Lifehacks Warum Sie ihr Auto mit Zahnpasta pflegen sollten

Handy als Navigationsgerät einsetzen? Erlaubt, wenn... ... Sie es richtig befestigen und die Hände am Steuer lassen. Für gewöhnlich gilt: Handy am Steuer, das wird teuer. Wenn Sie erwischt werden, kostet es 60 Euro, zudem gibt's einen Punkt in Flensburg. In Zeiten, wo das Smartphone auch als Navigationsgerät einsetzt wird, steigt die Gefahr, eine Strafe zu kassieren. Es sei denn, Sie besitzen eine Halterung: Mit einem Gummiband können Sie Ihr Smartphone an einer Lüftungsöffnung befestigen.