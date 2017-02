Motorradklub Caramel Curves "Du brauchst eine Vagina, um dabei zu sein"

Schwarze Frauen auf schweren Motorrädern, großbusig, ihre prallen Hintern stecken in knallengen Lederklüften, an den Füßen tragen sie hochhackige Stiefel: Die ehrliche Beschreibung der Caramel Curves klingt erst einmal wie eine schmierige Männerfantasie. Aber diese Damen sind das genaue Gegenteil einer Pornoversion der Hells Angels. Den Curves geht es um Selbstbestimmung. Zufällig sehen sie dabei aus wie eine Horde Superheldinnen.

Die Mitglieder leisteten Pionierarbeit: Als sich ihre Clique 2008 in New Orleans zu einem Motorradklub für Frauen formierte, war es der erste dieser Art in der Südstaatenmetropole. Shanika "Tru" Beatty ist ein Gründungsmitglied. "Jede von uns war vorher schon in einem Klub, meistens als einzige Frau unter lauter Männern", sagt die 34-Jährige. "Das hatten wir satt, mitsamt dieser ewigen schwarzen Lederjacken. Wir wollten endlich hübsch aussehen."

Akasha Rabut Tru auf ihrer Maschine

SPIEGEL ONLINE: Tru, Sie und die anderen Mitglieder der Caramel Curves tragen auf dem Motorrad Schuhe mit sehr hohen Absätzen. Wie fährt es sich in High Heels?

Shanika "Tru" Beatty: Anhalten und Losfahren ist nicht ganz einfach, weil man da standfest sein muss. Ohne Übung kann das wackelig werden, aber für uns ist das kein Problem. Die Sache ist nun mal so: Wir wollen uns wie Frauen fühlen, und Frauen tragen High Heels.

SPIEGEL ONLINE: Ist das eine Aufnahmebedingung bei den Caramel Curves?

Beatty: Nein. Es geht auch nicht darum, besonders schnell fahren zu können oder viele Tricks zu beherrschen. Man muss mit dem Motorrad gut umgehen und die eigenen Fahrkünste richtig einschätzen können, dann ist man bei uns an der richtigen Adresse. Eine Bedingung gibt es da aber noch.

SPIEGEL ONLINE: Und die wäre?

Beatty: Wir sind ein Motorradklub für Frauen. Du brauchst eine Vagina, um dabei zu sein.

SPIEGEL ONLINE: Verstehe. Gibt es denn viele männliche Bewerber?

Beatty: Wir haben immer wieder Anfragen.

SPIEGEL ONLINE: Wie reagieren die Männer-Motorradklubs auf die Caramel Curves?

Beatty: Manche respektieren uns. Aber andere wiederrum scheinen irgendwie neidisch auf uns zu sein. Hassen sie uns? Ich weiß nicht .

Trus Redefluss gerät ins Stocken. Sie sucht nach den richtigen Worten, zögert lange zwischen den einzelnen Sätzen. Schließlich platzt es aus ihr heraus:

Die Motorradszene ist in den Fünfzigerjahren hängen geblieben. Da herrscht förmlich eine Rassentrennung, weiße Biker bleiben unter sich, schwarze Biker ebenso, und wir Frauen, wir gelten als der Bodensatz der Szene.

SPIEGEL ONLINE: Worin äußert sich das?

Beatty: Hm, wie erkläre ich das bloß, ohne mein Leben zu riskieren?

Kurze Stille an beiden Enden der Telefonleitung. Dann fängt Tru an zu lachen.

Nein, jetzt bitte nicht falsch verstehen, so schlimm ist es nicht - aber die Motorradszene ist nun mal eine Art Geheimgesellschaft mit eigenem Kodex. Es gibt ein regelmäßiges Treffen der Präsidenten aller Klubs aus verschiedenen Regionen. Weibliche Präsidentinnen sitzen da zwar mit am Tisch - aber sie haben nichts zu bestimmen. Es zählt nur die Meinung der Männer, da herrscht eine totale Ungerechtigkeit.

SPIEGEL ONLINE: Die Caramel Curves existieren seit fast zehn Jahren - gab es in dieser Zeit überhaupt keine Fortschritte bei der Gleichberechtigung?

