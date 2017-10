Parkplatzwärter in Pittsburgh Amerika, wo es am kleinsten ist

Den Parkwächter John White kennen in Pittsburgh viele Menschen. Mit einer Zigarre in der Hand sitzt er tagtäglich in der 21st Street vor seinem Parkplatzhäuschen, macht Scherze und unterhält sich mit Passanten. Mit "Pittsburgh Parking Lot Boots and Their Attendants" widmet Tom M. Johnson den Männern und Frauen, die auf Pittsburghs Parkplätzen arbeiten, und ihren Hütten eine eigene Fotoserie.

Kurz nachdem Johnson vor zwei Jahren von Los Angeles nach Pittsburgh zog, fotografierte er für seinen ersten Arbeitsauftrag in der Stadt einen öffentlichen Stellplatz. Ihm fiel dabei die Einsamkeit und Melancholie auf, die der Mann dort in seinem Parkhäuschen ausstrahlte und spürte eine Verbundenheit mit ihm: "Ich bin ein Einzelkind, ich arbeite allein, die meiste Zeit meines Lebens lebte ich allein und ich fühle mich ähnlich, wenn ich meine Bilder mache."

Johnson fasziniert die Architektur der kleinen Buden, er ist angezogen von ihrem rechteckigen Format. Als Zugezogener betrachtet er die Parkplatzhäuschen zudem aus einer anderen Perspektive als die Einheimischen - in seinem Heimatort gibt es sie nicht, in Pittsburgh stehen sie hundertfach.

Viele Parkplatzwächter wollten anfangs nicht mitmachen

Die meisten Menschen würden die Parkwärter und ihre Hütten übersehen, an denen sie täglich vorbeifahren und Parkgebühren entrichten. "Ich möchte diesen Aspekt des Lebens in der Stadt zeigen, der so sehr von den Gewohnheiten geprägt ist, dass die Leute vergessen haben, was ihn interessant macht", sagt Johnson. Für ihn stellen die Hütten Objekte mit eigenem Charakter dar, Wetter und Besitzer prägen sie über die Jahre.

Die größte Herausforderung bei seinem Fotoprojekt sei, die Parkwächter zum Mitmachen zu bewegen - viele könnten nicht verstehen, was Johnson an ihnen und ihren Hütten spannend findet. Doch letztendlich stimmen rund 80 Prozent der Gefragten zu, lassen sich ablichten und erzählen ihre Geschichte.

Parkplatzwärter und Häuschen bilden vorübergehend eine Gemeinschaft: "Ihre Beziehung ist symbiotisch: Der Wärter braucht sie für Komfort und um seine Funktion zu erfüllen. Die Bude braucht einen Bewohner, um ihrem Zweck zu dienen", so Johnson.

Die Fotografien zeigen dieses besondere Verhältnis: Egal ob es sich für den Parkwächter um eine Teilzeitstelle, eine Studententätigkeit oder einen langjährigen Vollzeitjob handelt - jeder der Männer und Frauen prägt sein eigenes Parkplatzhäuschen. "Oft wird es sogar zu ihrem zweiten Zuhause und die Hütte spiegelt wider, wer sie sind", sagt Johnson.

Der Fotograf zeigt nur eine Außenansicht, der Betrachter kann nur erahnen, wie es innen aussehen könnte: Schlüssel der geparkten Autos, Kalender, Flaschen und Karten sind zu erkennen. Und mittlerweile hängen sicherlich auch einige Abzüge der Fotos der eigenen Buden an den Wänden - die schenkte Johnson nämlich jedem der Parkwächter.