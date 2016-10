Hilfe für Radfahrer Schöner stoppen

Beim Radfahren ist es wie in der Liebe: Manchmal möchte man sich einfach irgendwo festklammern. Das ist vor allem dann der Fall, wenn man plötzlich anhalten muss - zum Beispiel an einer roten Ampel. Anders als mit dem Auto ist es mit dem Rad nämlich ungleich nerviger und anstrengender, wieder in die Gänge zu kommen. Meistens muss man ein Bein auf den Boden kriegen, aus dem Sattel steigen, warten, wieder aufsteigen und dann weiterstrampeln.

Wundert es da noch jemanden, dass viele Radfahrer ständig bei Rot über die Straße rauschen?

Das ist natürlich rücksichtslos, gefährlich und kann teuer werden. Es ist ja schon eine Erleichterung, wenn man beim Anhalten beide Füße auf den Pedalen lassen kann. Und genau das ist auf verschiedene Arten möglich. Ein Überblick.

Der Klassiker

Anlehnen am Ampelmast.

Getty Images Meistens da, wenn man ihn braucht: der Ampelmast

Verfügbarkeit: Immer - vorausgesetzt, man ist rechtzeitig da. Wer zuerst kommt, lehnt zuerst.

Vorteil: Ein Ampelmast ist immer auch ein Infostand, die Lektüre der Aufkleber und Zettel sorgt für Kurzweile. Nach dem Halt weiß man, welche Haustiere in der Umgebung gerade vermisst werden oder wieviele Akademiker-Pärchen auf Wohnungssuche sind.

Nachteil: Das kalte Metall der Ampel schmeichelt kaum der Hand. Maximal nur für zwei Radfahrer gedacht.

In Kopenhagen ist alles besser

In der Hauptstadt Dänemarks, Sehnsuchtsort der urbanen Radfahrer, sind Ampeln mit Fußrasten und Haltestangen ausgestattet. Biker können sich daran bequem abstützen. Noch besser sind die Geländer, an denen gleich mehrere Radler Platz haben. Manche Masten sind auch mit besonders liebevollen Accessoires verziert, den sogenannten Love Handles:

Copenhagenize Design Praktisch und nett: Love Handles für Radler

Verfügbarkeit: Ampeln mit Haltegriffe für Radler gibt es auch in Deutschland, zum Beispiel in Stuttgart.

Vorteil: Jede dieser Halterungen ist ein Stück greifbarer Mobilitätswandel.

Nachteil: Gibt's nicht. Bitte mehr davon!

Stillstand ist Fortschritt

"Track Stand" lautet die Bezeichnung dafür, wenn man mit dem Rad auf der Stelle balanciert, ohne die Füße abzusetzen.

Verfügbarkeit: Jederzeit - wenn man die Technik beherrscht.

Nachteil: Siehe Verfügbarkeit.

Vorteil: Man kann von den Profis lernen. Radkurier Philipp Köhler aus Hamburg zeigt, auf was man beim Track Stand achten muss. "Das geht eigentlich mit jedem Fahrrad", sagt er, "nur die Bremsen sollten präzise greifen." In diesem Video erklärt er die richtige Track-Stand-Technik:

Video SPIEGEL ONLINE

Stütze beim Start

Der Autohersteller Ford hat in den USA ein Patent auf Stützräder angemeldet. Bei dem System fahren automatisch zwei Stützen mit kleinen Rädchen auf Höhe der Hinterachse aus, sobald man eine bestimmte Geschwindigkeit unterschreitet. Beim Halt braucht man also nicht die Füße auf den Boden stellen. Fährt man wieder los, ziehen sich die Haltestangen mit zunehmender Geschwindigkeit wieder ein. In diesem Video wird die Technik erklärt:

Verfügbarkeit: Eine Ford-Sprecherin teilt auf Anfrage mit, dass das Unternehmen "neue Ideen" grundsätzlich durch eine Patentierung schütze, diese aber nicht zwangsläufig in Produktion gingen. Sollten die Stützrädchen kommen, dann wohl nicht so schnell.

Vorteil: Stützräder geben Halt.

Nachteil: Es sind halt Stützräder.

Wer sein Rad liebt, lässt schieben

Auf Pedelecs und E-Bikes fährt es sich sowieso einfacher, aber manche Exemplare sind zusätzlich mit einem Knopf ausgestattet, der bei Betätigung für Extra-Schub sorgt. Die Boost-Funktion ist besonders beim Anfahren hilfreich - ein kurzer Tritt ins Pedal reicht, und man ist sofort wieder in Schwung.

SPIEGEL ONLINE Kleiner Knopf mit großer Wirkung: der Boost-Button an einem Pedelec

Verfügbarkeit: An Fahrrädern mit E-Motor.

Vorteil: Bequemer geht's kaum, auch wenn man einen Fuß von den Pedalen nehmen muss.

Nachteil: Teuer in der Anschaffung. Manchmal kriegt man Gewissensbisse gegenüber anderen Radfahrern (meistens aber nicht).