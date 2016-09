Selbstversuch Hochrad. Und runter?

Eigentlich sind die Hochräder von Per-Olof Kippel Designerstücke von schlichter Eleganz. Ein gebogener schwarzer Rahmen verbindet ein winziges Hinterrad mit einem riesigen Vorderrad. "Wer es sieht, lächelt automatisch", sagt Kippel. Das stimmt. Wahr ist aber auch: Sein Hochrad ist furchteinflößend. Ich soll da nämlich jetzt raufklettern und fahren.

Der Schwede Per-Olof Kippel ist wie seine Hochräder: Drahtig und stilvoll, ein 49-jähriger Architekt in Jeans, weißem T-Shirt und Turnschuhen. Auch er kann Menschen zum Lächeln bringen und ihnen gleichzeitig Angst einjagen. Die Bremsen, sagt er, habe er bei seiner Konstruktion weggelassen: "Aus Sicherheitsgründen." Damit ist auch schon alles über den Alltagsnutzen von Hochrädern gesagt.

Die ersten Exemplare rollen im 19. Jahrhundert über Europas Straßen. Hinter ihrer grotesken Form steckt ein ingenieurstechnischer Kniff: Die Pedale sind über eine Starrachse mit dem Vorderrad verbunden - je größer der Durchmesser des Rads, desto mehr Strecke lässt sich mit einer Pedalumdrehung zurücklegen. Das verkümmerte Hinterrad ist nichts weiter als ein Stützrädchen.

Aber warum keine Bremse? "Bei einem plötzlichen Stopp sind die Fahrer oft kopfüber auf den Boden gestürzt", sagt Kippel, der auf Englisch mit mir spricht. "That's the way they died." Verstanden. Diesen Weg würde ich mir gerne ersparen.

