Luxus-Kinderautos Diese kleinen Wagen kosten so viel wie Kleinwagen

Dieser Rolls-Royce ist ein Einzelstück, der Nobelhersteller hat ihn exklusiv für das Kinderkrankenhaus in Sussex gebaut. Er wurde in 400 Stunden Handarbeit gefertigt und dürfte preislich somit über dem Oldie von D. Throne liegen. In einer Hinsicht ist der kleine Flitzer sogar innovativer als die "normalen" Modelle von Rolls-Royce: Während Wraith, Phantom und Ghost mit großen Verbrennermotoren fahren, hat die Kinderkarre einen E-Abtrieb.