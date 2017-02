Opel-Fan über Verkaufspläne "Mal wieder typisch"

In der Garage von Rainer Manthey stehen vier Autos, "drei Manta und ein Opel Adam". Der 56-Jährige ist Autor der "Opel-Fibel - Das Fanbuch". Es sind mal wieder schwere Zeiten für Opel-Fans: Die Konzernmutter GM will ihre Tochtermarke aus Rüsselsheim loswerden, ein Verkauf an den französischen Hersteller PSA ist wahrscheinlich. Manthey ereilte die Nachricht, als er am Steuer seines Opel Adam saß. "Danach habe ich das Radio erst einmal ausgeschaltet."

SPIEGEL ONLINE: Herr Manthey, woher kommt Ihre Liebe zur Marke Opel?

Rainer Manthey: Zunächst mal aus Familientradition - mein Vater fuhr einen Opel Rekord P2. Mit diesem Wagen wurde mein generelles Interesse an Autos geweckt. Als ich dann mein erstes eigenes Auto kaufte, war für mich klar: Es muss ein Opel werden, denn ich hatte noch den Slogan "Opel, der Zuverlässige" im Kopf. Bei den Autos ging natürlich auch mal was kaputt, aber sie ließen sich ganz einfach und mit preiswerten Ersatzteilen reparieren.

SPIEGEL ONLINE: Welcher Opel wurde ihr erstes Auto?

Manthey: Ein Manta A, Baujahr 1972. Mir gefiel vor allem das tolle Design, kombiniert mit den Vorzügen zuverlässiger Opel-Technik. Den Wagen habe ich heute noch.

Opel Manta A

SPIEGEL ONLINE: Erinnert er Sie an die goldenen Zeiten der Marke?

Manthey: Ja. Die begannen schon Mitte der Fünfzigerjahre, als die Massenmobilisierung einsetzte. Opel fertigte und entwickelte seine Modelle in Deutschland, die Marke galt als bodenständig und die Autos als robust. Trotzdem waren das Statussymbole: Wer ein bisschen mehr Geld verdiente, fuhr nicht mehr VW Käfer, sondern einen Opel.

SPIEGEL ONLINE: Wann ging es dann bergab?

Manthey: Nach der Ölkrise Anfang der Siebzigerjahre. Da wurde bei Opel vor allem die Entwicklung von kompakten Fahrzeugen mit Frontantrieb verpennt. An den kleineren Autos mit Starrachse hinten, Motor vorn und Antrieb hinten wurde viel zu lang festgehalten. Der Kadett D war der erste Opel mit Frontantrieb. Doch er kam erst fünf Jahre nach dem VW Golf auf den Markt. In der unteren Mittelklasse kam der Ascona C erst 1981 mit Frontantrieb. Zu diesem Zeitpunkt war die zweite Generation des VW Passat bereits in der Entwicklung! Erst mit dem Corsa A konnte Opel ab 1982 im Kleinwagensegment Boden gut machen. Die Opel mit Frontantrieb waren zwar gute Autos, aber weder qualitativ noch technologisch wirklich der Bringer. Bis auf den Corsa merkte man denen an, dass Opel unter Zugzwang stand.

SPIEGEL ONLINE: Welche Konkurrenten machten es damals besser?

Manthey: VW war mit den Polo-, Golf- und Passat-Modellen Mitte der Siebzigerjahre schon viel weiter. Auch die italienischen Marken Fiat und Alfa Romeo und die Franzosen mit Peugeot, Renault, Citroën und Simca waren zum Zeitpunkt von Opels Einführung des Frontantriebs schon längst mit moderne Kompaktwagen am Markt. Selbst England mischte mit Mini und Morris kräftig mit. Hinzu kam das Hosenträger-Image, das Opel erst spät endgültig ablegen konnte.

SPIEGEL ONLINE: Das müssen Sie erklären!

