflughafen in Ambleteuse, einem kleinen Ort in der Nähe der französischen Hafenstadt Calais. Nach einem 59 Kilometer langen Flug landete er sicher in der Nähe von Dover in Großbritannien.

"Das größte Problem wäre eine technische Panne", sagte Vezzoli kurz vor dem Start. "Normalerweise setze ich in so einem Fall wieder auf dem Boden auf, aber jetzt würde ich im Wasser landen". Seine Konstruktion namens Pegasus - benannt nach dem fliegenden Pferd aus der griechischen Mythologie - hielt jedoch stand.

Bei Pegasus handelt es sich um eine Art Strandbuggy mit Gleitschirm und Propeller. Das Konzept stammt von dem französischen Unternehmer Jerome Dauffy, der sich nach eigenen Angaben von Louis Bleriot inspirieren ließ. Der Luftfahrt-Pionier überquerte 1909 als erster Mensch mit einem Flugzeug den Ärmelkanal.

"Die Automobil- und Luftfahrtindustrie wurde vor etwa einem Jahrhundert geboren. Jetzt ist es uns endlich gelungen, beide Dinge zu kombinieren", sagte Dauffy. Wie die französische Zeitung "Le Point" berichtete, braucht Pegasus eine Startlauf von etwa 100 Metern. Das Luftgefährt könne eine Geschwindigkeit von 80 km/h und eine Flughöhe von 3000 Metern erreichen.

Die Überquerung des Kanals in dem Paraglider-Buggy Pegasus war eine tollkühne Aktion - angesichts der ursprünglichen Pläne aber ein ziemlich kurzer Trip: Dauffy wollte eigentlich eine Flugmaschine entwickeln, in der sich in 80 Tagen die Welt umrunden lässt.