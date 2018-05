Parkplatzsuche vor dem Supermarkt Ich war aber zuerst da!

In den großen Städten des Landes gibt es zu viele Autos und zu wenig Parkplätze. Kein Wunder also, dass es um die Stellflächen absurde Kämpfe gibt - wie unser Autor leidvoll erfahren musste.

Kalter Regen am Freitagabend, vor dem hochverdienten Wochenende liegt auf dem Heimweg von der Arbeit noch der Einkauf im Supermarkt an. Dort gibt es eine Tiefgarage, sogar kostenfrei. Aber ich mag keine Tiefgaragen, und meine Faulheit lässt mich direkt vor den Eingang fahren. Die Parkbuchten sind rar, aber manchmal habe ich Glück, und es fährt gerade einer raus.

Heute nicht. Nach zehn Minuten begreife ich, dass diese Shopping-Pole-Position Gold wert ist. Niemand, der hier einmal parkt, wird sie jemals wieder verlassen - oder doch? Hinter mir hält schon der nächste Einkäufer in zweiter Reihe. Aber es tut sich was: Eine junge Frau nestelt direkt neben mir an der hinteren Tür ihres SUV und versucht, ihren schreienden Sohn an den Kindersitz zu fesseln. Ich muss also ein Stück zurücksetzen, damit sie gleich rausfahren kann.

Freundlich gestikulierend und mit eingelegtem Rückwärtsgang bedeute ich meinem ebenfalls wartenden Hintermann mein Anliegen, was der aber ignoriert. Warum nur? Ich will ihn nicht fragen, es regnet zu doll. Mutti hat ihren Sohn besiegt und steigt vorn ein, also fahre ich (anstatt zurück) ein Stückchen vor und markiere mit Blinker und Rückwärtsgang mein Revier. Na? Nichts. Ich rolle langsam wieder zurück und sehe, dass Sie am Steuer in ihrer Parklücke episch gestikulierend telefoniert. Mein Hintermann hupt mehrfach.

Während ich nun doch über die Tiefgarage nachdenke und den pladdernden Regentropfen lausche, beendet die Parklückendame ihr Gespräch und beschließt spontan ihren Aufbruch. Hurra! Jetzt hupt sie ihrerseits ungeduldig, weil ich neben ihrem Auto stehe. Also fahre ich wieder ein Stück vor, sie fährt raus - und mein Hintermann steht nur Millisekunden später auf ihrem Parkplatz.

Es sind genau diese Momente, die einen ansonsten friedliebenden Menschen zur Explosion bringen können. Jetzt ist mir der Regen egal, ich steige aus.

Der Regen läuft in meinen Hemdkragen

Der junge Mann beachtet mich zunächst gar nicht. Erst als ich unüberhörbar frage, was er glaubt, worauf ich hier seit einigen Minuten warten würde, lacht er mich an, zeigt auf mein Auto und sagt: "Wenn ich deine Karre angucke - wohl auf den ADAC. Oder auf einen Parkplatz? Nun, ich war wohl einfach schneller." Dann dreht er sich um, schließt sein Auto ab und geht einkaufen.

Der Regen läuft in meinen Hemdkragen. Ein weiteres Auto in der vorderen Parklücke neben meinem hupt, weil es raus will, und ich schon wieder den Weg versperre. Und vor meinem Wagen steht schon jemand und blinkt mit eingelegtem Rückwärtsgang. Ich kann mein Adrenalin gar nicht richtig genießen, das geht mir alles zu schnell. Tropfnass steige ich ein und fahre in einem großen Bogen in die trockene, fast leere Tiefgarage.

Vielleicht gehe ich vor meinem Einkauf noch einmal kurz zu den Parkbuchten, ohne recht zu wissen, wie meine weltverbessernde Rache aussehen könnte. Vielleicht verbuche ich das auch einfach unter "Erfahrung" und nehme nächste Woche gleich die Tiefgarage.