Manthey: Opel haftete das Biedere aus der Wirtschaftswunderzeit an. Die Autos waren zwar praktisch, aber spießig. Das Design der meisten Modelle löste überhaupt keine Emotionen aus. Ausnahmen waren der Opel GT und der Manta A. Der Manta B, der 1975 auf den Markt kam, gefiel mir schon überhaupt nicht mehr. Später sollten dann Modelle wie der Calibra oder Monza für ein sportliches Image sorgen. Doch das funktionierte letztlich auch nicht. Und es dauerte bis Mitte der Achtziger, bis Opel bei der Motorentechnik wieder einigermaßen mit der Konkurrenz mithalten konnte und zum Beispiel einen geregelten Katalysator für alle Baureihen einführte. In der Oberklasse war der Zug aber schon abgefahren. 1977 beerdigte man zuerst Kapitän, Admiral und Diplomat. Deren Nachfolger Senator und Monza waren zwar auf Augenhöhe konstruiert, konnten jedoch nicht recht in der Oberklasse punkten. Mit der Omega-Baureihe war dann endgültig klar, dass man nur noch in der oberen Mittelklasse präsent war.

SPIEGEL ONLINE: Für was steht Opel heute?

Manthey: Ich finde: für innovative Autos. Der Astra hat zum Beispiel ein ganz neues Design erhalten. Bei anderen Modellen beweist das Unternehmen ebenfalls Mut. Das ist anders als bei VW, wo an den Autos oft nur kleine Retuschen gemacht werden und sie dadurch altbacken wirken. Auch die Werbekampagnen von Marketingchefin Tina Müller haben dabei geholfen, Opel etwas zu entstauben. Das "Umparken im Kopf" ist bei den Kunden tatsächlich angekommen.

Zur Person Rainer Manthey Rainer Manthey, 56. Seit mehr als 30 Jahren gibt er die "Manta-A-Zeitung" heraus.

SPIEGEL ONLINE: Was war Ihre erste Reaktion, als Sie von den Verkaufsplänen gehört haben?

Manthey: Ich habe mich vor allem wieder über den schlechten Stil von GM geärgert.

SPIEGEL ONLINE: Was meinen Sie damit?

Manthey: Weil zum Beispiel Opel-Chef Karl-Thomas Neumann erst spät über die Pläne informiert wurde. Das war mal wieder typisch, schon bei der Schließung des Werks in Bochum hat sich GM über die Bedenken aller Opelaner hinweggesetzt. Aber aus strategischer Sicht kann ich den Verkaufswillen von GM nachvollziehen.

SPIEGEL ONLINE: Warum?

Manthey: Für den Konzern ist in Europa der Drops gelutscht, die können dort kein Geld mehr verdienen. Mit Chevrolet haben sie sich ja schon fast komplett zurückgezogen und die Marken Vauxhall, Camaro und Cadillac laufen auch nicht so richtig. Da ist Opel für GM auch nur noch ein Klotz am Bein. Opel macht seit 17 Jahren nur Verluste, verursacht zuletzt durch den Wegfall des Marktes in Russland und durch den Brexit in Großbritannien. Zudem ist der hohe Prozentsatz an Eigenzulassungen bei Opel seit Jahren ruinös.

SPIEGEL ONLINE: Was wird aus Opel, wenn der Verkauf an PSA tatsächlich zustande kommt?

Manthey: Bestimmt wird es zu Werksschließungen in Eisenach und Kaiserslautern kommen. Auch in der Entwicklung, bei der technologischen Ausrichtung sowie bei der Produktion wird PSA die Synergieeffekte nutzen. Doch ich glaube, dass die Marke Opel bestehen bleibt. Denn ein Franzose wird keinen Opel kaufen, wie ein Deutscher kein PSA-Produkt kaufen wird - zumindest im Volumenbereich. Aber die Produkte von Opel werden sich nicht mehr stark von den Autos von Peugeot und Citroën unterscheiden. Sie tun es im Grunde heute schon nicht mehr, denn die beiden neuen SUV von Opel sind Derivate von PSA. Und genau das wird der deutsche Kunde auf Dauer wohl nicht mitmachen. Opel selbst wird sich von dem Verkauf nicht erholen, sondern im PSA-Konzern aufgehen.

SPIEGEL ONLINE: Ihre Liebe zu der Marke würde damit auf eine harte Probe gestellt werden. Könnten Sie untreu werden?

Manthey: Ja. Wenn aus der Liaison von Opel und PSA Autos entstehen, die mich nicht mehr begeistern und überzeugen, gehe ich wahrscheinlich von der Fahne. Meinen alten Opel bleibe ich aber natürlich für immer treu.