Womöglich lag eine Rasierklinge neben dem Zeichenbrett, als Giorgetto Giugiaro 1971 begann, ein Auto zu entwerfen, das so zugespitzt war wie wohl noch keines zuvor. Eine Straßenzulassung erhielt der Wagen dennoch, und er wurde auch von etlichen Besitzern gefahren. Seine Form löst noch heute staunendes Kopfschütteln aus.

Giugiaro hatte bereits für Fiat Automobile gezeichnet, für Bertone und für Ghia, ehe er sich mit einem Partner 1968 selbstständig machte und die Firma Ital Styling (heute: Italdesign) gründete. Einer der ersten Aufträge für das junge Unternehmen kam von Maserati. Giugiaro entwarf den Sportwagen Bora, das erste Mittelmotormodell der italienischen Marke, das 1971 präsentiert wurde. Ein durchaus vernünftiger Supersportwagen, der zwar 275 km/h schnell war, aber auch einen vollwertigen Kofferraum bot.

Der Traum vom extremen Auto

Giugiaro aber träumte offenbar von einem weitaus extremeren Auto, und das realisierte er: Auf dem Autosalon in Turin im Herbst 1971 präsentierte Italdesign den Maserati Boomerang. Keilförmige Karosserien waren damals schwer in Mode, dies jedoch war keine keilförmige Bauform, sondern eine Klinge aus Metall und Glas. So flach wie noch kein Auto zuvor.

Die trapezförmige Frontscheibe stieg in einem Winkel von lediglich 13 Grad aus der Horizontalen an. Das ganze Auto war nur 1,07 Meter hoch, bestand fast ausschließlich aus schnurgeraden Linien sowie glatten, ebenen Flächen und verzichtete gänzlich auf Ornament.

Erst die Hülle, dann die Technik

Der Wagen war so radikal konzipiert, dass er bei seinem ersten Auftritt in Turin lediglich eine Skulptur ohne technisches Innenleben war. Das folgte dann wenige Monate später beim Autosalon in Genf 1972. Dort stand der Maserati Boomerang abermals, diesmal fahrbereit durch die Zutaten aus dem Serienmodell Bora und damit unter anderem mit einem 4,7-Liter-V8-Motor mit 314 PS Leistung und einer Höchstgeschwindigkeit von schätzungsweise 300 km/h - so genau wusste das keiner zu sagen.

Es ging in erster Linie auch gar nicht darum, das Auto zu fahren, sondern es anzuschauen, zu bewundern, zu begreifen. Die Form der Karosserie, die irre Gestaltung der 15-Zoll-Felgen, das abrupte Heck, die fast komplett verglasten Türen, von deren beiden großen Scheiben sich die jeweils untere öffnen ließ. Wobei, die hatte sich Giugiaro offenkundig vom Lamborghini Marzal abgeguckt, der schon ein paar Jahre zuvor für Furore gesorgt hatte.

Das wiederum gelang dem Maserati Boomerang vor allem dank seines tollkühnen, kreisförmigen Cockpits. Darin waren sechs Rundinstrumente sowie diverse Schalter direkt vor dem Fahrer angeordnet. Drumherum, wie eine Art umlaufender Henkel der gesamten Konstruktion, ragte das Lenkrad hervor.

Kein Keil wie viele andere

Wenn man den Wagen flüchtig betrachtet, ist er einer von vielen Sportwagen-Keilen, die zu dieser Zeit en vogue waren. Doch dass der Boomerang aus der Karosserie-Keilerei heraussticht, ist kein Zufall. Bei kaum einer anderen Studie dieser Ära des Autodesigns sind Linien und Formen so reduziert und konzentriert wie bei dem Maserati-Unikat. Giugiaro deutet damit einmal mehr an, worin seine Meisterschaft bestand, die sich kurz darauf in Serienmodellen wie dem VW Golf I, dem Fiat Panda oder dem Saab 9000 manifestierte.

Anfang der Siebzigerjahre tourte der Boomerang über etliche Automessen, bis er nach einer Ausstellung in Barcelona 1974 von einem Barbesitzer aus Benidorm gekauft wurde. Danach war der Wagen zeitweise in Besitz eines deutschen Maserati-Sammlers; später ging er durch weitere Hände. Zwischenzeitlich wurde das Auto gründlich restauriert, die Elektrik komplett überarbeitet, und von Zeit zu Zeit tauchte es auf diversen Automobilveranstaltungen wie jenen im kalifornischen Pebble Beach oder im italienischen Cernobbio am Comer See auf.

2014 diente der Wagen als retro-utopisches Requisit für Modeaufnahmen der französischen Firma Louis Vuitton und im September 2015 wechselte es bei einer Auktion von Bonhams zum bislang letzten Mal den Besitzer. Über den neuen Eigner des Boomerang ist nur bekannt, dass er 3,3 Millionen Euro für das Auto bezahlte. Es ist nach wie vor fahrtüchtig, allerdings weiß niemand, ob und in welcher Intensität die bisherigen Eigentümer den Zweisitzer auch nutzten. Einen Kilometerzähler gibt es ohnehin nicht im Maserati Boomerang.