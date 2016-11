Auto-Spitznamen-Quiz Roter Degen? Daneben!

Für ganz Eilige: Hier geht es direkt zum Quiz.

Wenn von Badewanne, Cremeschnittchen oder Nasenbär die Rede ist, wissen Auto-Kenner natürlich sofort, dass es um den Ford Taunus 17M, den Renault 4CV und den VW 411 geht. Und prompt kramt man im Gedächtnis, welche Auto-Spitznamen einem noch einfallen. Käfer natürlich und Ente, Schneewittchensarg und Bulli. Genau so ist es auch dem Journalisten Michael Köckritz und dem Kommunikationsdesigner Helge Jepsen gegangen. Das Duo wollte eigentlich eine Magazinstory über Autospitznamen produzieren - und heraus kamen gleich zwei Bücher. "99 Automobile Klassiker und ihre Spitznamen" und "99 Automobile Rennklassiker und ihre Spitznamen" heißen sie.

Aufbau und Aufmachung der beiden Bände sind identisch: Auf der linken Seite sieht man eine schicke Zeichnung des Autos, rechts steht ein kurzer Text, in dem erklärt wird, wie der Wagen zu seinem Spitznamen kam. Dazu gibt es noch technische Daten des Fahrzeugs. Schlichter geht es eigentlich kaum, und doch fängt man gleich an zu blättern - natürlich will man wissen, ob man jeden Namen schon mal gehört hat.