Beatty: In New Orleans haben wir einiges erreicht. Hier respektiert man uns mittlerweile. Trotzdem ist es ein ständiger Kampf, es gibt immer wieder Anfeindungen.

SPIEGEL ONLINE: Können Sie ein Beispiel nennen?

Beatty: Vergangenes Jahr hat ein Biker von einem anderen Klub uns aufgefordert, die Buchstaben MC von unseren Westen zu entfernen.

SPIEGEL ONLINE: Warum?

Beatty: MC steht für Motorcycle Club. Dieser Typ behauptete, MC habe ursprünglich mal für Male Club (Männerverein) gestanden. Das mag ja stimmen - aber so ist das eben schon längst nicht mehr. Jedenfalls waren wir seiner Ansicht nach nicht dazu berechtigt, ein MC zu sein.

SPIEGEL ONLINE: Wie ist die Sache ausgegangen?

Beatty: Ich habe mit dem Typen gesprochen, und glauben sie mir, er hat sich nicht gerade wie ein Gentleman benommen. Aber ich habe ihm klar gemacht, dass sich gewisse Dinge eben ändern. Ich meine, wer hätte denn gedacht, dass der US-Präsident mal ein Schwarzer sein würde?

SPIEGEL ONLINE: Die Caramel Curves sind also nach wie vor ein MC?

Beatty: Oh ja.

SPIEGEL ONLINE: Was bedeutet Motorradfahren für sie persönlich?

Beatty: Freiheit.

SPIEGEL ONLINE: Das sagen alle.

Beatty: Also es gab da diesen einen Moment, ist schon ein paar Jahre her, aber er zeigt, was Motorradfahren mit mir macht: Ich war morgens unterwegs, in Hektik und ich fuhr viel zu schnell, und da sah ich plötzlich den Sonnenaufgang über dem Wasser - wir sind hier in New Orleans vom Wasser umschlossen - es war so wunderschön und ich fuhr langsamer, um den Anblick zu genießen. Da dachte ich mir: Man muss auch mal runter vom Gas im Leben, sonst zieht alles zu schnell an einem vorbei. Da habe ich mich frei gefühlt auf dem Motorrad.

SPIEGEL ONLINE: Wann sind sie das erste Mal Motorrad gefahren?

Beatty: Mit 20. Ich war als Kind schon von den Maschinen fasziniert, weil mein Vater ein Motorrad besaß.

SPIEGEL ONLINE: Hat er sie darauf mitgenommen?

Beatty: Nein, sein Motorrad stand nur in der Garage. Mein Vater hat noch vor meiner Geburt aufgehört zu fahren, weil es ihm zu riskant war. Einige seiner Freunde waren mit dem Bike tödlich verunglückt. Das Motorrad steht jetzt noch am gleichen Fleck wie vor 30 Jahren.

SPIEGEL ONLINE: Was genau hat sie daran fasziniert?

Beatty: Ich kann es nicht genau sagen - die Liebe zu Motorrädern hat man wohl in den Genen. Ich war auch von Autos begeistert. Mein Vater hat mich auf Schrottplätze mitgenommen, wir haben zusammen nach Ersatzteilen gesucht. Mit Zehn konnte ich Räder wechseln.

SPIEGEL ONLINE: Was hat er gesagt, als Sie den Motorradführerschein machen wollten?

Beatty: "Nur über meine Leiche."

SPIEGEL ONLINE: Und was haben Sie dann gemacht?

Beatty: Mir trotzdem ein Motorrad gekauft.

SPIEGEL ONLINE: Gab das Ärger zu Hause?

Beatty: Als er es nach dem Kauf inspiziert hat meinte er, ich sollte einen lauteren Auspuff dranschrauben.

SPIEGEL ONLINE: Könnten Sie mit einem Mann zusammen sein, der diese Leidenschaft nicht teilt und keinen Motorradführerschein besitzt?

Beatty: Klar. Mit Bikern fange ich erst gar nichts mehr an.

SPIEGEL ONLINE: Warum nicht?

Beatty: Zusammen die Maschinen aus der Garage schieben? Ohne mich. Motorradfahren ist mein privates Glück, mein ganz eigenes Ding. Das will ich nicht mit einem Mann teilen.